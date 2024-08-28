Підняття прохідного бала дозволило "відсіяти" 75 тис. вступників до аспірантури призовного віку, - МОН

Підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту дозволило "відсіяти" значну частину вступників на аспірантуру призовного віку – очікується участь до 25 000 осіб у конкурсі на бюджетні місця.

Про це у відповіді LIGA.net повідомило Міністерство освіти, інформує Цензор.НЕТ.

На початку липня відомство повідомило, що у 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Для порівняння: до 2022 року на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.

Тепер МОН підтвердило, що підняття прохідного бала для ЄВІ дозволило "відсіяти" значну частину вступників призовного віку. Наразі міністерство очікує, що у конкурсі на денний бюджет в аспірантуру візьмуть участь до 25 000 осіб.

Водночас не відомо, скільки осіб призовного віку з цих 25 000, тому що відомство не проводило такий аналіз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури у 2024 році через ажіотаж серед чоловіків призовного віку

Журналіст LIGA уточнив, чи планує МОН повернути вступ на денне навчання за контрактом з урахуванням цих нових цифр. МОН відповіло, що порядок вступу до аспірантури у 2024 році уже визначено, а в наступному році його затвердять у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, 24 червня МОН своїм наказом скасувала вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона дає право на відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку. У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні".