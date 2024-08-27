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Новости Взяточники
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Завтра состоится заседание по делу судьи Иванова из Черкасской области, который фигурирует в двух производствах по взяточничеству

Винницкий суд начнет рассмотрение дела в отношении судьи Уманского горрайсуда Анатолия Иванова, который фигурирует в двух уголовных производствах о получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, в 2013 году судья Иванов требовал и получил от обвиняемого $3 тыс. взятки по делу о смертельном ДТП.

іванов
Судья Анатолий Иванов

Один из подозреваемых хотел избежать уголовной ответственности и предоставил взятку за применение к нему наказания, не связанного с лишением свободы.

1 октября 2013 году факт получения взятки зафиксировали правоохранители.

В июне 2015 года обвинительный акт в отношении Анатолия Иванова и другой судьи Людмилы Горячкивской был зарегистрирован в Уманском горрайонном суде. Однако впоследствии и.о. председателя Уманского горрайонного суда обратился в апелляционный суд Черкасской области с представлением о направлении данного уголовного производства в другой суд в связи с тем, что обвиняемые работают судьями Уманского горрайонного суда Черкасской области.

Впоследствии обвинительный акт был направлен в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для решения вопроса о направлении уголовного производства в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

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Также судья Иванов фигурировал и в другом производстве.

В конце ноября 2014 года Генпрокуратура установила, что двое судей Уманского горрайонного суда Иванов и Горячковская в период с 12 по 25 ноября 2014 года получили неправомерную выгоду в сумме 570 тысяч гривен и $9 тысяч за вынесение решений по гражданским делам в пользу заявителя.

Средства требовали у вдовы за принятие "необходимого" решения для получения ею наследства после смерти гражданского мужа.

За это решение судья хотел получить взятку в $5 тыс. Узнав, что размеры наследства немалые, он поднял сумму до $46 тыс. Впоследствии судей задержали сотрудники МВД и Генпрокуратуры после получения $30 тыс. взятки.

В июле 2015 года обвинительный акт был зарегистрирован в Гайсинском райсуде Винницкой области. В следующем месяце и.о. председателя Гайсинского райсуда обратился с представлением о направлении уголовного производства в другой суд по причине невозможности образовать состав суда для рассмотрения данного уголовного производства. Дело направили на рассмотрение в Бершадский районный суд Винницкой области.

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В ноябре 2015 года прокурор Бершадского района подал ходатайство о направлении обвинительного акта в Апелляционный суд Винницкой области для определения окончательной территориальной подсудности, которое впоследствии удовлетворили. Однако Апелляционный суд Винницкой области впоследствии отказал в удовлетворении ходатайства и вернул материалы производства в Бершадский райсуд.

В марте 2016 года Бершадский райсуд объединил производства по двум эпизодам, поскольку те находились на рассмотрении в этом суде.

В ноябре 2017 года Апелляционный суд Винницкой области направил производство по взятке от вдовы в Тульчинский райсуд для рассмотрения по существу. Впоследствии там назначили подготовительное судебное заседание на 19 декабря 2017 года. В марте 2018 года дело снова направили в Гайсинский районный суд Винницкой области для рассмотрения по существу.

Так, следующее судебное заседание по делу Иванова назначили на 28 августа 2024 года в Гайсинском райсуде Винницкой области. Учитывая состав обвиняемых, будет рассматриваться, вероятно, дело о вымогательстве взятки в ноябре 2024 года.

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Автор: 

взятка (6153) Винницкая область (1032) суд (25083) судья (2645) Черниговская область (1122)


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Топ комментарии
+3
А по Тищенку що там? А по Задорожньому що? "Сваіх нє брасаєм"?
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27.08.2024 17:25
+3
завтра він опиниться в Придністров'ї
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27.08.2024 17:36
+3
І такий суддя тільки один
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27.08.2024 17:36
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А по Тищенку що там? А по Задорожньому що? "Сваіх нє брасаєм"?
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27.08.2024 17:25 Ответить
А по Резнікову, а по Татарову, а по Тимошенко а по ................................. От що дійсно зробив зеленський за свою коденцію так це наводнив державни органи ворами та взяточниками, бо лайно к лайну липне
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27.08.2024 18:55 Ответить
завтра він опиниться в Придністров'ї
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27.08.2024 17:36 Ответить
Не потрібно йому нікуди виїжджати. Зверніть увагу, йому інкримінують епізоди які скоєні в 2013 та 2014 році і тільки зараз справу направили до суду. По епізоду 2013 року про хабар в 3 тисячі доларів там частина 1 статті 368 КК України і 5 річний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності по цьому епізоду вже минув в 2018 році. По епізоду 2014 року 10 строк давності минає в цьому році. Так що ця новина лише ілюстрація чергової імітація бурхливої діяльності від правоохоронних органів. Справу передали до суду щоб там її закрити в звʼязку із закінченням строків давності.
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27.08.2024 20:41 Ответить
І такий суддя тільки один
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27.08.2024 17:36 Ответить
а коли судове засідання по звинуваченню Романа Червінського у фейковому хабарі?
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27.08.2024 17:37 Ответить
Яскравий приклад перетвороення "мальчиша-плохиша" в банального злочинця
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27.08.2024 19:22 Ответить
...А писок такий нічогенький нажер цей суддя. Може, відрядити його до Африки, в ті місця, де вічноголодні ноусери дуже зраділи б такому вгодованому візитерові?..
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27.08.2024 19:52 Ответить
такого звірька як "ноусер" сьогодні мало хто з обділених мізками зелених гамноєдов й пам'ятає ))
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27.08.2024 22:00 Ответить
типово черкаськє хваміліє - іванов )) да здравствуєт вінника суд! самий пєсєнний суд в умані ))
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27.08.2024 21:57 Ответить
Гнила особа,про його "участь "у бойових діях сміються навіть колеги.
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27.08.2024 21:59 Ответить
 
 