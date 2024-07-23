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Следующий саммит мира должен состояться с Россией, но не на условиях Путина, - Боррель

Наступний саміт миру має пройти з Росією, але не на умовах Путіна, - Боррель

Следующий саммит мира должен проходить при участии российской стороны, однако не на условиях диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам итогам итогам Совета глав МИД ЕС, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

У Борреля спросили, считает ли он возможным созвать следующий саммит мира уже осенью текущего года, и при каких условиях к этой встрече возможно привлечь РФ. На что главный дипломат ЕС ответил, что следующий шаг требует привлечения России, однако не на условиях Кремля. Он сказал, что такое участие должно происходить на основе международного права.

"Я убежден в том, что президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали то, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - подчеркнул Боррель.

Дипломат также рассказал, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Они, по словам Борреля, согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

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"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", - сказал главный дипломат ЕС.

Он также добавил, что ЕС поддерживает Украинскую формулу мира.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня. На нем обсуждались вопросы, определенные в Украинской формуле мира, среди прочего относительно ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения детей и других гуманитарных вопросов. Итоговое коммюнике подписал ряд государств и организаций.

Читайте также: Европа хочет мира, но не ценой сдачи Украины. Мы должны продолжать поддерживать Киев, - Боррель

Автор: 

россия (95365) саммит (1170) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
Наступний саміт миру має відбуватися за участі російської сторони, однак не на умовах диктатора РФ Володимира Путіна. Якщо не на умовах куйла, то такий саміт миру йому накуй даром не потрібний і він в ньому не прийматиме участь...
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22.07.2024 22:56
+3
Він дотепер вірить у Дєда Мароза, а намтільною книгою є "Казки" братів Грімм.
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22.07.2024 22:56
+3
Пішли б ви лісом з вашим саммітом. Цей самміт, як і попередній, абсолютно безрезультатний і на ні кому не потрібний, крім туристів на халаву Боневтіка-Шлемазла і його регента д'Єрмака. Це-марна трата грошей, які б пригодилися на оборону.
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23.07.2024 08:40
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Наступний саміт миру має відбуватися за участі російської сторони, однак не на умовах диктатора РФ Володимира Путіна. Якщо не на умовах куйла, то такий саміт миру йому накуй даром не потрібний і він в ньому не прийматиме участь...
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22.07.2024 22:56 Ответить
Діряві санкції Заходу проти РФ де факто не працюють, зброї яка б могла змусити війська пуйла покинути Україну нам не дають, з величезними зусиллями, але він досягає своїх цілей щотижня захоплюючи нові ділянки фронту... смішний Борель для чого пуйлу ваш саміт миру... хоча ні він йому потрібний лише для одного, щоб Україну капітулювала...
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22.07.2024 23:37 Ответить
мені от цікаво, ви дійсно вірите що нас не розділили на сфери впливу рф і США з Європою?
Ми стали лише жертвою своєрідної шахматної партії, де ми іграли роль далеко не короля!
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23.07.2024 02:37 Ответить
Пішли б ви лісом з вашим саммітом. Цей самміт, як і попередній, абсолютно безрезультатний і на ні кому не потрібний, крім туристів на халаву Боневтіка-Шлемазла і його регента д'Єрмака. Це-марна трата грошей, які б пригодилися на оборону.
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23.07.2024 08:40 Ответить
Він дотепер вірить у Дєда Мароза, а намтільною книгою є "Казки" братів Грімм.
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22.07.2024 22:56 Ответить
Усіх росіян, що припруться на саміт , треба одразу АРЕШТУВАТИ , як вбивц і оккуупантів , і відправити до ГААЗІ
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22.07.2024 23:01 Ответить
Не треба так все ускладнювати, то довга процедура. Просто придушити у місцевому борделі. Сказати що то повії зробили, за збочення та не розрахунок по прайсу.
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22.07.2024 23:07 Ответить
🤣🤣🤣
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22.07.2024 23:12 Ответить
Ага..у кайданах
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22.07.2024 23:07 Ответить
Мы пригласим играть за наш стол шулера но попросим его играть на наших условиях. Типо так.
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22.07.2024 23:18 Ответить
Сколько помню всегда такие саммиты или переговоры заканчивались тем что Украина на них ехала за одним выходила совсем с другим и подписывала с ****** какую то очередную сдачу о которой мы узнавали через некоторое время от самих же рашистов. Которые размахивали етой бумажкой нам как провинившемуся школьнику.
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22.07.2024 23:24 Ответить
До таке Боррель на фоні орбана...
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22.07.2024 23:20 Ответить
Ще два місяці назад тих небагатьох ,хто казав тут на форумі ,що захід проводить сепаратні пермовини з Путіними клеймили ,як агентів Кремля . А тепер про це говорить Борель ,джонсон і так далі .

