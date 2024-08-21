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РФ могла потрапити у "переговорний капкан". Більше жодних переговорів до повного розгрому України, - Медведєв

Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до її "повного розгрому".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, останнім часом нехай і теоретично, але існувала одна небезпека - переговорний капкан, куди наша країна могла потрапити за певного збігу обставин. А саме – ранні непотрібні переговори щодо миру, запропоновані міжнародною спільнотою та нав'язані київському режиму. З неясними перспективами та наслідками", - йдеться в повідомленні.

За словами Медведєва, після початку операції ЗСУ в Курській області "все стало на свої місця".

Також читайте: Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про обмін полонених. ВIДЕО

"Тепер усі все розуміють, хай і не кажуть уголос. Розуміють, що більше ніяких переговорів до повного розгрому ворога!" - зазначив представник країни-окупанта

Звинуватив у цьому Медведєв Бориса Джонсона. Нібито Велика Британія брала участь у підготовці операції на Курщині.

"Його країна зробила багато гірше підопічної йому території України: буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої військової техніки та радикально більше трун. І нехай тепер нещасні українські кріпаки хтиво цілують за це криваві руки некрофілів, що знущаються з них, – своїх англосаксонських господарів" ,- підсумував він.

У Кремлі заявили, що мирні пропозиції Москви щодо України не анульовано, проте на даному етапі переговори були б "недоречними".

Читайте: На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде

Автор: 

Медведєв (1910) росія (64846) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+50
Агент 0,7
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21.08.2024 09:25
+32
Ніт, прлсто Фінляндію взяв без закуски
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21.08.2024 09:31
+30
@сладострасно целуют кровавые руки"))))не верю что делирийный упырь такими оборотами глаголит,дондон в фейсбуке тоже оратор нормальный,а на людях беее-меее- дондон)))
прикиньте что б этот алкогном писал если бпла по домику с уточкой попал
а вообще это хороший знак,если у них попец на фронте или чтото идет не так сразу алкогном и додон вылазят,а вот когда тишина от этих потешных то это плохо
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21.08.2024 09:22
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21.08.2024 09:15 Відповісти
"мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белесыми волосами"
гомокапкан дулина какой-то
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21.08.2024 14:27 Відповісти
про якого ублюдка мова?
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22.08.2024 02:18 Відповісти
у медведькі - делірій - куй його знає про кого мова - він так писав вище.
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22.08.2024 11:50 Відповісти
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21.08.2024 09:17 Відповісти
дімон з запою вийшов
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21.08.2024 09:18 Відповісти
Ніт, прлсто Фінляндію взяв без закуски
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21.08.2024 09:31 Відповісти
"Фінляндію"-то не скрєпно, бо фіни нам допомагають. Тепер-"Столічная"
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21.08.2024 10:03 Відповісти
Так то не "Фінляндія", а "Бояришнік". Тому і реакція більш істерична. У будь-якомц випадку "розгром" України дЄмон не побачить. Навіть якщо припустити фантастичне, що кацапи будуть брати по одному селу кожного дня. Населених пунктів в Україні близько 30000, окуповано на сьогодні 3000. Еа окурацію решти такими темпами потрібно 74 роки. Навряд, чи дЄмон стільки проживе. 😊 А от побачити розпад кчцапії зможе, якщо продиве ще років що три. 😊
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21.08.2024 10:22 Відповісти
Може, і вийшов, може і не вийшов - але це явно протверезів його собутильник, такий собі "діма литвин" у медведа. Тепер підуть разом знову душити подругу.
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21.08.2024 10:06 Відповісти
Фантазист, ты скопытишься раньше
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21.08.2024 09:18 Відповісти
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21.08.2024 09:18 Відповісти
Ну нарешті. Очуняв.
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21.08.2024 09:20 Відповісти
Ну дик - путя від злості у відключці (дай Боже йому інсульт, або гарного повара), вальку-стакан із запою вивести не змогли - то Дімон за всіх віддувається..
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21.08.2024 10:01 Відповісти
А переговори це тільки шоб рашка піднакопила сили і сунула далі - путлєр розклав віину до 2028р
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21.08.2024 09:21 Відповісти
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21.08.2024 09:21 Відповісти
в тексті Ведмедєва не зрозуміло кого він має на увазі під ворогом. білорусів? чи може рашистів
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21.08.2024 09:22 Відповісти
Та видно що цю маячню пише не цей вічноп'яний довбой@б, а найнятий збочений гуманітарій-графоман. "..растрьопаніє бєльосиє волоси... сладострастно целуют кровавиє рукі..."
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21.08.2024 09:30 Відповісти
Дімон з перепою прочитати таке не зможе, не те що написати))
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21.08.2024 10:02 Відповісти
відповідь по Фрейду, у кого шо болить, той про те й говорить
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21.08.2024 10:14 Відповісти
@сладострасно целуют кровавые руки"))))не верю что делирийный упырь такими оборотами глаголит,дондон в фейсбуке тоже оратор нормальный,а на людях беее-меее- дондон)))
прикиньте что б этот алкогном писал если бпла по домику с уточкой попал
а вообще это хороший знак,если у них попец на фронте или чтото идет не так сразу алкогном и додон вылазят,а вот когда тишина от этих потешных то это плохо
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21.08.2024 09:22 Відповісти
так отож. Отримавши бойові дії на територіх Кацапії, наприкінці третього року операції "Кієв за трі дня", заявляти "ну, тєперь вам точна хана!" - це, таки, повна втрата причинно-наслідкових зв'язків і здатності прогнозувати розвиток подій.
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21.08.2024 10:13 Відповісти
Ця маленька свинособачка була президентом мОрдора...
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21.08.2024 09:23 Відповісти
Бути президентом і виконувати роль президента дві великі різниці. У нас також є в.о. президента
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21.08.2024 09:47 Відповісти
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21.08.2024 11:27 Відповісти
Агент 0,7
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21.08.2024 09:25 Відповісти
Рюмкою закусив ?
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21.08.2024 09:25 Відповісти
От дебіл, мізки вже геть пропив. "Розгромщик" х*єв 😄
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21.08.2024 09:26 Відповісти
Мєдєдь забув, що Борис Джонсон вже пішов з уряду Британії? Чи і не знав?
От же ж дурне! В.о. прес-алкаше!
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21.08.2024 09:27 Відповісти
Агов!!!
У тебе Курская волость відпадає!!!

