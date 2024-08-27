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Міносвіти запустило всеукраїнське опитування про реальний стан освіти

Міносвіти запустило всеукраїнське опитування

В Україні розпочали масштабне опитування про реальний стан освіти, яке триватиме 10 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Міністерство освіти і науки України, про це на щорічній конференції освітян оголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що опитування допоможе отримати від викладачів, батьків та дітей інформацію про реальний стан освіти.

"Основа ефективних управлінських рішень - це якісні дані. Важливо, щоб уряд й освітяни були в одній системі координат. Саме тому запускаємо національне опитування для батьків, дітей і вчителів, щоб дізнатися фідбек про систему освіти. Опитування допоможе отримати якісну інформацію про те, що відбувається у сфері освіти, пріоритезувати наші дії та спланувати наступний рік роботи", - заявив Федоров.

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Для кожного українця опитування - це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання.

Хто може взяти участь в опитуванні

Участь в опитуванні можуть взяти:

  • батьки дітей дошкільного віку;
  • школярі та їхні батьки;
  • студенти профтехів і їхні батьки;
  • студенти закладів вищої освіти та їхні батьки;
  • усі інші дорослі українці.

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Також повідомляється, що опитування триватиме 10 днів.

Опитування проводить Міносвіти спільно з Мінцифрою за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної і державної політики (FIIAPP).

Автор: 

освіта (1297) опитування (1930) Міносвіти (1411)


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Топ коментарі
+9
А загалом, справи в нашій освіті сказати, що хреново, то ще навіть дуже м`яко сказати. Війна, тривоги, а до того ковід... і все то або віддалено або в бомбосховищі... А ще багаторічні екскременти, перепрошую, експерименти з освітою... Хренові справи, дуже навіть хренові...
Маємо ситуацію, коли освітою в нас керують неучі з купленими дипломами, податковою професійні рекетири, а взагалі державою паяци і всіляка нечисть. А тому, як там Кравчук говорив: - маємо те, що маємо...
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27.08.2024 20:13
+7
щоб дізнатися фідбек

Завше знав, що юкрейніен ленгвідж - просто найтингеловська!
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27.08.2024 20:02
+5
Яким боком українська мова до іпанутості, як їх там, ефективних менеджерів?
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27.08.2024 20:07
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щоб дізнатися фідбек

Завше знав, що юкрейніен ленгвідж - просто найтингеловська!
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27.08.2024 20:02 Відповісти
Яким боком українська мова до іпанутості, як їх там, ефективних менеджерів?
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27.08.2024 20:07 Відповісти
Цікаво, а які там відповіді? Ну не можуть бути , як: просто жопа, глибока жопа, пи....ець і повний пи....ець. А відносно іпанутості, то мабуть є тільки одна відповідь: - слава нашому найвеличнішому і наймудрішому за найкращу в світі освіту.
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27.08.2024 21:09 Відповісти
Внук закінчив 1-й клас, що хочу сказати: При повітряній тривозі, малечу ведуть в будівлю в підвал, бо в школі сховища нема, в підвалі сиро і холодно, а коли нема світла, то взагалі жах. Звичайно в підвалі вчителі урок не ведуть, дітлахи всі в гаджетах. Коротше кажучі, освіти як такої нема, ще й хвороб за рік нахватався!
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27.08.2024 20:10 Відповісти
А загалом, справи в нашій освіті сказати, що хреново, то ще навіть дуже м`яко сказати. Війна, тривоги, а до того ковід... і все то або віддалено або в бомбосховищі... А ще багаторічні екскременти, перепрошую, експерименти з освітою... Хренові справи, дуже навіть хренові...
Маємо ситуацію, коли освітою в нас керують неучі з купленими дипломами, податковою професійні рекетири, а взагалі державою паяци і всіляка нечисть. А тому, як там Кравчук говорив: - маємо те, що маємо...
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27.08.2024 20:13 Відповісти
Слів нема - одні матюки.
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27.08.2024 20:19 Відповісти
Погляньте на наших лікарів, економістів, поліцаїв, Кабінет Міністрів, та зробіть виводи про нашу освіту. Нащо опитувати про реальний стан нашої освіти, якої немає? Нащо така освіта, яка випускає дебілів?
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27.08.2024 20:24 Відповісти
як це нащо? Дебіли голосують, як надо.
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27.08.2024 20:38 Відповісти
"Нащо опитувати про реальний стан нашої освіти, якої немає? Нащо така освіта, яка випускає дебілів?"

