РФ могла потрапити у "переговорний капкан". Більше жодних переговорів до повного розгрому України, - Медведєв
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до її "повного розгрому".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, останнім часом нехай і теоретично, але існувала одна небезпека - переговорний капкан, куди наша країна могла потрапити за певного збігу обставин. А саме – ранні непотрібні переговори щодо миру, запропоновані міжнародною спільнотою та нав'язані київському режиму. З неясними перспективами та наслідками", - йдеться в повідомленні.
За словами Медведєва, після початку операції ЗСУ в Курській області "все стало на свої місця".
"Тепер усі все розуміють, хай і не кажуть уголос. Розуміють, що більше ніяких переговорів до повного розгрому ворога!" - зазначив представник країни-окупанта
Звинуватив у цьому Медведєв Бориса Джонсона. Нібито Велика Британія брала участь у підготовці операції на Курщині.
"Його країна зробила багато гірше підопічної йому території України: буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої військової техніки та радикально більше трун. І нехай тепер нещасні українські кріпаки хтиво цілують за це криваві руки некрофілів, що знущаються з них, – своїх англосаксонських господарів" ,- підсумував він.
У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".
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гомокапкан дулина какой-то
прикиньте что б этот алкогном писал если бпла по домику с уточкой попал
а вообще это хороший знак,если у них попец на фронте или чтото идет не так сразу алкогном и додон вылазят,а вот когда тишина от этих потешных то это плохо
От же ж дурне! В.о. прес-алкаше!
У тебе Курская волость відпадає!!!
Розгромщик уєв...
Назва наукова є..
Дехто, хто ще не вмер від рос снарядів, продовжує їх рятувати слухаючи рос музику, переглядаючи фільмики, використовуючи *********** у побуті і вклоняючись рос секті МП.
- Чё это ты пьёшь, Димон?
- Вот на шухере в кремле сижу. Налили уже... Ну, я пошёл писать страшилки хохлам...(с)
а де ж "ядєрний пепєл"? хахали ж напалє на рассеюшку. доколє?
Ак аватара зламали .
Та ще F-16 нахабно літає на дні кожної рюмки ...