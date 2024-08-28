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Поднятие проходного балла позволило "отсеять" 75 тыс. поступающих призывного возраста в аспирантуру, - МОН

мобілізація аспірантів

Поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста - ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места.

Об этом в ответе LIGA.net сообщило Министерство образования, информирует Цензор.НЕТ.

В начале июля ведомство сообщило, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста, которые уже имеют степень магистра. Для сравнения: до 2022 года на аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.

Теперь МОН подтвердило, что поднятие проходного балла для ЕВЭ позволило "отсеять" значительную часть поступающих призывного возраста. Сейчас министерство ожидает, что в конкурсе на дневной бюджет в аспирантуру примут участие до 25 000 человек.

В то же время не известно, сколько человек призывного возраста из этих 25 000, потому что ведомство не проводило такой анализ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования меняет правила поступления в аспирантуру в 2024 году из-за ажиотажа среди мужчин призывного возраста

Журналист LIGA уточнил, планирует ли МОН вернуть поступление на дневное обучение по контракту с учетом этих новых цифр. МОН ответило, что порядок поступления в аспирантуру в 2024 году уже определен, а в следующем году его утвердят в установленном законодательством порядке.

Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".

Автор: 

аспирантура (17) вступительная кампания (288) Минобразования (1735) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+19
Випускники трускавєцких акадємійов рулять.
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28.08.2024 23:07
+14
не буду лізти у призов і воєнні справи... а соб в освіті я давно. Так осб - в нашу аспірантуру можна притулити кого завгодно... кота, песа, тупу вчительку... столяра, двірника. Мозок значення не має. Особливо - аспірантура з педагогіки і психології... просто за відсутності таких наук, там можна займатися чим завгодно і всі там фахівці. Куди ділися фізики і хіміки... того не знає ніхто
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28.08.2024 23:02
+14
Як самому собі зробити геморой і доблесно шукати ліки для лікування

Десятки тисяч (може і сотні) в армії тільки для звітності, але тим не менш отримують оклад, а іноді й бойові
Стільки ж таких як Кошовий, з простої причини «я в армію не піду - нафіг це потрібно»

Зробити обов'язкову службу в армії для всіх, але розподіляти відповідно до віку
В Ізраїлі і дівчата по 20 років, з автоматами в барах сидять. Тут дивізія довбодятлів тцкашників вишукує на службових машинах і на окладі разом з поліцією кому 40-50 і в АТБ за покупками пішов
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28.08.2024 23:18
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Правила форума Совет форумчан
*Кароч ще повнісінько тих*-хитрожопих ...
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28.08.2024 23:02 Ответить
У тебе ухилянтська логіка. За Україну потрібно не вмирати, а вбивати.
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28.08.2024 23:02 Ответить
Слава тобі могутній Воїне! Це ти з Татаровом чеченів різав під ОП?
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28.08.2024 23:20 Ответить
Тобі треба було уважніше слухати Зєлю. З Татаровим чеченів вбивав пан Малюк.
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28.08.2024 23:25 Ответить
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28.08.2024 23:26 Ответить
Може й чеченців вбивали,кадирівців їм сцикотно.
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29.08.2024 01:33 Ответить
Татаров і Малиш?

Настав час офуітєльних історій. Малиш і Карлсон, понімаіш... )))

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29.08.2024 05:42 Ответить
Малиш це типове гуцульське прізвище.

https://ridni.org/karta/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88
Путильський район - найгустіший осередок прізвища МАЛИШ. На одного носія прізвища припадає 69 жителів.
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29.08.2024 09:21 Ответить
МОН вигадало Луцьку область 🤣🤣🤣
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28.08.2024 23:02 Ответить
Цікаво як там з Ужгородською областю ))).
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28.08.2024 23:06 Ответить
Випускники трускавєцких акадємійов рулять.
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28.08.2024 23:07 Ответить
не буду лізти у призов і воєнні справи... а соб в освіті я давно. Так осб - в нашу аспірантуру можна притулити кого завгодно... кота, песа, тупу вчительку... столяра, двірника. Мозок значення не має. Особливо - аспірантура з педагогіки і психології... просто за відсутності таких наук, там можна займатися чим завгодно і всі там фахівці. Куди ділися фізики і хіміки... того не знає ніхто
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28.08.2024 23:02 Ответить
Не переживай. З фізиками та хіміками справа така самісінька.
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28.08.2024 23:05 Ответить
На фізику теж конкурс є. Але й там не кожен аспірант - геній.
Вцілому погоджуюсь з підняттям прохідного балу на ТЗНК/ЄВІ, людині яка не може здати на оцінку, якої вимагають нові правила, в аспірантурі не місце. Незалежно від мобілізації.
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28.08.2024 23:05 Ответить
Все що змінилось з підняттям балу.... це те що гроші віднесли не тільки в ректорат, тому що там також треба а й рішалам з МО... по 6 -10 такса за хороші бали...

