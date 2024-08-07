Суддя Шарко, яка після окупації Херсонщини перейшла на бік росіян, понад рік отримувала зарплату з держбюджету, - «Слідство.Інфо»

З 24 лютого 2022 року до квітня 2023 року суддя Генічеського районного суду Херсонської області Наталія Шарко, яку правоохоронці підозрюють у державній зраді, отримала з держбюджету України зарплатні на майже 1,4 мільйона гривень.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко, яку правоохоронці підозрюють у державній зраді.

Скаргу на суддю Шарко подала Харківська обласна прокуратура, підозрюючи її у співпраці з окупантами. З 24 жовтня 2023 року правоохоронці розслідують можливий факт державної зради Наталії Шарко.

За даними слідства, Шарко після окупації залишилася у Генічеську й почала працювати в окупаційному так званому "Геническом районном суде Херсонской области".

Також правоохоронці вважають, що Шарко наразі працює "заступницею голови" в окупаційній структурі під назвою "Геническая Военно-гражданская администрация Херсонской области".

Крім цього, Вища рада правосуддя дослідила відео на якому 23 вересня 2023 року Шарко як "перша заступниця глави Генічеської військово-цивільної адміністрації" зі сцени виголошувала святкову промову, де звеличувала окупаційну владу. Жінку на кадрах впізнали свідки, серед яких є колишні колеги судді-зрадниці.

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У ВРП також стверджують, що суддя не "заявляла про втручання у свою діяльність, не просила про переведення та не здійснює правосуддя з 24 лютого 2022 року".Через це її звільнили.

Державна судова адміністрація у відповідь за запит "Слідства.Інфо" повідомила, що Шарко перестали нараховувати зарплату у квітні 2023 року, оскільки вона не з’являлася на роботі.

До цього моменту, з 24 лютого 2022 року суддя отримала з державного бюджету 1,38 мільйона гривень.

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