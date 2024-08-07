Судья Шарко, перешедшая после оккупации Херсонщины на сторону россиян, больше года получала зарплату из госбюджета, - "Слідство.Інфо"
С 24 февраля 2022 года до апреля 2023 года судья Генического районного суда Херсонской области Наталья Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене, получила из госбюджета Украины зарплаты на почти 1,4 миллиона гривен.
Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.
Высший совет правосудия уволил судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене.
Жалобу на судью Шарко подала Харьковская областная прокуратура, подозревая ее в сотрудничестве с оккупантами. С 24 октября 2023 года правоохранители расследуют возможный факт государственной измены Натальи Шарко.
По данным следствия, Шарко после оккупации осталась в Геническе и начала работать в оккупационном так называемом "Геническом районном суде Херсонской области".
Также правоохранители считают, что Шарко сейчас работает "заместителем главы" в оккупационной структуре под названием "Геническая Военно-гражданская администрация Херсонской области".
Кроме этого, Высший совет правосудия исследовал видео, на котором 23 сентября 2023 года Шарко как "первый заместитель главы Генической военно-гражданской администрации" со сцены произносила праздничную речь, где превозносила оккупационную власть. Женщину на кадрах узнали свидетели, среди которых есть бывшие коллеги судьи-предательницы.
В ВСП также утверждают, что судья не "заявляла о вмешательстве в свою деятельность, не просила о переводе и не осуществляет правосудие с 24 февраля 2022 года" Из-за этого ее уволили.
Государственная судебная администрация в ответ на запрос "Слідства.Інфо" сообщила, что Шарко перестали начислять зарплату в апреле 2023 года, поскольку она не появлялась на работе.
До этого момента, с 24 февраля 2022 года судья получила из государственного бюджета 1,38 миллиона гривен.
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