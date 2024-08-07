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Суддя Шарко, яка після окупації Херсонщини перейшла на бік росіян, понад рік отримувала зарплату з держбюджету, - "Слідство.Інфо"

Суддя Шарко, яка після окупації Херсонщини перейшла на бік росіян, понад рік отримувала зарплату з держбюджету, - «Слідство.Інфо»

З 24 лютого 2022 року до квітня 2023 року суддя Генічеського районного суду Херсонської області Наталія Шарко, яку правоохоронці підозрюють у державній зраді, отримала з держбюджету України зарплатні на майже 1,4 мільйона гривень.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко, яку правоохоронці підозрюють у державній зраді.

Скаргу на суддю Шарко подала Харківська обласна прокуратура, підозрюючи її у співпраці з окупантами. З 24 жовтня 2023 року правоохоронці розслідують можливий факт державної зради Наталії Шарко.

За даними слідства, Шарко після окупації залишилася у Генічеську й почала працювати в окупаційному так званому "Геническом районном суде Херсонской области".

Також правоохоронці вважають, що Шарко наразі працює "заступницею голови" в окупаційній структурі під назвою "Геническая Военно-гражданская администрация Херсонской области".

Крім цього, Вища рада правосуддя дослідила відео на якому 23 вересня 2023 року Шарко як "перша заступниця глави Генічеської військово-цивільної адміністрації" зі сцени виголошувала святкову промову, де звеличувала окупаційну владу. Жінку на кадрах впізнали свідки, серед яких є колишні колеги судді-зрадниці.

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У ВРП також стверджують, що суддя не "заявляла про втручання у свою діяльність, не просила про переведення та не здійснює правосуддя з 24 лютого 2022 року".Через це її звільнили.

Державна судова адміністрація у відповідь за запит "Слідства.Інфо" повідомила, що Шарко перестали нараховувати зарплату у квітні 2023 року, оскільки вона не з’являлася на роботі.

До цього моменту, з 24 лютого 2022 року суддя отримала з державного бюджету 1,38 мільйона гривень.

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Автор: 

окупація (6685) суддя (1583) державна зрада (1684)


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Топ коментарі
+42
От і стягнути цю суму з тих, хто це про@бав
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07.08.2024 21:48
+34
Вона одна? Скільки суддів, депутатів і власть дєржащіх роз"їхалось за кордони, працюють на росію і їм досі нараховують зарплати? Це тотальне масове доїння України завжди було таким з боку владних. Згадайте, як ті хитров гобані донбаські пенси бігали за українською пенсією . Навіть ці гниди підточують країну.
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07.08.2024 21:52
+27
прямо неуловимий Джо, невже не видно було? чи колєги повище прикривали??? Там же ціла клоака твориться, і таких там тисячі.
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07.08.2024 21:52
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********* такии душ Шарко в 1.4 млн грн
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07.08.2024 21:47 Відповісти
От і стягнути цю суму з тих, хто це про@бав
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07.08.2024 21:48 Відповісти
вони навіть не побачили, що ця курва рік не ходила на роботу ?
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07.08.2024 21:54 Відповісти
Дуже тендітна. Навіть не видно.
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07.08.2024 23:40 Відповісти
Чому "про@бав"? Просто оті чинуші такі самі як суддя наташа. Тут як комуналку не сплатиш один місяць, то одразу дикий шурхіт настає, а тут суддя не світиться на роботі і--нічого...
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08.08.2024 07:17 Відповісти
Вона одна? Скільки суддів, депутатів і власть дєржащіх роз"їхалось за кордони, працюють на росію і їм досі нараховують зарплати? Це тотальне масове доїння України завжди було таким з боку владних. Згадайте, як ті хитров гобані донбаські пенси бігали за українською пенсією . Навіть ці гниди підточують країну.
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07.08.2024 21:52 Відповісти
прямо неуловимий Джо, невже не видно було? чи колєги повище прикривали??? Там же ціла клоака твориться, і таких там тисячі.
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07.08.2024 21:52 Відповісти
Такое возможно только в Украине (((
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07.08.2024 21:55 Відповісти
це ПІСЕЦ?
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07.08.2024 21:58 Відповісти
Причому повний!
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07.08.2024 22:12 Відповісти
та, шо, ви сцикуєте?

поновиться в українському суді. отримає міліонну компенсацію.

сбу зайняте, кришуванням та виписуванням підозр.
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07.08.2024 22:01 Відповісти
Спробуй так на заводі, то швидко ''по статті'' звільнять.
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07.08.2024 22:06 Відповісти
Наведіть лад в тих суддах в країні війна ,а різні негідники і вороги грабують Україну.
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07.08.2024 22:07 Відповісти
А до кого це ви звернулися?
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07.08.2024 22:53 Відповісти
Мабуть до Путіна. Бо без його команди Єрмак нічого не зробить !
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07.08.2024 23:04 Відповісти
Україна - щедра душа !

