Міносвіти запустило всеукраїнське опитування про реальний стан освіти

В Україні розпочали масштабне опитування про реальний стан освіти, яке триватиме 10 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Міністерство освіти і науки України, про це на щорічній конференції освітян оголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що опитування допоможе отримати від викладачів, батьків та дітей інформацію про реальний стан освіти.

"Основа ефективних управлінських рішень - це якісні дані. Важливо, щоб уряд й освітяни були в одній системі координат. Саме тому запускаємо національне опитування для батьків, дітей і вчителів, щоб дізнатися фідбек про систему освіти. Опитування допоможе отримати якісну інформацію про те, що відбувається у сфері освіти, пріоритезувати наші дії та спланувати наступний рік роботи", - заявив Федоров.

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Для кожного українця опитування - це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання.

Хто може взяти участь в опитуванні

Участь в опитуванні можуть взяти:

батьки дітей дошкільного віку;

школярі та їхні батьки;

студенти профтехів і їхні батьки;

студенти закладів вищої освіти та їхні батьки;

усі інші дорослі українці.

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Також повідомляється, що опитування триватиме 10 днів.

Опитування проводить Міносвіти спільно з Мінцифрою за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної і державної політики (FIIAPP).