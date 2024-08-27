Завтра відбудеться засідання у справі судді Іванова з Черкащини, який фігурує у двох провадженнях щодо хабарництва

Вінницький суд розпочне розгляд справи щодо судді Уманського міськрайсуду Анатолія Іванова, який фігурує у двох кримінальних провадженнях щодо отримання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, у 2013 році суддя Іванов вимагав та отримав від обвинуваченого $3 тис. хабаря у справі щодо смертельної ДТП.

Суддя Анатолій Іванов

Один із підозрюваних хотів уникнути кримінальної відповідальності та надав хабар за застосування до нього покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

1 жовтня 2013 році факт отримання хабаря зафіксували правоохоронці.

У червні 2015 року обвинувальний акт щодо Анатолія Іванова та іншої судді Людмили Горячківської було зареєстровано в Уманському міськрайонному суді. Проте згодом в.о. голови Уманського міськрайонного суду направив звернувся до апеляційного суду Черкаської області з поданням про направлення даного кримінального провадження до іншого суду у зв'язку з тим, що обвинувачені працюють суддями Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Згодом обвинувальний акт було направлено до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для вирішення питання про направлення кримінального провадження до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

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Також суддя Іванов фігурував і в іншому провадженні.

Наприкінці листопада 2014 року Генпрокуратура встановила, що двоє суддів Уманського міськрайонного суду Іванов та Горячківська в період з 12 по 25 листопада 2014 року отримали неправомірну вигоду в сумі 570 тисяч гривень і $9 тисяч за винесення рішень у цивільних справах на користь заявника.

Кошти вимагали у вдови за ухвалення "необхідного" рішення для отримання нею спадщини після смерті цивільного чоловіка.

За це рішення суддя хотів отримати хабар у $5 тис. Дізнавшись, що розміри спадщини чималі, він підняв суму до $46 тис. Згодом суддів затримали працівники МВС та Генпрокуратури після отримання $30 тис. хабаря.

У липні 2015 року обвинувальний акт було зареєстровано у Гайсинському райсуді Вінниччини. Наступного місяця в.о. голови Гайсинського райсуду звернувся із поданням про направлення кримінального провадження до іншого суду з причини неможливості утворити склад суду для розгляду даного кримінального провадження. Справу направили на розгляд до Бершадського районного суду Вінницької області.

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У листопаді 2015 року прокурор Бершадського району клопотання про направлення обвинувального акту до Апеляційного суду Вінницької області для визначення остаточної територіальної підсудності, яке згодом задовольнили. Проте Апеляційний суд Вінниччини згодом відмовив у задоволені клопотання та повернув матеріали провадження до Бершадського райсуду.

У березні 2016 Бершадський райсуд об'єднав провадження у двох епізодах, оскільки ті перебували на розгляді в цьому суді.

У листопаді 2017 року Апеляційний суд Вінниччини направив провадження щодо хабаря від вдови до Тульчинського райсуду для розгляду по суті. Згодом там призначили підготовче судове засідання на 19 грудня 2017 року. У березні 2018 року справу знову направили у Гайсинський районний суд Вінницької області для розгляду по суті.

Так, наступне судове засідання у справі Іванова призначили на 28 серпня 2024 року в Гайсинському райсуді Вінниччини. Зважаючи на склад обвинувачених, розглядатиметься, ймовірно, справа щодо вимагання хабаря у листопаді 2024 року.

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