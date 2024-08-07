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Судья Шарко, перешедшая после оккупации Херсонщины на сторону россиян, больше года получала зарплату из госбюджета, - "Слідство.Інфо"

Суддя Шарко, яка після окупації Херсонщини перейшла на бік росіян, понад рік отримувала зарплату з держбюджету, - «Слідство.Інфо»

С 24 февраля 2022 года до апреля 2023 года судья Генического районного суда Херсонской области Наталья Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене, получила из госбюджета Украины зарплаты на почти 1,4 миллиона гривен.

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Высший совет правосудия уволил судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене.

Жалобу на судью Шарко подала Харьковская областная прокуратура, подозревая ее в сотрудничестве с оккупантами. С 24 октября 2023 года правоохранители расследуют возможный факт государственной измены Натальи Шарко.

По данным следствия, Шарко после оккупации осталась в Геническе и начала работать в оккупационном так называемом "Геническом районном суде Херсонской области".

Также правоохранители считают, что Шарко сейчас работает "заместителем главы" в оккупационной структуре под названием "Геническая Военно-гражданская администрация Херсонской области".

Кроме этого, Высший совет правосудия исследовал видео, на котором 23 сентября 2023 года Шарко как "первый заместитель главы Генической военно-гражданской администрации" со сцены произносила праздничную речь, где превозносила оккупационную власть. Женщину на кадрах узнали свидетели, среди которых есть бывшие коллеги судьи-предательницы.

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В ВСП также утверждают, что судья не "заявляла о вмешательстве в свою деятельность, не просила о переводе и не осуществляет правосудие с 24 февраля 2022 года" Из-за этого ее уволили.

Государственная судебная администрация в ответ на запрос "Слідства.Інфо" сообщила, что Шарко перестали начислять зарплату в апреле 2023 года, поскольку она не появлялась на работе.

До этого момента, с 24 февраля 2022 года судья получила из государственного бюджета 1,38 миллиона гривен.

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Автор: 

оккупация (10119) судья (2644) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+42
От і стягнути цю суму з тих, хто це про@бав
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07.08.2024 21:48
+34
Вона одна? Скільки суддів, депутатів і власть дєржащіх роз"їхалось за кордони, працюють на росію і їм досі нараховують зарплати? Це тотальне масове доїння України завжди було таким з боку владних. Згадайте, як ті хитров гобані донбаські пенси бігали за українською пенсією . Навіть ці гниди підточують країну.
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07.08.2024 21:52
+27
прямо неуловимий Джо, невже не видно було? чи колєги повище прикривали??? Там же ціла клоака твориться, і таких там тисячі.
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07.08.2024 21:52
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********* такии душ Шарко в 1.4 млн грн
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07.08.2024 21:47 Ответить
От і стягнути цю суму з тих, хто це про@бав
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07.08.2024 21:48 Ответить
вони навіть не побачили, що ця курва рік не ходила на роботу ?
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07.08.2024 21:54 Ответить
Дуже тендітна. Навіть не видно.
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07.08.2024 23:40 Ответить
Чому "про@бав"? Просто оті чинуші такі самі як суддя наташа. Тут як комуналку не сплатиш один місяць, то одразу дикий шурхіт настає, а тут суддя не світиться на роботі і--нічого...
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08.08.2024 07:17 Ответить
Вона одна? Скільки суддів, депутатів і власть дєржащіх роз"їхалось за кордони, працюють на росію і їм досі нараховують зарплати? Це тотальне масове доїння України завжди було таким з боку владних. Згадайте, як ті хитров гобані донбаські пенси бігали за українською пенсією . Навіть ці гниди підточують країну.
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07.08.2024 21:52 Ответить
прямо неуловимий Джо, невже не видно було? чи колєги повище прикривали??? Там же ціла клоака твориться, і таких там тисячі.
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07.08.2024 21:52 Ответить
Такое возможно только в Украине (((
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07.08.2024 21:55 Ответить
це ПІСЕЦ?
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07.08.2024 21:58 Ответить
Причому повний!
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07.08.2024 22:12 Ответить
та, шо, ви сцикуєте?

поновиться в українському суді. отримає міліонну компенсацію.

сбу зайняте, кришуванням та виписуванням підозр.
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07.08.2024 22:01 Ответить
Спробуй так на заводі, то швидко ''по статті'' звільнять.
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07.08.2024 22:06 Ответить
Наведіть лад в тих суддах в країні війна ,а різні негідники і вороги грабують Україну.
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07.08.2024 22:07 Ответить
А до кого це ви звернулися?
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07.08.2024 22:53 Ответить
Мабуть до Путіна. Бо без його команди Єрмак нічого не зробить !
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07.08.2024 23:04 Ответить
Україна - щедра душа !

