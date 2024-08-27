Окупанти вдарили по двох об’єктах інфраструктури в Богодухові, 3 людини поранені

Сьогодні, 27 серпня, о 9:29 ворог завдав ударів по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, троє цивільних людей отримали поранення.

Профільні служби вже працюють на місцях.

Читайте також: Вночі окупанти завдали ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий. ФОТОрепортаж

Інформація наразі уточнюється.