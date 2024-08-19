"Мирные предложения" РФ не аннулированы. Но сейчас переговоры неуместны, - помощник Путина Ушаков
В Кремле заявили, что мирные предложения Москвы относительно Украины не аннулированы, однако на данном этапе переговоры были бы "неуместными".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
"На данном этапе, с учетом этой авантюры (операции ВСУ в Курской области. - Ред.), разговаривать мы не будем", - сказал он.
На уточняющий вопрос, были ли аннулированы предложения российской стороны, Ушаков ответил: "Нет, они не аннулированы, но на данный момент, конечно, просто было бы неуместно вступать в какой-то переговорный процесс".
Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
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А скільки таких перемовин ми не знаємо ? А які таємні перемовини відбуваються зараз ?
а Народ просто поставлять перед фактом,вже після таємних перемовин
Домовлялись не бити по енергетиці,у нас навіть без сумніву можу сказати ,що ЗА..а на рашці не бити нафтобази,нафта і газ- ще кров війни
Для цього потрібно для початку поміняти владу в Україні і не допустити таку ж популістичну владу в США.
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;