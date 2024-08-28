Поднятие проходного балла позволило "отсеять" 75 тыс. поступающих призывного возраста в аспирантуру, - МОН

Поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста - ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места.

Об этом в ответе LIGA.net сообщило Министерство образования, информирует Цензор.НЕТ.

В начале июля ведомство сообщило, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста, которые уже имеют степень магистра. Для сравнения: до 2022 года на аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.

Теперь МОН подтвердило, что поднятие проходного балла для ЕВЭ позволило "отсеять" значительную часть поступающих призывного возраста. Сейчас министерство ожидает, что в конкурсе на дневной бюджет в аспирантуру примут участие до 25 000 человек.

В то же время не известно, сколько человек призывного возраста из этих 25 000, потому что ведомство не проводило такой анализ.

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Журналист LIGA уточнил, планирует ли МОН вернуть поступление на дневное обучение по контракту с учетом этих новых цифр. МОН ответило, что порядок поступления в аспирантуру в 2024 году уже определен, а в следующем году его утвердят в установленном законодательством порядке.

Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".