Тільки от не розумію тих людей це ж треба ще 4 роки якісь роботи робити і їм це точно не треба, вони будуть платити щоб за них робили не простіше за 10 списатись....
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28.08.2024 23:55 Ответить
6-10 чого...?
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29.08.2024 00:36 Ответить
А ви як думаєте, точно не українських гривень
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29.08.2024 09:34 Ответить
Ну в принципі є логіка а якщо потім в політику йти то доцент гарно звучить в вухах електорату...

просто мене дивували цінники що я чув від знайомих по 10-15 разом з порішати так званий єві... і думаю що люди геть з глузду з'їхали платити такі гроші а потім ще 4 роки щоб за них хтось писав роботи
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29.08.2024 16:55 Ответить
А цінник для тих прибиральниць, столярів, двірників який? У Євро, $? Гадаю, що вся ця навука давно вже втратила якесь суспільне значення. Вона перетворилась на ізгой, а ці купляно-продажні нвуковці - на нікчемних дибілів, які нічого в житті не бачать, не знають і не можуть. Молодь їх цурається, суспільство - плюється ними! Це такі собі відброси, яких нікуди не притулиш. Крім папірці писати, воно більш ні на що не здатне.
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29.08.2024 08:34 Ответить
так, от про яку реформу говорять?
підняти прохідний бал, що б від тцк не косили.
оце, я розумію!
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28.08.2024 23:08 Ответить
У моєму селі усі цьогорічні поступельники (абітур'єнтами язик не повертається назвати бугаїв по 30-40 років, які табличку множення не знають) - хитровиїбані ухилянти. Тепер по селу ходить якийсь хєр, що їх усіх "поступив" - уважаємий чєловєк - фіг його знає, де взявся, але усі з ним ручкаються. А позвачора поховали нашого уже другого воїна, який загинув під Нью-Йорком. Товариші усі там, воюють, а ті, кого ми *******, чмоні, тепер під генделиком сидять - анінікамунічєвонєдолжни, тепер тут їхня власть - їх більшість (із 73%).
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28.08.2024 23:41 Ответить
Чого не в окопі?
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29.08.2024 03:27 Ответить
Як я це розумію, з вашого допису.
Ці хитрі, не хочуть воювати.
Скористались поганими законами і чекають, коли хтось інший вирішить як боронити країну від ворогів.
Висновок - молодці державники, що не дали "хитрим" скористатись можливістю не долучатись до мобілізації та війни. І тут має биту КРАПКА.
Але хіба в них з'явилась мотивація? Від того, що ви зневажаєте їх - вам, то як допоможе? Самоствердження, по типу я свідомий? І можу з цією свідомістю вирішувати - що робити з бічами?!
Дивно, коли людина вважає себе кращим після самовизначення, і охоче демонструє свої здобутки! Чи це не пиха, не ознаки нацизму (арійська кров)...
Куди приведуть такі відношення? Правильно - будете щиро радіти, що відділили гречку від полови. І що?
Стати сильнішим, за рахунок маркерів?!
Ілюзія.
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29.08.2024 05:19 Ответить
Який нацизм? Мої друзі - і українці і росіяни і євреї по походженню воюють, а ця алкашня без національності буде на виборах голосувати. Кого це бидло навибирає - вірно, таких як саме. Чесного політика чи поліцейських їм не треба. Їм потрібно лише "чтоб можно порєшать"
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29.08.2024 12:26 Ответить
Шановнй, а дайте мені будь-ласка відповідь. Чому цей, як Ви пишите "хер уважаємий чєловєк", що їх всіх "поступив" ще й досі ходить тим селом? Чому його не оговтали, та до поліції? Ну ж, корупціонер! Хай розкаже, як, за скільки і з ким домовлявся у тих університетах про вступ військовозобов'язаних чоловіків. Хай проведуть перевірку тих вишів! А то Ви тут лише констатуєте факт, зливаєте душу, а треба щось робити!!! Ви ж Українець! Чи Ви хочете, що б це за Вас хтось зробив???!!! Ні-ні дорогенький! Народився, так живи!!!
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29.08.2024 08:40 Ответить
Підняття прохідного бала дозволило "відсіяти" 75 тис. вступників призовного віку до аспірантури
=================
Після такого необхідно посилити патрулювання берегів Тиси.
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28.08.2024 23:10 Ответить
Як самому собі зробити геморой і доблесно шукати ліки для лікування

