Только Украина может делать предложения относительно участия РФ во втором Саммите мира, - представитель Еврокомиссии Стано
Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Питер Стано заявил, что только Украина может решать вопрос об участии РФ во втором саммите мира. В то же время, по мнению ЕС, участие России в следующей мирной конференции было бы полезным, чтобы найти решение для огромной международной проблемы безопасности, которую она создала, когда полномасштабно вторглась в Украину.
Об этом Стано сказал во время брифинга в Брюсселе, 2 сентября, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам представителя Еврокомиссии, приглашение любых государств к участию в таких саммитах относится к исключительной компетенции страны-организатора.
"Мы говорили много раз, что, вероятно, участие России будет необходимым, потому что эта огромная международная проблема безопасности была создана Россией, когда она совершила атаку против Украины и украинского народа. Если вы хотите решить проблему, вам нужно привлекать также тех, кто является ее причиной. Когда придет правильное время для второй после Саммита мира в Швейцарии мирной конференции, будет делом организаторов, решать (относительно участия России. - Ред.)", - сказал Стано.
Также он добавил, что это будет и вопросом для самой России - будет ли она иметь желание участвовать в мирной конференции.
По словам Стано, пока ЕС не видит никаких искренних усилий со стороны руководителя РФ Владимира Путина, чтобы присоединиться к любым мирным переговорам.
Напомним, что ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что следующий саммит мира должен проходить при участии российской стороны, однако не на условиях диктатора РФ Владимира Путина.
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