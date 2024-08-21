Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до її "повного розгрому".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, останнім часом нехай і теоретично, але існувала одна небезпека - переговорний капкан, куди наша країна могла потрапити за певного збігу обставин. А саме – ранні непотрібні переговори щодо миру, запропоновані міжнародною спільнотою та нав'язані київському режиму. З неясними перспективами та наслідками", - йдеться в повідомленні.

За словами Медведєва, після початку операції ЗСУ в Курській області "все стало на свої місця".

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"Тепер усі все розуміють, хай і не кажуть уголос. Розуміють, що більше ніяких переговорів до повного розгрому ворога!" - зазначив представник країни-окупанта

Звинуватив у цьому Медведєв Бориса Джонсона. Нібито Велика Британія брала участь у підготовці операції на Курщині.

"Його країна зробила багато гірше підопічної йому території України: буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої військової техніки та радикально більше трун. І нехай тепер нещасні українські кріпаки хтиво цілують за це криваві руки некрофілів, що знущаються з них, – своїх англосаксонських господарів" ,- підсумував він.

У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".

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