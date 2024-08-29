Зустріч міністрів фінансів єврозони у Будапешті можуть скасувати через прихильність Орбана до РФ, - Politico

Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті, яка запланована на наступний місяць, може бути скасована. Серед країн ЄС зростає обурення через прихильність влади Угорщини до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, голова зустрічі, міністр державних витрат Ірландії Паскаль Донахью, вирішить до наступного тижня, чи відбудеться вона.

Зустріч, запланована на 13 вересня, але один із чиновників зазначив, що між столицями країн ЄС відбуваються інтенсивні переговори щодо можливого бойкоту з боку міністрів, незалежно від рішення Донахью.

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Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць - але двічі на рік у країні, яка головує в ЄС на ротаційній основі.

Підготовча зустріч з високопосадовцями запланована на 5 і 6 вересня. Незвично, при цьому на сайті Ради ЄС наразі немає жодної інформації про Єврогрупу.

Кілька міністрів вже повідомили, що не візьмуть участі у зустрічі, навіть якщо вона відбудеться в Угорщині, зокрема міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви.

У липні кілька країн бойкотували міністерські зустрічі в Будапешті у відповідь на візит Орбана до Москви.

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