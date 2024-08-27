Оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены

Сегодня, 27 августа, в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трое гражданских людей получили ранения.

Профильные службы уже работают на местах.

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Информация в настоящее время уточняется.