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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 610 100 человек (+1280 за сутки), 8563 танка, 17 495 артсистем, 16 667 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 610 100 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 610100 (+1280) человек,
  • танков - 8563 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 16667 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 17495 (+52) ед,
  • РСЗО - 1173 (+1) ед,
  • средства ППО - 937 (+0) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 (+120),
  • крылатые ракеты - 2547 (+103),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58) ед,
  • специальная техника - 2944 (+3)

Также читайте: За неделю Силы обороны ликвидировали 8330 оккупантов и уничтожили 1473 единицы вооружения и военной техники россиян

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6854)


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Минув 3842 день москальсько-української війни.
145! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Відбитий масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 610 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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27.08.2024 08:38 Ответить
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27.08.2024 08:40 Ответить
День як день, нічого незвичайного. Багато крилатих ракет і бпла, але такої дряні там ще неміряна прірва... Боже, бережи бійців ЗСУ!!!
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27.08.2024 08:40 Ответить
Боже, збережи Украiну, наш народ! 🙏🙏🙏
Особого благославення та захисту прошу для наших
Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏 ❤️
А хто пав за свободу Батькiвщини, даруй iм, Спасителю,
Царство Небесне! Да прибудуть загиблi Героi в Обiтелi
Твоей! 🙏🙏🙏
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27.08.2024 10:36 Ответить
Цікаво, останні дні було багато повідомлень про ураження російських аеродромів, писали про знищення літаків МІГ-31К, ІЛ-76, СУ . . . А в статистиці нічого. Хоча ж ніби військова розвідка чи Генштаб офіційно підтверджували знищення кількох одиниць літаків . . .
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27.08.2024 08:49 Ответить
І ще цікаво, чому в інфографіці є крилаті ракети, але немає балістичних - їх же ж теж збивають, хоч і не так багато, як крилатих.
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27.08.2024 08:51 Ответить
Чумардоси в серпні перевалили за 30 тисяч і 250 тисяч с початку року, а також чергові 10 тисяч з початку війни
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27.08.2024 15:08 Ответить
 
 