Підняття прохідного бала дозволило "відсіяти" 75 тис. вступників до аспірантури призовного віку, - МОН
Підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту дозволило "відсіяти" значну частину вступників на аспірантуру призовного віку – очікується участь до 25 000 осіб у конкурсі на бюджетні місця.
Про це у відповіді LIGA.net повідомило Міністерство освіти, інформує Цензор.НЕТ.
На початку липня відомство повідомило, що у 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Для порівняння: до 2022 року на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.
Тепер МОН підтвердило, що підняття прохідного бала для ЄВІ дозволило "відсіяти" значну частину вступників призовного віку. Наразі міністерство очікує, що у конкурсі на денний бюджет в аспірантуру візьмуть участь до 25 000 осіб.
Водночас не відомо, скільки осіб призовного віку з цих 25 000, тому що відомство не проводило такий аналіз.
Журналіст LIGA уточнив, чи планує МОН повернути вступ на денне навчання за контрактом з урахуванням цих нових цифр. МОН відповіло, що порядок вступу до аспірантури у 2024 році уже визначено, а в наступному році його затвердять у встановленому законодавством порядку.
Нагадаємо, 24 червня МОН своїм наказом скасувала вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона дає право на відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку. У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні".
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Настав час офуітєльних історій. Малиш і Карлсон, понімаіш... )))
https://ridni.org/karta/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88
Путильський район - найгустіший осередок прізвища МАЛИШ. На одного носія прізвища припадає 69 жителів.
Вцілому погоджуюсь з підняттям прохідного балу на ТЗНК/ЄВІ, людині яка не може здати на оцінку, якої вимагають нові правила, в аспірантурі не місце. Незалежно від мобілізації.
Тільки от не розумію тих людей це ж треба ще 4 роки якісь роботи робити і їм це точно не треба, вони будуть платити щоб за них робили не простіше за 10 списатись....
просто мене дивували цінники що я чув від знайомих по 10-15 разом з порішати так званий єві... і думаю що люди геть з глузду з'їхали платити такі гроші а потім ще 4 роки щоб за них хтось писав роботи
підняти прохідний бал, що б від тцк не косили.
оце, я розумію!
Ці хитрі, не хочуть воювати.
Скористались поганими законами і чекають, коли хтось інший вирішить як боронити країну від ворогів.
Висновок - молодці державники, що не дали "хитрим" скористатись можливістю не долучатись до мобілізації та війни. І тут має биту КРАПКА.
Але хіба в них з'явилась мотивація? Від того, що ви зневажаєте їх - вам, то як допоможе? Самоствердження, по типу я свідомий? І можу з цією свідомістю вирішувати - що робити з бічами?!
Дивно, коли людина вважає себе кращим після самовизначення, і охоче демонструє свої здобутки! Чи це не пиха, не ознаки нацизму (арійська кров)...
Куди приведуть такі відношення? Правильно - будете щиро радіти, що відділили гречку від полови. І що?
Стати сильнішим, за рахунок маркерів?!
Ілюзія.
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Після такого необхідно посилити патрулювання берегів Тиси.
Десятки тисяч (може і сотні) в армії тільки для звітності, але тим не менш отримують оклад, а іноді й бойові
Стільки ж таких як Кошовий, з простої причини «я в армію не піду - нафіг це потрібно»
Зробити обов'язкову службу в армії для всіх, але розподіляти відповідно до віку
В Ізраїлі і дівчата по 20 років, з автоматами в барах сидять. Тут дивізія довбодятлів тцкашників вишукує на службових машинах і на окладі разом з поліцією кому 40-50 і в АТБ за покупками пішов
Вже доходить до сотні тисяч.
В одному ти не правий - вони нічого не отримують - "їхні" винагороди отримують хитрожопі команлири.
От наприклад.
* Їх територія дозволяє захистись від повітряної загрози. Що в нашому випадку - це реалізовано захистом столиці та її області.
* Мотивація - до нападу (бойові дії) в них було десь 2млн всього населення.
Тож не залучення=винищенню.(Тепер щось близько 6,5млн)
В нас - скорочували кількість армії до 110тис.
А ВВП їх річне більше за 50к дол на людину. В нас 4300!!!!
* В їх нація озброєна, яка є складовою армії.
В нас - немає озброєння суспільства, лише силові напрямки (армія, МВС, СБУ, спец органи типу національних відомств).
* В них є союзники, бо вони демонструють індетичність нації та бажання розвитку, а не мародерства.
В нас - компаньйони.
То, якщо брати їх модель в нашому питанні?
