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Новости Война
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Оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены

Обстріли Харківщини

Сегодня, 27 августа, в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трое гражданских людей получили ранения.

Профильные службы уже работают на местах.

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Информация в настоящее время уточняется.

Автор: 

обстрел (26975) Харьковщина (5577)


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