Десятки тисяч (може і сотні) в армії тільки для звітності, але тим не менш отримують оклад, а іноді й бойові
Стільки ж таких як Кошовий, з простої причини «я в армію не піду - нафіг це потрібно»

Зробити обов'язкову службу в армії для всіх, але розподіляти відповідно до віку
В Ізраїлі і дівчата по 20 років, з автоматами в барах сидять. Тут дивізія довбодятлів тцкашників вишукує на службових машинах і на окладі разом з поліцією кому 40-50 і в АТБ за покупками пішов
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28.08.2024 23:18 Ответить
Десятки тисяч (може і сотні) в армії тільки для звітності, але тим не менш отримують оклад, а іноді й бойові

Вже доходить до сотні тисяч.
В одному ти не правий - вони нічого не отримують - "їхні" винагороди отримують хитрожопі команлири.
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29.08.2024 00:25 Ответить
"Зробити обов'язкову службу в армії для всіх"
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29.08.2024 03:48 Ответить
Так
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29.08.2024 06:06 Ответить
Це і є совок.
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29.08.2024 21:16 Ответить
Для чоловіків і жінок
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29.08.2024 08:53 Ответить
Не розумію нащо робити приклад з Ізраїлю? Всі, чомусь, беруть тільки вигідні їм практики.
От наприклад.
* Їх територія дозволяє захистись від повітряної загрози. Що в нашому випадку - це реалізовано захистом столиці та її області.
* Мотивація - до нападу (бойові дії) в них було десь 2млн всього населення.
Тож не залучення=винищенню.(Тепер щось близько 6,5млн)
В нас - скорочували кількість армії до 110тис.
А ВВП їх річне більше за 50к дол на людину. В нас 4300!!!!
* В їх нація озброєна, яка є складовою армії.
В нас - немає озброєння суспільства, лише силові напрямки (армія, МВС, СБУ, спец органи типу національних відомств).
* В них є союзники, бо вони демонструють індетичність нації та бажання розвитку, а не мародерства.
В нас - компаньйони.

