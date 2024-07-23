Следующий саммит мира должен состояться с Россией, но не на условиях Путина, - Боррель
Следующий саммит мира должен проходить при участии российской стороны, однако не на условиях диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам итогам итогам Совета глав МИД ЕС, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
У Борреля спросили, считает ли он возможным созвать следующий саммит мира уже осенью текущего года, и при каких условиях к этой встрече возможно привлечь РФ. На что главный дипломат ЕС ответил, что следующий шаг требует привлечения России, однако не на условиях Кремля. Он сказал, что такое участие должно происходить на основе международного права.
"Я убежден в том, что президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали то, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - подчеркнул Боррель.
Дипломат также рассказал, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Они, по словам Борреля, согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.
"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", - сказал главный дипломат ЕС.
Он также добавил, что ЕС поддерживает Украинскую формулу мира.
Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня. На нем обсуждались вопросы, определенные в Украинской формуле мира, среди прочего относительно ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения детей и других гуманитарных вопросов. Итоговое коммюнике подписал ряд государств и организаций.
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Ми стали лише жертвою своєрідної шахматної партії, де ми іграли роль далеко не короля!
А перший форум миру мав одну ціль - ЛЕГАЛІЗУВАТИ МОСКОВІЮ І ПУТІНА З ТЕРОРИСТА В СТОРОНУ ПЕРЕМОВИН.
Так що договорнячкове перемир'я незабаром оголосять - чекати залишилося недовго ....
Отака то муйня малята ....
з ними діалог якось виглядає так:
---(співрозмовник 1)--- Народ ну це ж смердить договорняком, нас розвели як лохів......;
---(бронебійний співр. 2)--- Ти кацапська підстилка пуйла, ухилянт і взагалі коли був в ТЦК.
Не знаю чи є в таких додіків шанс на зняття псевдопатріотичних окулярів?
Власність китайська і амерів. І жодної кули не пролетіло, а до кордону всього 30 км..
Більш того ніхто там і світло ніколи не вимикає
Фотомодель была шокирована тем, что «пока на Украине идёт война, россияне и украинцы вместе развлекаются в Египте». Шрайбер написала в своём блоге:
«Второй вопрос - это наводнение Египта туристами из России, поведение которых по отношению к другим народам, особенно полякам, просто провокационное. Но то, что меня больше всего удивило и ШОКИРОВАЛО (выделено автором. - EADaily), - это совместные застолья русских и украинцев».
EADaily дополняет, что Марианна Шрайбер - бывшая жена Лукаша Шрайбера, который работал министром в правительстве Матеуша Моравецкого от партии «Право и справедливость». На каналы фотомодели подписаны несколько десятков тысяч польских пользователей.
Источник: https://eadaily.com/ru/news/2024/07/22/menya-shokirovali-sovmestnye-zastolya-russkih-i-ukraincev-v-egipte-polskaya-model https://eadaily.com/ru/news/2024/07/22/menya-shokirovali-sovmestnye-zastolya-ru
А коли стане зовсім хєрово, то вони скажуть: так ми ж казали...