Розгромщик уєв...
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21.08.2024 09:33 Відповісти
мабуть забув опохмилиця.
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21.08.2024 09:34 Відповісти
Графоманство Димона не знает границ, надо же как то компенсировать никчемность собственного мнения))
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21.08.2024 09:34 Відповісти
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21.08.2024 09:34 Відповісти
І що б було після підписання стамбульських папірців ,якби нібито Джонсон не "наполіг"? Райське життя?
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21.08.2024 09:42 Відповісти
Ти русскій?
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21.08.2024 09:44 Відповісти
ні, це 73/43%зебіл з ботоферми подляка. Ти зверни увагу на логін...
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21.08.2024 10:09 Відповісти
Була інфа, що ти робиш глибокий горловий за гроші. Брехня - то просто твоє хоббі
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21.08.2024 10:08 Відповісти
И была бы буча по всей Украине.
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21.08.2024 10:09 Відповісти
Заздрість. Господарі мали б бути кацапські, а гроби йти десь з-під Вашингтону.
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21.08.2024 09:35 Відповісти
Англосаксонська воєнщина, американський імперіалізм, румунська сігуранца і японські самураї. Медвєдєв передивився снів 30-х років?
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21.08.2024 09:44 Відповісти
Казала мені покійна баба Євгенія: "Не май діла з людьми малого зросту... Уних гімно до голови близько..."
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21.08.2024 09:44 Відповісти
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21.08.2024 10:05 Відповісти
На кого це Ви натякаєте?
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21.08.2024 11:16 Відповісти
На "чоловіків невисокого зросту" Дуже рідко бачив людей що від цього не "комплексують" А в результаті їх "комплексування" страждають оточуючі (Особливо коли "недомірки" дориваються до владних повноважень) Вони навіть самі цього не розуміють - діють на підсвідомому рівні!
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21.08.2024 11:24 Відповісти
Комплекс Наполеона

