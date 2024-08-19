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Новини Війна
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"Мирні пропозиції" РФ не анульовано. Але зараз переговори є недоречними, - помічник Путіна Ушаков

У Путіна заявили, що мирні пропозиції не анульовано, але переговори є недоречними

У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"На даному етапі, з урахуванням цієї авантюри (операції ЗСУ в Курській області. - Ред.), розмовляти ми не будемо", - сказав він.

На уточнююче питання, чи було анульовано пропозиції російської сторони, Ушаков відповів: "Ні, вони не анульовані, але на даний момент, звичайно, просто було б недоречно вступати в якийсь переговорний процес".

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Також читайте: На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

Автор: 

росія (65002) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+8
Це яки таки "мирні перемовини"? Донбас, Запорізька, Херсонськ. та Крим залишаються параші, 30 танків, 2 БМП, 4 автомата-вся зброя Украіни? Хер вам кацапи, щоб головс не гойдалась. Били вас сук і ще битимо.
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19.08.2024 13:13
+7
Ушаков йде на йух як і путин-*****
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19.08.2024 13:05
+5
Кацапи самі себе питають-самі відповідають. Аби тільки вкидувати мантру про перемовини, щоб не забували. А раптом щось вийде.
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19.08.2024 13:21
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Ушаков йде на йух як і путин-*****
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19.08.2024 13:05 Відповісти
Все ж таки велись перемовини..за спинами народу.
А скільки таких перемовин ми не знаємо ? А які таємні перемовини відбуваються зараз ?
а Народ просто поставлять перед фактом,вже після таємних перемовин
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19.08.2024 13:06 Відповісти
Bob,ти хоть читай і слухай,ці переговори що ***** придлагало, їх просто послали на х-й.І вони марять зараз шо вроді ми согласні на цю авантюру.
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19.08.2024 13:15 Відповісти
Невже ви вважаєте,що у нас немає під)(уйловців ?
Домовлялись не бити по енергетиці,у нас навіть без сумніву можу сказати ,що ЗА..а на рашці не бити нафтобази,нафта і газ- ще кров війни
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19.08.2024 13:19 Відповісти
у нас підХу*ловиків є ціла ж ОПа зе прі3.14здента, ьґбільша частина ВР і тд.тп. ...
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19.08.2024 13:23 Відповісти
нам потрібні не переговори про мир, а про обмін полоненими "всіх на всіх без виключень"
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19.08.2024 13:12 Відповісти
там потрібні переговори про капітуляцію та розпад мацковії !!!
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19.08.2024 13:13 Відповісти
ну, це ще не скоро... на жаль.
Для цього потрібно для початку поміняти владу в Україні і не допустити таку ж популістичну владу в США.
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19.08.2024 13:42 Відповісти
Ну ясен пень. Что в сегодняшней ситуации в курской народной республике, главный пункт ультиматума заморозить войну на сегодняшней линии фронта для рашистов уже не актуален.
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19.08.2024 13:12 Відповісти
те що запропонував Ху*ло в червні-липні 2024 року це не пропозиції до перемовин, а ультиматум з капітуляції України !!! тепер Ху*ло ще витягнув зі смітника історії те що понапідписували архімія та інші зе-хламідії в Стамбулі весною 2022 року !!! перемовини можлививі виключно тільки на умовах України:
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;

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19.08.2024 13:12 Відповісти
Це яки таки "мирні перемовини"? Донбас, Запорізька, Херсонськ. та Крим залишаються параші, 30 танків, 2 БМП, 4 автомата-вся зброя Украіни? Хер вам кацапи, щоб головс не гойдалась. Били вас сук і ще битимо.
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19.08.2024 13:13 Відповісти
Кацапи самі себе питають-самі відповідають. Аби тільки вкидувати мантру про перемовини, щоб не забували. А раптом щось вийде.
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19.08.2024 13:21 Відповісти
ПНХ!
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19.08.2024 13:26 Відповісти
 
 