Следующий саммит мира должен состояться с Россией, но не на условиях Путина, - Боррель

Следующий саммит мира должен проходить при участии российской стороны, однако не на условиях диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам итогам итогам Совета глав МИД ЕС, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

У Борреля спросили, считает ли он возможным созвать следующий саммит мира уже осенью текущего года, и при каких условиях к этой встрече возможно привлечь РФ. На что главный дипломат ЕС ответил, что следующий шаг требует привлечения России, однако не на условиях Кремля. Он сказал, что такое участие должно происходить на основе международного права.

"Я убежден в том, что президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали то, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - подчеркнул Боррель.

Дипломат также рассказал, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Они, по словам Борреля, согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

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"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", - сказал главный дипломат ЕС.

Он также добавил, что ЕС поддерживает Украинскую формулу мира.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня. На нем обсуждались вопросы, определенные в Украинской формуле мира, среди прочего относительно ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения детей и других гуманитарных вопросов. Итоговое коммюнике подписал ряд государств и организаций.

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