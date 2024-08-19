"Мирні пропозиції" РФ не анульовано. Але зараз переговори є недоречними, - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"На даному етапі, з урахуванням цієї авантюри (операції ЗСУ в Курській області. - Ред.), розмовляти ми не будемо", - сказав він.

На уточнююче питання, чи було анульовано пропозиції російської сторони, Ушаков відповів: "Ні, вони не анульовані, але на даний момент, звичайно, просто було б недоречно вступати в якийсь переговорний процес".

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

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