То залишаються десь 14 млн патріотичних людей на території завбільшки з Київську область. І вони, там марінуються доки, розвинуті країни не побачать їх бажання розвитку та співпраці.
2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.
Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05 вересня 2017 року.
За 33 роки це 231 тисяча вчених!!!
І яких висот в науці вони досягли?
Навчання світло, не вчених темрява!
Да они все призывного возраста. В аспирантуру раньше 23 лет поступить нереально, ибо нужно ещё закончить ВУЗ, а после 60-ти лет уже не имеет смысла.
А на який такий біс зараз, коли йде війна не на життя, а на смерть, Ви своїм розпорядженням не припинили навчання у тих аспірантурах, докторантурах, магістратурах?! Там вже давно ніхто нічому не вчиться, ніякою наукою там не пахне! Там лише беруть бабло, продають дипломи, відмазують від мобілізації і тим самим такі аспірантури, докторантури, магістратури, всіляки там ...ури лише саботують і шкодять обороноздатності України. Чому всі ці інститути, яких в Україні розвелась сила-силення штампують нікому не потрібних, не повертається навіть язик сказати - "спеціалістів", різних професій!? Що то за "спеціалісти", коли вони навіть не знають на кого вчаться і ким будуть після отримання диплому???!!! Це перша строна медалі. А друга її сторона - велика кількість людей вступного віку вже давно за кордоном у Європі! І для чого у невеличких обласних центрах з кількістю населення до 100 000 і то за данними якогось там 2012 року, аж 3-5 Вишів, які тупо відсмоктують бабло з бюджету, а ті вчителі - просто деруть хабарики як раніше за сесії, дипломи, вчені ступені. Коледжі ще безумовно потрібні, бо там після школи дітки здобувають професії, в тому числі і робітничі, а ві ці університети, академії?! І взагалі, по великому рахунку, така освіта - типова совковщина. У Європі наприклад в рік випускають 3-5 магістрів і 10-12 бакалаврів на всю скажімо Німеччину. А людей з вченими званями, підкреслюю-званнями, а не ступенями як при совках, 4-6 чоловік на всю країну. У США для прикладу їх взагалі до 24 чоловік з різних напрямів науки!
Тому треба закривати ці грошовиті бутіки під назвою "вища освіта", через те, що крім високих цін там більше нічого не побачиш, а вчити і вчитись вже давно нікому!!! Ось так, пане Оксене Лісовий, та пане Михайло Винницький!! Думайте, на те Ви обіймаєте такі посади. Якщо зараз нічого не зробити з цим освітнім хаосом і армагедоном, то в подальшому це перетвориться в систему ухилянтських схем, де за 1000 $ США, як писали на одному з сайтів, зокрема Житомир Інфо, керівник одного з місцевих вишів зарахував на навчання військовозобов'язаних чоловіків.
Ось підтвердження фактам, дивіться: https://www.zhitomir.info/news_222958.html
"А що ви там маєте?! Бомби, дрони, ракети на голову..." - ну тут вже слів цензурних немає, ти, тварино, яка наголосувала за своїх піськограїв піанінних втекла з країни ще й тепер дзявкаєш як кому воювати, які ви тупі, що сидите під бомбами, і я вас навчу життю та як країну любити, але сидячи десь за кордоном. Стули свою манду і не дзявкай, паскудо, буде мені тут ще якась брудна **** дзявкати.
Когда-то её смысл был в том, чтобы талантливый молодой из провинции мог приехать в научный центр и стать учеником учёного светила. Жил он в аспирантской общаге, в дополнение к стипендии его обычно брали в отдел на пол-ставки.
А сейчас?
Все общаги давно приватизировали, в отделах на 100% з/п и штатным сотрудникам не хватает. ГДЕ и НА ЧТО талантливый молодой из провинции будет жить в Киеве?
Вся система давно потеряла свой научный смысл и её нужно просто ОТМЕНИТЬ.
Устроился на работу в институт? Вот и ваяй дисер без всяких аспирантур!
Туди хібащо якийсь потеряний або нікчема піде, так би мовити - молоде "дарування. Всі нормальні в бізнесі, в ЗСУ, за кордонами. А в освіті та науці ті, що ніде не знадобились! Тому є конкретний суспільний запит: на період війни всі ці магістратури, аспірантури, докторантури, адьюнтури, інтернатури просто зарити! Не буде зваби ухилятись від виконання святого обов'язку перед Україною. Та й дурнів з дипломами красивими поеменшає. Від того Україна лише здобуде!