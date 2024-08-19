"Мирні пропозиції" РФ не анульовано. Але зараз переговори є недоречними, - помічник Путіна Ушаков
У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
"На даному етапі, з урахуванням цієї авантюри (операції ЗСУ в Курській області. - Ред.), розмовляти ми не будемо", - сказав він.
На уточнююче питання, чи було анульовано пропозиції російської сторони, Ушаков відповів: "Ні, вони не анульовані, але на даний момент, звичайно, просто було б недоречно вступати в якийсь переговорний процес".
Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скільки таких перемовин ми не знаємо ? А які таємні перемовини відбуваються зараз ?
а Народ просто поставлять перед фактом,вже після таємних перемовин
Домовлялись не бити по енергетиці,у нас навіть без сумніву можу сказати ,що ЗА..а на рашці не бити нафтобази,нафта і газ- ще кров війни
Для цього потрібно для початку поміняти владу в Україні і не допустити таку ж популістичну владу в США.
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;