Хто каже що в держскарбниці не вистачає грошей ?
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07.08.2024 22:10 Відповісти
ПС - це виходить 107 000 щомісяця - не погана зарплата в "реформованих" суддів ! ... і навіть на роботу ходити не треба
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07.08.2024 22:12 Відповісти
А ви скидайтеся на дрони... Звісно ми будемо це робити в будь якому випадку, та це вже повний звиздець! Як мінімум за халатність того хто допустив ці нарахування треба стягти все по повній! Та це ще ми не знаємо кому ще нараховують! Я вже не здивуюся, що пасічник та монтян досі на наших плечах сидять...
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07.08.2024 22:11 Відповісти
" - скупий платить двічі , а дурень - завжди !" ... Ми вічно будемо скидуватись на дрони , доки не навчимося З ЦИХ ПАСКУД витрушувати бабло !
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07.08.2024 22:14 Відповісти
За краще просто дати копняка. Назавжди.
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08.08.2024 07:21 Відповісти
Біда не в тому, що шарко не відмовилась від зарплати, зрадивши країну, а в тому, що їй нараховували попри те, що знали про її зраду. Ті, що лишилися, нічим не кращі за курву
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07.08.2024 22:12 Відповісти
А чим це гірше за тих кого зарахували до війська, вони віддали свої картки командирам та бухають в своїх маєтках і розсікають на дарованих джипах з корочками УБД в житті не торкнувшись автомата... Колись терпець лусне і їх почнуть мочити...
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07.08.2024 22:16 Відповісти
Подивіться яким чином гроші знімалися, гадаю дізнаємося багато цікавого.
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07.08.2024 22:19 Відповісти
"Ліха ажерєбілісь",- казав герой фільму "Комедія суворого режиму".
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07.08.2024 22:25 Відповісти
Таких випадків безліч, а ще є ті хто виїхав до РФ до війни і про них тиша...
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07.08.2024 22:28 Відповісти
Прелєстно, ***... (вибачте)
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07.08.2024 22:32 Відповісти
Она скоро вернёт деньги в бюджет.
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07.08.2024 22:42 Відповісти
.... це бачили куратори смирнов, татаров.
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07.08.2024 22:48 Відповісти
Шарко красава! Влада гниль.
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07.08.2024 22:51 Відповісти
Зебіли заплатять, нажаль українці теж, кацап гетьманцев уже підготував підвищення податків👏
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07.08.2024 22:55 Відповісти
А почему сейчас не получает ? Разве что-то изменилось ?
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07.08.2024 22:59 Відповісти
З двадцять восьмого разу не знайшли її на роботі. І з першого разу знайшли її прізвище у кацапських реєстрах.
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08.08.2024 07:27 Відповісти
дякуємо портову з команди опи . Много ходов очка
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07.08.2024 23:00 Відповісти
В это странье суды - государство в государстве. 73%, если у вас осталась хоть капля критического мышления, прекратите голосовать за чебурашек. Хотя бы раз проголосуйте за кандидата с четкой программой по очистке авгиевых конюшен судебно-прокурорско-ментовской системы Украины. А после снова будете за своих любимых клоунов голосвать.
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07.08.2024 23:13 Відповісти
Може ти і прізвище , такого , знаєш ?

Ім'я , сестра , ім'я ...!!!
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07.08.2024 23:17 Відповісти
А какой смысл сегодня говорить об имени? Выборы еще не скоро, до тех пор кто-то сойдет с ди станции, появится кто-то новый. Речь о том, что голосовать нужно не "по приколу", а тщательно взвесив все возможные последствия. Очень сомневаюсь, что голосовавшие за дважды не сидевшего ПроФФессора и Голобородько это делали.
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07.08.2024 23:27 Відповісти
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07.08.2024 23:14 Відповісти
І кого ж , за це , покарають ? Нікого !!!
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07.08.2024 23:15 Відповісти
це повний 3,14zдець! Зеля, мальок та ОПа, доки будете зрадників на зарплаті утримувати?
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08.08.2024 00:04 Відповісти
Вони самі--зрадники. Хіба ще не видно?
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08.08.2024 07:30 Відповісти
Не факт. Зарплату їй могли нараховувати, а от отримувати цю зарплату могли тут "зацікавлені особи".
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08.08.2024 00:08 Відповісти
Бухгальтер цієї структури не при чому? А ГоловбУх вааще нє в курсах...
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08.08.2024 00:17 Відповісти
ОДНА БАНДА ВСІ СУДДІ ... БО КОМПРОМАТИ МАЮТЬ ОДИН НА ОДНОГО.. КОГО БУДУТЬ КАРАТИ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН??? ЧИ ЦЕ НЕ ЗЛОЧИН ??? БО ПО ПОНЯТІЯМ ???
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08.08.2024 01:57 Відповісти
Це все гадьониш зєля. Вибори
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08.08.2024 04:26 Відповісти
це просто піздєц
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08.08.2024 07:47 Відповісти
А Малюська чім займався
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08.08.2024 08:19 Відповісти
Не хвилюйтесь шановні , воно ще і пенсію нехилу буде отримувати 🤬
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08.08.2024 11:27 Відповісти
 
 