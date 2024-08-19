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Новости Война
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"Мирные предложения" РФ не аннулированы. Но сейчас переговоры неуместны, - помощник Путина Ушаков

У Путіна заявили, що мирні пропозиції не анульовано, але переговори є недоречними

В Кремле заявили, что мирные предложения Москвы относительно Украины не аннулированы, однако на данном этапе переговоры были бы "неуместными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"На данном этапе, с учетом этой авантюры (операции ВСУ в Курской области. - Ред.), разговаривать мы не будем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, были ли аннулированы предложения российской стороны, Ушаков ответил: "Нет, они не аннулированы, но на данный момент, конечно, просто было бы неуместно вступать в какой-то переговорный процесс".

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Также читайте: В настоящее время РФ не демонстрирует желание вести переговоры с Украиной, - посол Германии Ламбсдорф

Автор: 

россия (95413) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+8
Це яки таки "мирні перемовини"? Донбас, Запорізька, Херсонськ. та Крим залишаються параші, 30 танків, 2 БМП, 4 автомата-вся зброя Украіни? Хер вам кацапи, щоб головс не гойдалась. Били вас сук і ще битимо.
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19.08.2024 13:13
+7
Ушаков йде на йух як і путин-*****
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19.08.2024 13:05
+5
Кацапи самі себе питають-самі відповідають. Аби тільки вкидувати мантру про перемовини, щоб не забували. А раптом щось вийде.
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19.08.2024 13:21
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Ушаков йде на йух як і путин-*****
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19.08.2024 13:05 Ответить
Все ж таки велись перемовини..за спинами народу.
А скільки таких перемовин ми не знаємо ? А які таємні перемовини відбуваються зараз ?
а Народ просто поставлять перед фактом,вже після таємних перемовин
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19.08.2024 13:06 Ответить
Bob,ти хоть читай і слухай,ці переговори що ***** придлагало, їх просто послали на х-й.І вони марять зараз шо вроді ми согласні на цю авантюру.
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19.08.2024 13:15 Ответить
Невже ви вважаєте,що у нас немає під)(уйловців ?
Домовлялись не бити по енергетиці,у нас навіть без сумніву можу сказати ,що ЗА..а на рашці не бити нафтобази,нафта і газ- ще кров війни
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19.08.2024 13:19 Ответить
у нас підХу*ловиків є ціла ж ОПа зе прі3.14здента, ьґбільша частина ВР і тд.тп. ...
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19.08.2024 13:23 Ответить
нам потрібні не переговори про мир, а про обмін полоненими "всіх на всіх без виключень"
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19.08.2024 13:12 Ответить
там потрібні переговори про капітуляцію та розпад мацковії !!!
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19.08.2024 13:13 Ответить
ну, це ще не скоро... на жаль.
Для цього потрібно для початку поміняти владу в Україні і не допустити таку ж популістичну владу в США.
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19.08.2024 13:42 Ответить
Ну ясен пень. Что в сегодняшней ситуации в курской народной республике, главный пункт ультиматума заморозить войну на сегодняшней линии фронта для рашистов уже не актуален.
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19.08.2024 13:12 Ответить
те що запропонував Ху*ло в червні-липні 2024 року це не пропозиції до перемовин, а ультиматум з капітуляції України !!! тепер Ху*ло ще витягнув зі смітника історії те що понапідписували архімія та інші зе-хламідії в Стамбулі весною 2022 року !!! перемовини можлививі виключно тільки на умовах України:
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;

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19.08.2024 13:12 Ответить
Це яки таки "мирні перемовини"? Донбас, Запорізька, Херсонськ. та Крим залишаються параші, 30 танків, 2 БМП, 4 автомата-вся зброя Украіни? Хер вам кацапи, щоб головс не гойдалась. Били вас сук і ще битимо.
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19.08.2024 13:13 Ответить
Кацапи самі себе питають-самі відповідають. Аби тільки вкидувати мантру про перемовини, щоб не забували. А раптом щось вийде.
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19.08.2024 13:21 Ответить
ПНХ!
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19.08.2024 13:26 Ответить
 
 