Міносвіти запустило всеукраїнське опитування про реальний стан освіти
В Україні розпочали масштабне опитування про реальний стан освіти, яке триватиме 10 днів.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Міністерство освіти і науки України, про це на щорічній конференції освітян оголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що опитування допоможе отримати від викладачів, батьків та дітей інформацію про реальний стан освіти.
"Основа ефективних управлінських рішень - це якісні дані. Важливо, щоб уряд й освітяни були в одній системі координат. Саме тому запускаємо національне опитування для батьків, дітей і вчителів, щоб дізнатися фідбек про систему освіти. Опитування допоможе отримати якісну інформацію про те, що відбувається у сфері освіти, пріоритезувати наші дії та спланувати наступний рік роботи", - заявив Федоров.
Для кожного українця опитування - це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання.
Хто може взяти участь в опитуванні
Участь в опитуванні можуть взяти:
- батьки дітей дошкільного віку;
- школярі та їхні батьки;
- студенти профтехів і їхні батьки;
- студенти закладів вищої освіти та їхні батьки;
- усі інші дорослі українці.
Також повідомляється, що опитування триватиме 10 днів.
Опитування проводить Міносвіти спільно з Мінцифрою за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної і державної політики (FIIAPP).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завше знав, що юкрейніен ленгвідж - просто найтингеловська!
Маємо ситуацію, коли освітою в нас керують неучі з купленими дипломами, податковою професійні рекетири, а взагалі державою паяци і всіляка нечисть. А тому, як там Кравчук говорив: - маємо те, що маємо...
Не переймайтеся. Такий стан освіти в усьому світі.
Я батько х3. Менша ще у школі. Шо тут сказати. Переважна більшість вчітелів - нерозумні; так само було і в мої часи. Я можу на пальцах порахувати дійсно талановитих вчітелів. Однієї руки вистачить, ще й пальці залишаться. Як казали у радянськи часи про лікарів - талановиті працюють у лікарні, ті, котрі нікому не потрібні - у поліклініках. З вчителями - набагато гірше. Розумна людина на цю працю за ці гроші може піти в одному випадку - вона не від цього світу.
Авжеж, якщо б вчителі получали ті самі 4К, котрі їм наобіцяв Найвеличнійший - то сітуація була би зовсім інша. Але Найвеличнійший, на жаль, може тільки обіцяти. І тут замкнене коло. Поки діти не будуть добре навчатися - вони будуть дебілами і будуть віддавать голоси за бубочек/юль/пєть. А поки ті самі бубочки при владі - ніколи не буде якісної освіти
Після університету, аспірантури, викладання, канадійського навчання, навчання сина в канадійській школі і в університеті, можу судити про якість навчання в рідній школі (ще при союзі) - вона була високою.
Вчителі були професійні, любили свою роботу і дітей. Вчителі вичікували, щоб потрапити в нашу школу.
Судячи по багатьом дописам на цензорі - зараз якість навчання в школі (університеті) досить низька.
Та і взагалі якщо взяти цього року в Зно бардак повний, купа помилок, оскарження прибрали... та появились знову рішала
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Але від прив'язки до незалежності України коробить.
Тобто, на "рускій матєрний".
https://docs.google.com/document/d/1JgqM723UZOaoWQIY5jR42cxQEAulCUxF/e