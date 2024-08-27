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Новини Війна
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Окупанти вдарили по двох об’єктах інфраструктури в Богодухові, 3 людини поранені

Обстріли Харківщини

Сьогодні, 27 серпня, о 9:29 ворог завдав ударів по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, троє цивільних людей отримали поранення.

Профільні служби вже працюють на місцях.

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Інформація наразі уточнюється.

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


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