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Новини Війна
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Росія не виявляє готовності до мирних переговорів, - МЗС Німеччини

володимир,путін

Росія, а не Україна, саботує мирні переговори.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що Україна абсолютно відкрита для переговорів, це Росія їх відкидає, зокрема, вона відхилила запрошення до наступного мирного саміту, "що само собою говорить про її "готовність".

"Якщо послухати заяви з Москви, там не можна почути жодної готовності до мирних переговорів, ба більше вони вимагають анексії кількох українських регіонів, які навіть не контролюють… Якщо дійде до мирних переговорів, Україна повинна бути достатньо сильною, щоби їх вести, а для цього потрібна, зокрема, зброя", - зазначив Фішер.

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При цьому він нагадав, що Росія може цю війну завершити в будь-який момент, коли виведе свої війська.

"Немає сумнівів, що Росія при Путіні переслідує імперський проєкт: Росія напала на сусідню країну, намагається її підкорити, а Путін при цьому говорить про "велике братерство" між Росією, Україною і Білоруссю", - наголосив Фішер.

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Автор: 

Німеччина (7316) переговори з Росією (1056)


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Але про всяк випадок більше ні євро Україні на зброю, тіко в кредит. Може хоч Україна здасться
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21.08.2024 18:14 Відповісти
Ніякого ентузіазму - дивиться як миш на крупу
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21.08.2024 18:19 Відповісти
орда мріє вас бомбами закидати, отямтеся
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21.08.2024 18:25 Відповісти
орда мріє поновити північний потік і ганцам газ продавати.....
а бомби щоб кидати треба спочатку авіацію західну подолати якої в рази більше і вона технологічно краща
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21.08.2024 18:36 Відповісти
Так войска нато вводите импотенты западные.
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21.08.2024 19:23 Відповісти
 
 