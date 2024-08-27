Общие боевые потери РФ с начала войны – около 610 100 человек (+1280 за сутки), 8563 танка, 17 495 артсистем, 16 667 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 610 100 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 610100 (+1280) человек,
- танков - 8563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 16667 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 17495 (+52) ед,
- РСЗО - 1173 (+1) ед,
- средства ППО - 937 (+0) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 (+120),
- крылатые ракеты - 2547 (+103),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58) ед,
- специальная техника - 2944 (+3)
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145! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Відбитий масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 610 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
Особого благославення та захисту прошу для наших
Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏 ❤️
А хто пав за свободу Батькiвщини, даруй iм, Спасителю,
Царство Небесне! Да прибудуть загиблi Героi в Обiтелi
Твоей! 🙏🙏🙏