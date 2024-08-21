Россия не проявляет готовности к мирным переговорам, - МИД Германии

Россия, а не Украина, саботирует мирные переговоры.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Себастьян Фишер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что Украина абсолютно открыта для переговоров, это Россия их отвергает, в частности, она отклонила приглашение к следующему мирному саммиту, "что само собой говорит о ее "готовности".

"Если послушать заявления из Москвы, там нельзя услышать никакой готовности к мирным переговорам, тем более они требуют аннексии нескольких украинских регионов, которые даже не контролируют... Если дойдет до мирных переговоров, Украина должна быть достаточно сильной, чтобы их вести, а для этого нужно, в частности, оружие", - отметил Фишер.

Читайте: "Мирные предложения" РФ не аннулированы. Но сейчас переговоры неуместны, - помощник Путина Ушаков

При этом он напомнил, что Россия может эту войну завершить в любой момент, когда выведет свои войска.

"Нет сомнений, что Россия при Путине преследует имперский проект: Россия напала на соседнюю страну, пытается ее покорить, а Путин при этом говорит о "великом братстве" между Россией, Украиной и Беларусью", - подчеркнул Фишер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ могла попасть в "переговорный капкан". Больше никаких переговоров до полного разгрома Украины, - Медведев