Минобразования запустило всеукраинский опрос о реальном состоянии образования

В Украине начали масштабный опрос о реальном состоянии образования, который продлится 10 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, об этом на ежегодной конференции педагогов объявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что опрос поможет получить от преподавателей, родителей и детей информацию о реальном состоянии образования.

"Основа эффективных управленческих решений - это качественные данные. Важно, чтобы правительство и педагоги были в одной системе координат. Именно поэтому запускаем национальный опрос для родителей, детей и учителей, чтобы узнать фидбек о системе образования. Опрос поможет получить качественную информацию о том, что происходит в сфере образования, приоритезировать наши действия и спланировать следующий год работы", - заявил Федоров.

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Для каждого украинца опрос - это возможность поделиться собственным мнением о проблемах в системе образования, которые требуют первоочередного решения. А также оценить, насколько вы довольны качеством обучения.

Кто может принять участие в опросе

Участие в опросе могут принять:

родители детей дошкольного возраста;

школьники и их родители;

студенты профтехов и их родители;

студенты высших учебных заведений и их родители;

все остальные взрослые украинцы.

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Также сообщается, что опрос продлится 10 дней.

Опрос проводит Минобразования совместно с Минцифрой при поддержке проекта EU4DigitalUA, который финансируется Европейским Союзом и внедряется Международным и иберо-американским фондом административной и государственной политики (FIIAPP).