Не переймайтеся. Такий стан освіти в усьому світі.
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27.08.2024 20:54 Відповісти
"діла йшли не те щоб х..."
Я батько х3. Менша ще у школі. Шо тут сказати. Переважна більшість вчітелів - нерозумні; так само було і в мої часи. Я можу на пальцах порахувати дійсно талановитих вчітелів. Однієї руки вистачить, ще й пальці залишаться. Як казали у радянськи часи про лікарів - талановиті працюють у лікарні, ті, котрі нікому не потрібні - у поліклініках. З вчителями - набагато гірше. Розумна людина на цю працю за ці гроші може піти в одному випадку - вона не від цього світу.

Авжеж, якщо б вчителі получали ті самі 4К, котрі їм наобіцяв Найвеличнійший - то сітуація була би зовсім інша. Але Найвеличнійший, на жаль, може тільки обіцяти. І тут замкнене коло. Поки діти не будуть добре навчатися - вони будуть дебілами і будуть віддавать голоси за бубочек/юль/пєть. А поки ті самі бубочки при владі - ніколи не буде якісної освіти
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27.08.2024 20:37 Відповісти
Згадую рідну школу.
Після університету, аспірантури, викладання, канадійського навчання, навчання сина в канадійській школі і в університеті, можу судити про якість навчання в рідній школі (ще при союзі) - вона була високою.
Вчителі були професійні, любили свою роботу і дітей. Вчителі вичікували, щоб потрапити в нашу школу.

Судячи по багатьом дописам на цензорі - зараз якість навчання в школі (університеті) досить низька.
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27.08.2024 20:41 Відповісти
Как это "никуя не делаем"? Так вот же - опрос запустили.
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27.08.2024 20:42 Відповісти
Результати опитування вже затверджені ОПою. Всі ******* Зеленского. Обожнюють його комічний гумор, та вміння грати різними органами. А особливо в захваті від його мудрих думок, і хочуть щоб він частіше доносив їх до своїх виборців.
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27.08.2024 20:51 Відповісти
А який стан освіти може бути, коли її очолюють плагіатори або люди далекі
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27.08.2024 20:52 Відповісти
Яка може бути освіта коли у викладача зарплата на рівні уборщиці в нормальній фірмі....

