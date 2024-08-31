Від початку доби на фронті відбулося 183 боєзіткнення, найактивніші бойові дії тривають на трьох напрямках, - Генштаб

Протягом доби окупанти найбільш активно атакували на Покровському, Курахівському та Куп’янському напрямках, де загалом відбулося 83 атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 31 серпня 2024 року щодо російського вторгнення.

Удари по території України

Окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.

Бойові дії на Донбасі

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки – де провели понад половину атак. Бої тривають.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито нашими захисниками.

Читайте: Ворог був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках, проте найгарячіша ситуація лишається на Покровському, - Генштаб

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 - пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки – здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.

На Времівському напрямку окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку наші війська зупинено чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

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