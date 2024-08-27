Завтра состоится заседание по делу судьи Иванова из Черкасской области, который фигурирует в двух производствах по взяточничеству

Винницкий суд начнет рассмотрение дела в отношении судьи Уманского горрайсуда Анатолия Иванова, который фигурирует в двух уголовных производствах о получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, в 2013 году судья Иванов требовал и получил от обвиняемого $3 тыс. взятки по делу о смертельном ДТП.

Судья Анатолий Иванов

Один из подозреваемых хотел избежать уголовной ответственности и предоставил взятку за применение к нему наказания, не связанного с лишением свободы.

1 октября 2013 году факт получения взятки зафиксировали правоохранители.

В июне 2015 года обвинительный акт в отношении Анатолия Иванова и другой судьи Людмилы Горячкивской был зарегистрирован в Уманском горрайонном суде. Однако впоследствии и.о. председателя Уманского горрайонного суда обратился в апелляционный суд Черкасской области с представлением о направлении данного уголовного производства в другой суд в связи с тем, что обвиняемые работают судьями Уманского горрайонного суда Черкасской области.

Впоследствии обвинительный акт был направлен в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для решения вопроса о направлении уголовного производства в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

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Также судья Иванов фигурировал и в другом производстве.

В конце ноября 2014 года Генпрокуратура установила, что двое судей Уманского горрайонного суда Иванов и Горячковская в период с 12 по 25 ноября 2014 года получили неправомерную выгоду в сумме 570 тысяч гривен и $9 тысяч за вынесение решений по гражданским делам в пользу заявителя.

Средства требовали у вдовы за принятие "необходимого" решения для получения ею наследства после смерти гражданского мужа.

За это решение судья хотел получить взятку в $5 тыс. Узнав, что размеры наследства немалые, он поднял сумму до $46 тыс. Впоследствии судей задержали сотрудники МВД и Генпрокуратуры после получения $30 тыс. взятки.

В июле 2015 года обвинительный акт был зарегистрирован в Гайсинском райсуде Винницкой области. В следующем месяце и.о. председателя Гайсинского райсуда обратился с представлением о направлении уголовного производства в другой суд по причине невозможности образовать состав суда для рассмотрения данного уголовного производства. Дело направили на рассмотрение в Бершадский районный суд Винницкой области.

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В ноябре 2015 года прокурор Бершадского района подал ходатайство о направлении обвинительного акта в Апелляционный суд Винницкой области для определения окончательной территориальной подсудности, которое впоследствии удовлетворили. Однако Апелляционный суд Винницкой области впоследствии отказал в удовлетворении ходатайства и вернул материалы производства в Бершадский райсуд.

В марте 2016 года Бершадский райсуд объединил производства по двум эпизодам, поскольку те находились на рассмотрении в этом суде.

В ноябре 2017 года Апелляционный суд Винницкой области направил производство по взятке от вдовы в Тульчинский райсуд для рассмотрения по существу. Впоследствии там назначили подготовительное судебное заседание на 19 декабря 2017 года. В марте 2018 года дело снова направили в Гайсинский районный суд Винницкой области для рассмотрения по существу.

Так, следующее судебное заседание по делу Иванова назначили на 28 августа 2024 года в Гайсинском райсуде Винницкой области. Учитывая состав обвиняемых, будет рассматриваться, вероятно, дело о вымогательстве взятки в ноябре 2024 года.

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