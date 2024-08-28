Поднятие проходного балла позволило "отсеять" 75 тыс. поступающих призывного возраста в аспирантуру, - МОН
Поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста - ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места.
Об этом в ответе LIGA.net сообщило Министерство образования, информирует Цензор.НЕТ.
В начале июля ведомство сообщило, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста, которые уже имеют степень магистра. Для сравнения: до 2022 года на аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.
Теперь МОН подтвердило, что поднятие проходного балла для ЕВЭ позволило "отсеять" значительную часть поступающих призывного возраста. Сейчас министерство ожидает, что в конкурсе на дневной бюджет в аспирантуру примут участие до 25 000 человек.
В то же время не известно, сколько человек призывного возраста из этих 25 000, потому что ведомство не проводило такой анализ.
Журналист LIGA уточнил, планирует ли МОН вернуть поступление на дневное обучение по контракту с учетом этих новых цифр. МОН ответило, что порядок поступления в аспирантуру в 2024 году уже определен, а в следующем году его утвердят в установленном законодательством порядке.
Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".
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Настав час офуітєльних історій. Малиш і Карлсон, понімаіш... )))
https://ridni.org/karta/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88
Путильський район - найгустіший осередок прізвища МАЛИШ. На одного носія прізвища припадає 69 жителів.
Вцілому погоджуюсь з підняттям прохідного балу на ТЗНК/ЄВІ, людині яка не може здати на оцінку, якої вимагають нові правила, в аспірантурі не місце. Незалежно від мобілізації.
Тільки от не розумію тих людей це ж треба ще 4 роки якісь роботи робити і їм це точно не треба, вони будуть платити щоб за них робили не простіше за 10 списатись....
просто мене дивували цінники що я чув від знайомих по 10-15 разом з порішати так званий єві... і думаю що люди геть з глузду з'їхали платити такі гроші а потім ще 4 роки щоб за них хтось писав роботи
підняти прохідний бал, що б від тцк не косили.
оце, я розумію!
Ці хитрі, не хочуть воювати.
Скористались поганими законами і чекають, коли хтось інший вирішить як боронити країну від ворогів.
Висновок - молодці державники, що не дали "хитрим" скористатись можливістю не долучатись до мобілізації та війни. І тут має биту КРАПКА.
Але хіба в них з'явилась мотивація? Від того, що ви зневажаєте їх - вам, то як допоможе? Самоствердження, по типу я свідомий? І можу з цією свідомістю вирішувати - що робити з бічами?!
Дивно, коли людина вважає себе кращим після самовизначення, і охоче демонструє свої здобутки! Чи це не пиха, не ознаки нацизму (арійська кров)...
Куди приведуть такі відношення? Правильно - будете щиро радіти, що відділили гречку від полови. І що?
Стати сильнішим, за рахунок маркерів?!
Ілюзія.
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Після такого необхідно посилити патрулювання берегів Тиси.
Десятки тисяч (може і сотні) в армії тільки для звітності, але тим не менш отримують оклад, а іноді й бойові
Стільки ж таких як Кошовий, з простої причини «я в армію не піду - нафіг це потрібно»
Зробити обов'язкову службу в армії для всіх, але розподіляти відповідно до віку
В Ізраїлі і дівчата по 20 років, з автоматами в барах сидять. Тут дивізія довбодятлів тцкашників вишукує на службових машинах і на окладі разом з поліцією кому 40-50 і в АТБ за покупками пішов
Вже доходить до сотні тисяч.
В одному ти не правий - вони нічого не отримують - "їхні" винагороди отримують хитрожопі команлири.
От наприклад.
* Їх територія дозволяє захистись від повітряної загрози. Що в нашому випадку - це реалізовано захистом столиці та її області.
* Мотивація - до нападу (бойові дії) в них було десь 2млн всього населення.
Тож не залучення=винищенню.(Тепер щось близько 6,5млн)
В нас - скорочували кількість армії до 110тис.
А ВВП їх річне більше за 50к дол на людину. В нас 4300!!!!
* В їх нація озброєна, яка є складовою армії.
В нас - немає озброєння суспільства, лише силові напрямки (армія, МВС, СБУ, спец органи типу національних відомств).
* В них є союзники, бо вони демонструють індетичність нації та бажання розвитку, а не мародерства.
В нас - компаньйони.
То, якщо брати їх модель в нашому питанні?
