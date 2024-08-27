Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 610 100 осіб (+1280 за добу), 8563 танки, 17 495 артсистем, 16 667 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 610 100 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 610100 (+1280) осіб,

танків ‒ 8563 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,

артилерійських систем – 17495 (+52) од,

РСЗВ – 1173 (+1) од,

засоби ППО ‒ 937 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),

крилаті ракети ‒ 2547 (+103),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2944 (+3)

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