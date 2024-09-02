Лише Україна може робити пропозиції щодо участі РФ у другому Саміті миру, - речник Єврокомісії Стано

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Пітер Стано заявив, що тільки Україна може вирішувати питання щодо участі РФ у другому саміті миру. Водночас, на думку ЄС, участь Росії у наступній мирній конференції була б корисною, щоб знайти рішення для величезної міжнародної безпекової проблеми, яку вона створила, коли повномасштабно вторглася в Україну.

Про це Стано сказав під час брифінгу у Брюсселі, 2 вересня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника Єврокомісії, запрошення будь-яких держав до участі у таких самітах належить до виключної компетенції країни-організатора.

"Ми говорили багато разів, що, ймовірно, участь Росії буде необхідною, тому що ця величезна міжнародна безпекова проблема була створена Росією, коли вона здійснила атаку проти України та українського народу. Якщо ви хочете вирішити проблему, вам потрібно залучати також тих, хто є її причиною. Коли прийде вірний час для другої після Саміту миру в Швейцарії мирної конференції, буде справою організаторів, вирішувати (щодо участі Росії, - ред.)", - сказав Стано.

Також він додав, що це буде і питанням для самої Росії - чи вона матиме бажання брати участь у мирній конференції.

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За словами Стано, наразі ЄС не бачить жодних щирих зусиль зі сторони керманича РФ Володимира Путіна, щоб долучитися до будь-яких мирних переговорів.

Нагадаємо, що раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що наступний саміт миру має відбуватися за участі російської сторони, однак не на умовах диктатора РФ Володимира Путіна.

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