То залишаються десь 14 млн патріотичних людей на території завбільшки з Київську область. І вони, там марінуються доки, розвинуті країни не побачать їх бажання розвитку та співпраці.
2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.
Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05 вересня 2017 року.
За 33 роки це 231 тисяча вчених!!!
І яких висот в науці вони досягли?
Навчання світло, не вчених темрява!
Да они все призывного возраста. В аспирантуру раньше 23 лет поступить нереально, ибо нужно ещё закончить ВУЗ, а после 60-ти лет уже не имеет смысла.
А на який такий біс зараз, коли йде війна не на життя, а на смерть, Ви своїм розпорядженням не припинили навчання у тих аспірантурах, докторантурах, магістратурах?! Там вже давно ніхто нічому не вчиться, ніякою наукою там не пахне! Там лише беруть бабло, продають дипломи, відмазують від мобілізації і тим самим такі аспірантури, докторантури, магістратури, всіляки там ...ури лише саботують і шкодять обороноздатності України. Чому всі ці інститути, яких в Україні розвелась сила-силення штампують нікому не потрібних, не повертається навіть язик сказати - "спеціалістів", різних професій!? Що то за "спеціалісти", коли вони навіть не знають на кого вчаться і ким будуть після отримання диплому???!!! Це перша строна медалі. А друга її сторона - велика кількість людей вступного віку вже давно за кордоном у Європі! І для чого у невеличких обласних центрах з кількістю населення до 100 000 і то за данними якогось там 2012 року, аж 3-5 Вишів, які тупо відсмоктують бабло з бюджету, а ті вчителі - просто деруть хабарики як раніше за сесії, дипломи, вчені ступені. Коледжі ще безумовно потрібні, бо там після школи дітки здобувають професії, в тому числі і робітничі, а ві ці університети, академії?! І взагалі, по великому рахунку, така освіта - типова совковщина. У Європі наприклад в рік випускають 3-5 магістрів і 10-12 бакалаврів на всю скажімо Німеччину. А людей з вченими званями, підкреслюю-званнями, а не ступенями як при совках, 4-6 чоловік на всю країну. У США для прикладу їх взагалі до 24 чоловік з різних напрямів науки!
Тому треба закривати ці грошовиті бутіки під назвою "вища освіта", через те, що крім високих цін там більше нічого не побачиш, а вчити і вчитись вже давно нікому!!! Ось так, пане Оксене Лісовий, та пане Михайло Винницький!! Думайте, на те Ви обіймаєте такі посади. Якщо зараз нічого не зробити з цим освітнім хаосом і армагедоном, то в подальшому це перетвориться в систему ухилянтських схем, де за 1000 $ США, як писали на одному з сайтів, зокрема Житомир Інфо, керівник одного з місцевих вишів зарахував на навчання військовозобов'язаних чоловіків.
Ось підтвердження фактам, дивіться: https://www.zhitomir.info/news_222958.html
"А що ви там маєте?! Бомби, дрони, ракети на голову..." - ну тут вже слів цензурних немає, ти, тварино, яка наголосувала за своїх піськограїв піанінних втекла з країни ще й тепер дзявкаєш як кому воювати, які ви тупі, що сидите під бомбами, і я вас навчу життю та як країну любити, але сидячи десь за кордоном. Стули свою манду і не дзявкай, паскудо, буде мені тут ще якась брудна **** дзявкати.
Когда-то её смысл был в том, чтобы талантливый молодой из провинции мог приехать в научный центр и стать учеником учёного светила. Жил он в аспирантской общаге, в дополнение к стипендии его обычно брали в отдел на пол-ставки.
А сейчас?
Все общаги давно приватизировали, в отделах на 100% з/п и штатным сотрудникам не хватает. ГДЕ и НА ЧТО талантливый молодой из провинции будет жить в Киеве?
Вся система давно потеряла свой научный смысл и её нужно просто ОТМЕНИТЬ.
Устроился на работу в институт? Вот и ваяй дисер без всяких аспирантур!
Туди хібащо якийсь потеряний або нікчема піде, так би мовити - молоде "дарування. Всі нормальні в бізнесі, в ЗСУ, за кордонами. А в освіті та науці ті, що ніде не знадобились! Тому є конкретний суспільний запит: на період війни всі ці магістратури, аспірантури, докторантури, адьюнтури, інтернатури просто зарити! Не буде зваби ухилятись від виконання святого обов'язку перед Україною. Та й дурнів з дипломами красивими поеменшає. Від того Україна лише здобуде!