Хто каже що в держскарбниці не вистачає грошей ?
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07.08.2024 22:10 Ответить
ПС - це виходить 107 000 щомісяця - не погана зарплата в "реформованих" суддів ! ... і навіть на роботу ходити не треба
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07.08.2024 22:12 Ответить
А ви скидайтеся на дрони... Звісно ми будемо це робити в будь якому випадку, та це вже повний звиздець! Як мінімум за халатність того хто допустив ці нарахування треба стягти все по повній! Та це ще ми не знаємо кому ще нараховують! Я вже не здивуюся, що пасічник та монтян досі на наших плечах сидять...
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07.08.2024 22:11 Ответить
" - скупий платить двічі , а дурень - завжди !" ... Ми вічно будемо скидуватись на дрони , доки не навчимося З ЦИХ ПАСКУД витрушувати бабло !
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07.08.2024 22:14 Ответить
За краще просто дати копняка. Назавжди.
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08.08.2024 07:21 Ответить
Біда не в тому, що шарко не відмовилась від зарплати, зрадивши країну, а в тому, що їй нараховували попри те, що знали про її зраду. Ті, що лишилися, нічим не кращі за курву
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07.08.2024 22:12 Ответить
А чим це гірше за тих кого зарахували до війська, вони віддали свої картки командирам та бухають в своїх маєтках і розсікають на дарованих джипах з корочками УБД в житті не торкнувшись автомата... Колись терпець лусне і їх почнуть мочити...
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07.08.2024 22:16 Ответить
Подивіться яким чином гроші знімалися, гадаю дізнаємося багато цікавого.
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07.08.2024 22:19 Ответить
"Ліха ажерєбілісь",- казав герой фільму "Комедія суворого режиму".
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07.08.2024 22:25 Ответить
Таких випадків безліч, а ще є ті хто виїхав до РФ до війни і про них тиша...
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07.08.2024 22:28 Ответить
Прелєстно, ***... (вибачте)
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07.08.2024 22:32 Ответить
Она скоро вернёт деньги в бюджет.
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07.08.2024 22:42 Ответить
.... це бачили куратори смирнов, татаров.
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07.08.2024 22:48 Ответить
Шарко красава! Влада гниль.
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07.08.2024 22:51 Ответить
Зебіли заплатять, нажаль українці теж, кацап гетьманцев уже підготував підвищення податків👏
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07.08.2024 22:55 Ответить
А почему сейчас не получает ? Разве что-то изменилось ?
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07.08.2024 22:59 Ответить
З двадцять восьмого разу не знайшли її на роботі. І з першого разу знайшли її прізвище у кацапських реєстрах.
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08.08.2024 07:27 Ответить
дякуємо портову з команди опи . Много ходов очка
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07.08.2024 23:00 Ответить
В это странье суды - государство в государстве. 73%, если у вас осталась хоть капля критического мышления, прекратите голосовать за чебурашек. Хотя бы раз проголосуйте за кандидата с четкой программой по очистке авгиевых конюшен судебно-прокурорско-ментовской системы Украины. А после снова будете за своих любимых клоунов голосвать.
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07.08.2024 23:13 Ответить
Може ти і прізвище , такого , знаєш ?

Ім'я , сестра , ім'я ...!!!
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07.08.2024 23:17 Ответить
А какой смысл сегодня говорить об имени? Выборы еще не скоро, до тех пор кто-то сойдет с ди станции, появится кто-то новый. Речь о том, что голосовать нужно не "по приколу", а тщательно взвесив все возможные последствия. Очень сомневаюсь, что голосовавшие за дважды не сидевшего ПроФФессора и Голобородько это делали.
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07.08.2024 23:27 Ответить
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07.08.2024 23:14 Ответить
І кого ж , за це , покарають ? Нікого !!!
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07.08.2024 23:15 Ответить
це повний 3,14zдець! Зеля, мальок та ОПа, доки будете зрадників на зарплаті утримувати?
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08.08.2024 00:04 Ответить
Вони самі--зрадники. Хіба ще не видно?
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08.08.2024 07:30 Ответить
Не факт. Зарплату їй могли нараховувати, а от отримувати цю зарплату могли тут "зацікавлені особи".
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08.08.2024 00:08 Ответить
Бухгальтер цієї структури не при чому? А ГоловбУх вааще нє в курсах...
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08.08.2024 00:17 Ответить
ОДНА БАНДА ВСІ СУДДІ ... БО КОМПРОМАТИ МАЮТЬ ОДИН НА ОДНОГО.. КОГО БУДУТЬ КАРАТИ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН??? ЧИ ЦЕ НЕ ЗЛОЧИН ??? БО ПО ПОНЯТІЯМ ???
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08.08.2024 01:57 Ответить
Це все гадьониш зєля. Вибори
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08.08.2024 04:26 Ответить
це просто піздєц
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08.08.2024 07:47 Ответить
А Малюська чім займався
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08.08.2024 08:19 Ответить
Не хвилюйтесь шановні , воно ще і пенсію нехилу буде отримувати 🤬
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08.08.2024 11:27 Ответить
 
 