Окупанти вдарили по двох об’єктах інфраструктури в Богодухові, 3 людини поранені
Сьогодні, 27 серпня, о 9:29 ворог завдав ударів по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, троє цивільних людей отримали поранення.
Профільні служби вже працюють на місцях.
Інформація наразі уточнюється.
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