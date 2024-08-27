Общие боевые потери РФ с начала войны – около 610 100 человек (+1280 за сутки), 8563 танка, 17 495 артсистем, 16 667 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 610 100 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 610100 (+1280) человек,

танков - 8563 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 16667 (+19) ед,

артиллерийских систем - 17495 (+52) ед,

РСЗО - 1173 (+1) ед,

средства ППО - 937 (+0) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 (+120),

крылатые ракеты - 2547 (+103),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58) ед,

специальная техника - 2944 (+3)

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