А перший форум миру мав одну ціль - ЛЕГАЛІЗУВАТИ МОСКОВІЮ І ПУТІНА З ТЕРОРИСТА В СТОРОНУ ПЕРЕМОВИН.

Так що договорнячкове перемир'я незабаром оголосять - чекати залишилося недовго ....

Отака то муйня малята ....
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22.07.2024 23:21 Ответить
саме цікаве те, що особливо бронебійні чудіки і далі клеймо кацапського агента на таких осіб вішають....
з ними діалог якось виглядає так:
---(співрозмовник 1)--- Народ ну це ж смердить договорняком, нас розвели як лохів......;
---(бронебійний співр. 2)--- Ти кацапська підстилка пуйла, ухилянт і взагалі коли був в ТЦК.
Не знаю чи є в таких додіків шанс на зняття псевдопатріотичних окулярів?
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23.07.2024 02:34 Ответить
З хутінии, але не на умовах федерастії, ну добре, на умовах, але ми не поступимось вимогами міжнародного права, ну ладно, поступимось аби був справедливий мир, а шо такое справедливий мир?
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22.07.2024 23:30 Ответить
Щоб відбувся не на умовах ху..ла треба щоб ЄС чиновники виконали свої обітцянки по постачанню зброї... а не наобітцяли а потім дали тільки третю частину щоб не бити горшки з орками ...
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22.07.2024 23:40 Ответить
Не дають зброю дальнього радіуса дії, щоб Україна не дай бог не знищила єврейську ( бо англо-саксонської в Росії не існує) власність в Російській *********. А ця власність- половина Росії. Щось подібне було під час Другої світової війни. Американським льотчикам заборонялося бомбити певні райони в Німеччині, заштриховані на карті, бо це була американська власність.
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23.07.2024 08:46 Ответить
У нас таке теж є.
Власність китайська і амерів. І жодної кули не пролетіло, а до кордону всього 30 км..
Більш того ніхто там і світло ніколи не вимикає
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23.07.2024 09:11 Ответить
Думаю що більше їх турбує щоб екпорт дешевих ресурсів не зупинили...
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23.07.2024 09:14 Ответить
Знаменитость , ведущая телешоу «Топ-модель» Марианна Шрайбер , отдыхая в Египте, была шокирована поведением русских и украинских туристов.

Фотомодель была шокирована тем, что «пока на Украине идёт война, россияне и украинцы вместе развлекаются в Египте». Шрайбер написала в своём блоге:

«Второй вопрос - это наводнение Египта туристами из России, поведение которых по отношению к другим народам, особенно полякам, просто провокационное. Но то, что меня больше всего удивило и ШОКИРОВАЛО (выделено автором. - EADaily), - это совместные застолья русских и украинцев».

EADaily дополняет, что Марианна Шрайбер - бывшая жена Лукаша Шрайбера, который работал министром в правительстве Матеуша Моравецкого от партии «Право и справедливость». На каналы фотомодели подписаны несколько десятков тысяч польских пользователей.

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2024/07/22/menya-shokirovali-sovmestnye-zastolya-russkih-i-ukraincev-v-egipte-polskaya-model https://eadaily.com/ru/news/2024/07/22/menya-shokirovali-sovmestnye-zastolya-ru
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22.07.2024 23:58 Ответить
За одним столом з кацапами можуть сидіти тільки хохли.
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23.07.2024 08:43 Ответить
Цирк...
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23.07.2024 07:39 Ответить
Класна у політиків робота: бла-бла-бла... бла-бла-бла... бла-бла-бла...
А коли стане зовсім хєрово, то вони скажуть: так ми ж казали...
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23.07.2024 08:40 Ответить
Представник орди сяде на стіл ..насере купу...потім буде вимагати витерти сраку...Орбан прибіжить з папірцем на якому буде написано рішення самміту....ліберальний світ винюхає....і почне готуватись до нового самміту...
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23.07.2024 09:03 Ответить
 
 