То, якщо брати їх модель в нашому питанні?
То залишаються десь 14 млн патріотичних людей на території завбільшки з Київську область. І вони, там марінуються доки, розвинуті країни не побачать їх бажання розвитку та співпраці.
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29.08.2024 04:52 Ответить
Учится, учится, учится. вирус Ленин.
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28.08.2024 23:21 Ответить
Про яку науку в Україні може йти мова взагалі якщо до війни на науку з бюджету витрачали 0,17% ВВП? Зараз напевно значно менше, але "академіки" не голодують...
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28.08.2024 23:22 Ответить
1.Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.
2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05 вересня 2017 року.
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28.08.2024 23:28 Ответить
Мабуть згідно цього закону декілька років тому 86% випускників шкіл стали студентами вищих навчальних закладів. Україна має найбільшу кількість людей з вищою освітою в Європі. Але ця освіта нічого "чомусь" Україні не приносить крім констаттації "ми бідні тому що дурні і дурні тому що бідні"... Переконаний що освіта має бути безкоштовною і тільки для осіб які здатні до інтенсивної розумової праці. Тобто 20%. Решта має працювати з шкільної лави, а якщо хочуть і здатні то готуватися і складати іспити. Доводити свою придатність до навчання. У нас така кількість відвертих дурнів з дипломами що це викликає депресію...
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29.08.2024 08:27 Ответить
У нас величезна кількість вчених дурнів з дипломами!!!
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29.08.2024 08:48 Ответить
Скільки було місць стільки і прийняли. До чого тут прохідний бал?
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28.08.2024 23:28 Ответить
В зв'язці з закритими кордонами це якраз те, чим може похвалитися цивілізована країна...
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28.08.2024 23:31 Ответить
А в трускавецький універ бал не підняли?
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28.08.2024 23:43 Ответить
Кручу-верчу, ******** хочу. Да уже ******, доставай бабло
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28.08.2024 23:57 Ответить
7000 аспірантів кожного року!
За 33 роки це 231 тисяча вчених!!!
І яких висот в науці вони досягли?
Навчання світло, не вчених темрява!
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29.08.2024 01:21 Ответить
Після того,як Ківі псевдовчені дали кандидата наук нема чому дивуватись.До речі-хоч одне стерво з тієї наукової ради понесло покарання за торгівлю науковими ступінями?
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29.08.2024 09:51 Ответить
75 тис. - це десь бригад 20. Кожному хитрожопому півню виписати повістку у термінове відрядження у Селідово та Мирноград. Там якраз окопи пусті - є час і багато місця для навчання.
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29.08.2024 01:32 Ответить
Легше наловити 50+, вони повільніше втікають.
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29.08.2024 07:45 Ответить
Ні-ні! Вони вже давно за кордоном по барах, пабах!
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29.08.2024 08:46 Ответить
Що ж таке! Знову в усьому винні "ухилянти"! Не відсутність укріплень та велике крадівництво на всьому - навіть лопати поставляють одноразові! Хто в темі, той знає. Крадуть на всьому! Не д-би командири, нащадки Жукова, а пересічні, котрі просто, хочуть жити! Навіщо берегти людей, витрачати кошти на укріплення, тощо, ці ж кошти можно вкрасти, такий шанс раз в житті! Навіщо стимулювати добровольців, дешевше рабів наловити!!! Як сказав один з великих: патріотизм це останній прихисток негідників!
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29.08.2024 01:38 Ответить
Совок несиліковний.
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29.08.2024 03:51 Ответить
Тобто підниміться хабар за вступ. Як все у ******** просто.
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29.08.2024 06:37 Ответить
значительную часть поступающих призывного возраста. Источник:
Да они все призывного возраста. В аспирантуру раньше 23 лет поступить нереально, ибо нужно ещё закончить ВУЗ, а после 60-ти лет уже не имеет смысла.
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29.08.2024 07:07 Ответить
Так ось, звертаємось особисто до Вас, пане Оксене Лісовий та пане Михайло Винницький!!!
А на який такий біс зараз, коли йде війна не на життя, а на смерть, Ви своїм розпорядженням не припинили навчання у тих аспірантурах, докторантурах, магістратурах?! Там вже давно ніхто нічому не вчиться, ніякою наукою там не пахне! Там лише беруть бабло, продають дипломи, відмазують від мобілізації і тим самим такі аспірантури, докторантури, магістратури, всіляки там ...ури лише саботують і шкодять обороноздатності України. Чому всі ці інститути, яких в Україні розвелась сила-силення штампують нікому не потрібних, не повертається навіть язик сказати - "спеціалістів", різних професій!? Що то за "спеціалісти", коли вони навіть не знають на кого вчаться і ким будуть після отримання диплому???!!! Це перша строна медалі. А друга її сторона - велика кількість людей вступного віку вже давно за кордоном у Європі! І для чого у невеличких обласних центрах з кількістю населення до 100 000 і то за данними якогось там 2012 року, аж 3-5 Вишів, які тупо відсмоктують бабло з бюджету, а ті вчителі - просто деруть хабарики як раніше за сесії, дипломи, вчені ступені. Коледжі ще безумовно потрібні, бо там після школи дітки здобувають професії, в тому числі і робітничі, а ві ці університети, академії?! І взагалі, по великому рахунку, така освіта - типова совковщина. У Європі наприклад в рік випускають 3-5 магістрів і 10-12 бакалаврів на всю скажімо Німеччину. А людей з вченими званями, підкреслюю-званнями, а не ступенями як при совках, 4-6 чоловік на всю країну. У США для прикладу їх взагалі до 24 чоловік з різних напрямів науки!
