Встречу министров финансов еврозоны в Будапеште могут отменить из-за благосклонности Орбана к РФ, - Politico

Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште, которая запланирована на следующий месяц, может быть отменена. Среди стран ЕС растет возмущение из-за приверженности властей Венгрии к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, председатель встречи, министр государственных расходов Ирландии Паскаль Донахью, решит до следующей недели, состоится ли она.

Встреча, запланированная на 13 сентября, но один из чиновников отметил, что между столицами стран ЕС происходят интенсивные переговоры относительно возможного бойкота со стороны министров, независимо от решения Донахью.

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Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц - но дважды в год в стране, которая председательствует в ЕС на ротационной основе.

Подготовительная встреча с высокопоставленными чиновниками запланирована на 5 и 6 сентября. Необычно, при этом на сайте Совета ЕС пока нет никакой информации о Еврогруппе.

Несколько министров уже сообщили, что не примут участия во встрече, даже если она состоится в Венгрии, в частности министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

В июле несколько стран бойкотировали министерские встречи в Будапеште в ответ на визит Орбана в Москву.

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