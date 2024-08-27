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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 610 100 осіб (+1280 за добу), 8563 танки, 17 495 артсистем, 16 667 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 610 100 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 610100 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1173 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
  • крилаті ракети   ‒ 2547 (+103),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2944 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили позашляховик та антену зв’язку окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Минув 3842 день москальсько-української війни.
145! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Відбитий масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 610 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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27.08.2024 08:38 Відповісти
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27.08.2024 08:40 Відповісти
День як день, нічого незвичайного. Багато крилатих ракет і бпла, але такої дряні там ще неміряна прірва... Боже, бережи бійців ЗСУ!!!
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27.08.2024 08:40 Відповісти
Боже, збережи Украiну, наш народ! 🙏🙏🙏
Особого благославення та захисту прошу для наших
Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏 ❤️
А хто пав за свободу Батькiвщини, даруй iм, Спасителю,
Царство Небесне! Да прибудуть загиблi Героi в Обiтелi
Твоей! 🙏🙏🙏
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27.08.2024 10:36 Відповісти
Цікаво, останні дні було багато повідомлень про ураження російських аеродромів, писали про знищення літаків МІГ-31К, ІЛ-76, СУ . . . А в статистиці нічого. Хоча ж ніби військова розвідка чи Генштаб офіційно підтверджували знищення кількох одиниць літаків . . .
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27.08.2024 08:49 Відповісти
І ще цікаво, чому в інфографіці є крилаті ракети, але немає балістичних - їх же ж теж збивають, хоч і не так багато, як крилатих.
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27.08.2024 08:51 Відповісти
Чумардоси в серпні перевалили за 30 тисяч і 250 тисяч с початку року, а також чергові 10 тисяч з початку війни
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27.08.2024 15:08 Відповісти
 
 