Тому треба закривати ці грошовиті бутіки під назвою "вища освіта", через те, що крім високих цін там більше нічого не побачиш, а вчити і вчитись вже давно нікому!!! Ось так, пане Оксене Лісовий, та пане Михайло Винницький!! Думайте, на те Ви обіймаєте такі посади. Якщо зараз нічого не зробити з цим освітнім хаосом і армагедоном, то в подальшому це перетвориться в систему ухилянтських схем, де за 1000 $ США, як писали на одному з сайтів, зокрема Житомир Інфо, керівник одного з місцевих вишів зарахував на навчання військовозобов'язаних чоловіків.
Ось підтвердження фактам, дивіться: https://www.zhitomir.info/news_222958.html
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29.08.2024 08:21 Ответить
А взагалі у воюючій країні, якою зараз є Україна треба щоб було так: відслужив Батьківщині, тоді й можеш вступати вчитись, а ні - до війська. При чому як юнаків, так і дівчат. Так в цивілізованих країнах!
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29.08.2024 08:45 Ответить
Полуницю вже зібрала? Коли до війська підеш? І назви ті "цивілізовані" країни, дуже цікаво де є твоє марення.
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29.08.2024 09:49 Ответить
Я в день у Польщі на полуниці заробляю, як ти в своїй обшарпаній, дурнуватій і жебрацькій освіті, науці за 3,5 місяці! Не заздри. Кидай той книжковий мотлох, та починай працювати на себе. А то помреш після тієї навуки у злиднях та ще й психопатом і холериком станеш, або дашок від думок поїде! Кому це все потрібно?! Молодь плюється від такої освіти і срала на ту навуку!
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29.08.2024 15:58 Ответить
Володарка життя 😄 на жодне питання не відповіла але як пишається тим, що збирає полуницю у Польщі 😄
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29.08.2024 16:05 Ответить
Так. Я володарка свого життя. Пишаюсь цим. Але мене тут жодна не обдурить і не використає як гарматне м'ясо, що робить Єрмак у Вас! Бо я вже 2 роки як громадянка Польщі-країни ЄС. А Вам там всім дуже-дуже, ну дуже сюди далеко. І я вже заробила на будиночок з альтаночкою, автівочку, мої дітки вчаться у престижній школі та коледжі, я маю паспорт громадянки Польщі. А що Ви там маєте?! Бомби, дрони, ракети на голову, брехню Вашого обраного Вами брехливого "зе" по марафону трічи на день, а четвертий - на сон грядущий. Ось моя відповідь всім Вам, милі! Ідіть Ви зі своєю каструльною освітою, нікчемною наукою у ж**у! Бо були, є і залишитесь дурнями. Спочатку самі навчіться Україну любити, а не торгувати нею як на базарі, а потім вчіть інших жити!
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29.08.2024 16:18 Ответить
Ги,ги,ги!!! Мені розповідає як любити Україну шмара яка з неї втікла на все готове, створене поляками.
"А що ви там маєте?! Бомби, дрони, ракети на голову..." - ну тут вже слів цензурних немає, ти, тварино, яка наголосувала за своїх піськограїв піанінних втекла з країни ще й тепер дзявкаєш як кому воювати, які ви тупі, що сидите під бомбами, і я вас навчу життю та як країну любити, але сидячи десь за кордоном. Стули свою манду і не дзявкай, паскудо, буде мені тут ще якась брудна **** дзявкати.
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29.08.2024 16:33 Ответить
Підвищили бал, щоб утилізувати побільше людей
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29.08.2024 08:53 Ответить
Підвищення вступного балу різко зменшить кількість паразитів та ухилянтів.
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29.08.2024 09:46 Ответить
Серйозно ? Від підвищеного балу кудись зникне вся ВР, просрочка і вся його банда ?)
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29.08.2024 11:00 Ответить
Так, але років за 20.
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29.08.2024 16:41 Ответить
А что это вообще за хрень - аспирантура - современных условиях??
Когда-то её смысл был в том, чтобы талантливый молодой из провинции мог приехать в научный центр и стать учеником учёного светила. Жил он в аспирантской общаге, в дополнение к стипендии его обычно брали в отдел на пол-ставки.
А сейчас?
Все общаги давно приватизировали, в отделах на 100% з/п и штатным сотрудникам не хватает. ГДЕ и НА ЧТО талантливый молодой из провинции будет жить в Киеве?
Вся система давно потеряла свой научный смысл и её нужно просто ОТМЕНИТЬ.
Устроился на работу в институт? Вот и ваяй дисер без всяких аспирантур!
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29.08.2024 09:54 Ответить
Магістратури, аспірантури, докторантури вже 30 років як віджили своє. Це, свого роду така приманочка, щоб можна було за що грошенят у вишах чи науково-дослідних інститутах керівництву увірвати. Та й де ті науково-дослідні інститути?! Злидні, обдерті стіни, побиті вікна, потріскані труби опалення і каналізації, борги за 50 років за комуналку і за 5 років по зарплаті.
Туди хібащо якийсь потеряний або нікчема піде, так би мовити - молоде "дарування. Всі нормальні в бізнесі, в ЗСУ, за кордонами. А в освіті та науці ті, що ніде не знадобились! Тому є конкретний суспільний запит: на період війни всі ці магістратури, аспірантури, докторантури, адьюнтури, інтернатури просто зарити! Не буде зваби ухилятись від виконання святого обов'язку перед Україною. Та й дурнів з дипломами красивими поеменшає. Від того Україна лише здобуде!
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29.08.2024 11:29 Ответить
Вступ до аспірантури гарантує відстрочку від мобілізації протягом навчання в аспірантурі. Тому мета "аспіранта" не вклад в науку і захист дисертації, а сама відсточка. Якщо ж людина розумна і здатна здати тести, екзамени і має високий бал (в додатку до диплома) то хай "шлангує" з користю для себе і обраної спеціальності. Запевняю, таких здібних та працьовитих "шлангів" будуть одиниці і саме вони в майбутньому будуть вчити студентів...
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29.08.2024 16:50 Ответить
 
 