Та і взагалі якщо взяти цього року в Зно бардак повний, купа помилок, оскарження прибрали... та появились знову рішала
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27.08.2024 20:55 Відповісти
От реально не розумію яка причина що забрали оскарження результатів... та чому треба було ламати систему яка вже добрячий період працювала нормально та там не було взяток і давала шанс чесно його здати
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27.08.2024 20:59 Відповісти
Образованіє у нас всігда було саме лучче. Врачіха у поліклінікі сама зна де печать нада ставить. Я як войшов у кабінет вона токо глянула і сразу ото каже мені у вас орз. От шо значить умна людина в інститутах обучалась.
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27.08.2024 21:11 Відповісти
Весь світ переживає кризу освіти, особливо середньої. Тому що середньовічна класно-урочна система Я.А.Каменського (1633 - 1638 -??!!) геть зжила себе.
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27.08.2024 21:14 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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27.08.2024 21:15 Відповісти
освіта системно , послідовно знищується..ще з початку незалежності, різними способами.
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27.08.2024 21:20 Відповісти
У росії ніякої незалежності не було і не очікується. Та й війни нема. Освіта знищується темпами, швидшими за українські.
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27.08.2024 21:30 Відповісти
що мені до боліт..я дивлюся, що в нас твориться..
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27.08.2024 21:33 Відповісти
Мені теж глибоко до дупи стан освіти на москвакваковії.
Але від прив'язки до незалежності України коробить.
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27.08.2024 21:42 Відповісти
Українська освіта? Угу, вчителі виходять на перерву і переходять на общєпанятний. А за ними дітиска також...
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27.08.2024 21:23 Відповісти
"і переходять на общєпанятний. А за ними дітиска також..."
Тобто, на "рускій матєрний".
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27.08.2024 21:32 Відповісти
А хіба існує русскій нєматєрний?
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27.08.2024 21:37 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.08.2024 21:41 Відповісти
Реальний стан - 0. Хто бажає вивчити дітей - репетитори.
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27.08.2024 22:15 Відповісти
Проблема шкільної освіти (передусім сільських шкіл) у вчителях. Треба розуміти, що у вчителі переважно йдуть не найздібніші (бо зп там відстій), а ті що вчились на десь так 3 бали - ну таке - ні риба ні м'ясо, а працювати десь кимось треба.
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27.08.2024 23:12 Відповісти
І назвало Волинську область Луцькою, правда через дві години помилку помітили і виправили. Ось такий у нас є хреновий рівень освіти, коли купа тупих сидить не на своїх місцях, одна тільки професура економічна, юридична і т.д. чого варта
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27.08.2024 23:24 Відповісти
Колонія-це країна яка не має власної історії. МОН України хоче ліквідувати навчальну дисципліну "Історія України". Освітяни висупають проти: долучитися до заяви

https://docs.google.com/document/d/1JgqM723UZOaoWQIY5jR42cxQEAulCUxF/e
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27.08.2024 23:40 Відповісти
Перше, що ЦІ Ж слуги зробили, то є відміна 822(ну так, звичайно, що Порошенківської) постанови- ПРОГРАМИ на 4 роки, яка була норм продумана й направлена і на підвищення ЗП вчителям, і підвищення "якості" вчителя, і на підвищення розуміння нарІдом потрібності якісної освіти. Далі- гірше(не буду навіть про те, що багато хто просто за зе-покращення з вчителів став отримувати МЕНШЕ), бо ці квартальні Вумники порізали субвенції на освіту(бачиш, освітяни в них ЗБИТКОВІ в бюджеті!). Тепер, ***, зе-опитування в нікуди проводять. Втрачено 5 років, пішли нормальні вчителі(моя дружина, нпрклді багато знайомих- в приватну практику, що не легше, але прибутковіше), і беруть тепер УСІХ вчителювати. Я знаю приклад, коли з 2 курсу заочницю Мелітопольського пЄда взяли на роботу в ЗОШ, і знаю, що в той же пЄд в 2020-му році брали на платне навчання дЄточок, що навіть МІНІМУМ НЕ ПОНАБИРАЛИ на ЗНО(а набрати отой мінімум, якщо розібратися, можна навмання потикати варіанти відповідей). Ну і 2 істини- набрати норм спеціалістів на тяжку і низькооплачувану роботу НЕМОЖЛИВО, а друге- провалено все це зе і слугами.
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27.08.2024 23:42 Відповісти
І знову "опитування" в фсбшной "дії".Ця єрмаківська маріонетка фьодоров робить все щоб встановити повний контроль за грамадянами за допомогою технологій,як це робить кітайська комуністична діктатура-союзниця рашки,а йолопи на це ведуться.
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28.08.2024 05:06 Відповісти
до чого тут Дія? Опитування на сайті чМОНь
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28.08.2024 09:30 Відповісти
Вся система обучения математике на мой взгляд принципиально неправильна, от общего к частному. Сперва ему пытаются вдолбить абстрактные понятия типа "множество" или "функция", он естественно не понимает и на всё дальнейшее забивает. Необходимо из коробок в ящике или расписания троллейбуса выводить функцию, плюс УБЕДИТЬ на примерах - ЗАЧЕМ ему в жизни нужны будут например дроби?
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28.08.2024 10:07 Відповісти
 
 