Назва наукова є..
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21.08.2024 12:23 Відповісти
Я мав на увазі, чи не на нашого бува напалєона?
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21.08.2024 14:35 Відповісти
Візьми рулетку Поїдь у Київ Виміряй А потім співстав!
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21.08.2024 14:38 Відповісти
Що там виміряти! Наш звичайно ж, вищий!
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21.08.2024 14:43 Відповісти
73% зебілля врятували срасію від провалу
Дехто, хто ще не вмер від рос снарядів, продовжує їх рятувати слухаючи рос музику, переглядаючи фільмики, використовуючи *********** у побуті і вклоняючись рос секті МП.
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21.08.2024 09:44 Відповісти
Учора увечері сидів у дворі з сусідом І сусід "великим и магучим русским языком" крив матюками нашу дворову колаборантку (Вона мала необережність у його присутності щось дзявкнуть" проти курського наступу) Сказав що повісить на клені! За язик!
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21.08.2024 10:15 Відповісти
Клен пожалійте..вкопайте стовпа красномовного..
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21.08.2024 12:26 Відповісти
Ще задля цієї далекосхідної гниди напружуваться? Клен витримає! Там гілля діаметром під 35 см Кабана витримає!
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21.08.2024 13:43 Відповісти
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21.08.2024 14:04 Відповісти
Після нападу Росії на Україну "все стало на свої місця". Ніяких не може бути переговорів з державою окупантом - Росією. Тільки буде капітуляція Росії на умовах України і її союзників.
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21.08.2024 09:45 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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21.08.2024 11:32 Відповісти
- Шакал я паршивый, всё пью и пью...
- Чё это ты пьёшь, Димон?
- Вот на шухере в кремле сижу. Налили уже... Ну, я пошёл писать страшилки хохлам...(с)
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21.08.2024 09:46 Відповісти
алкодімон очуняв
а де ж "ядєрний пепєл"? хахали ж напалє на рассеюшку. доколє?
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21.08.2024 09:46 Відповісти
Зовсім кепсько вигляда старий пердун зростом метр двадцять з капелюхом. Я вже не кажу про його розумові здібності.
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21.08.2024 09:48 Відповісти
О ''айфончік'' вигулькнув із запою
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21.08.2024 09:52 Відповісти
Хай побалакає..
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21.08.2024 09:53 Відповісти
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21.08.2024 11:39 Відповісти
Налейте ему еще. Пусть помолчит еще недельку.
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21.08.2024 09:59 Відповісти
однажды на его голову свалится дрон.... Это только вопрос времени. Пусть до конца своих дней поглядывает в небо и ожидает....
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21.08.2024 10:04 Відповісти
А скільки його вихмиляли, щоб воно це ляпнуло?
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21.08.2024 10:06 Відповісти
Фейк .!! Не вірю що це писав Дімон , бо немає ядерних погроз .!
Ак аватара зламали .
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21.08.2024 10:07 Відповісти
Бідося нарешті підмив переляк за свій маєточок на Курщині, перевдягнувся і щось пробелькотів...
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21.08.2024 10:10 Відповісти
Скільки не наливай, а існуючі реалії ніяк не покращуються ...
Та ще F-16 нахабно літає на дні кожної рюмки ...
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21.08.2024 10:10 Відповісти
авианосец рональд рейган на дне рюмки....а москва на дне черного моря)))
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21.08.2024 10:18 Відповісти
дімон усе правильно каже- до повного разгрому кацапії!
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21.08.2024 10:13 Відповісти
Афігєть! Він в запой зайшов ще при Джонсоні, а це вже два роки безпробудного алкоголізму. Оце здоровя в кремльовського укратітєля🤣
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21.08.2024 10:16 Відповісти
рашисти мають розуміти, що до тих пір ,поки не звільнять окуповані українські землі, більше ніяких переговорів з ними не може бути до повного їх розгрому !" - буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої рашистської військової техніки та радикально більше трун.(чорних мішків ) І нехай тепер нещасні нещасні рашистські кріпаки смерті , хтиво цілують за це криваві руки кремлівських некрофілів, що знущаються з них,
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21.08.2024 10:17 Відповісти
Я вже за Онвамнєдімона переживати став... думав загнувся вже.. а ти диви.. прокапали, поставили клізму і як новий! Знову в бой! Знову ядєрний пєпєл!
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21.08.2024 10:24 Відповісти
Якщо капац скулить і погрожує значить він розуміє, що на полі бою йому не перемогти.
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21.08.2024 10:27 Відповісти
Карликоподібна, вічно п'яна потвора медвєдєв вимовив: "країна Джонсона (Великобританія) зробила багато гірше підопічної йому території України: буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої військової техніки та радикально більше трун. І нехай тепер нещасні українські кріпаки хтиво цілують за це криваві руки некрофілів, що знущаються з них, - своїх англосаксонських господарів". Потворо, кацапе, Англія не вбила жодного українця, а навпаки заступилася за нас, щоб тут не було голодоморів, які московити створили у 1932-1933 роках. Щоб не було "червоних" терорів і знищення українців в контаборах. Вбивають нас кацапи, а не англосакси і ми знаємо, що буде багато трун і смертей, але якщо здамося, то вся Україна буде у великій труні, поступово вмирати в концтаборах. Ми, українці, багато викосимо кацапні і ніколи не здамося, або вони нас вб'ють, або ми їх, середини вже не буде. Також ніколи не буде прощення кацапам, НІКОЛИ!!!
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21.08.2024 10:28 Відповісти
Розгромила .ля, дивись щоб тобі задню "бєрлогу" вщент нє розгромили.
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21.08.2024 10:41 Відповісти
А ты думал, чувак, шо терроризируя мирных можно нас принудить к миру? Отсосёте.
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21.08.2024 11:04 Відповісти
шедеврально
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21.08.2024 11:18 Відповісти
таке мале гівно ще й не закушує
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21.08.2024 11:26 Відповісти
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21.08.2024 11:33 Відповісти
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21.08.2024 11:37 Відповісти
Алкаш, проснись, ты обосрался. Бедолага, с тех пор как его сына выгнали из проклятой Америки совсем свихнулся не выходя из запоя
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21.08.2024 11:39 Відповісти
З вами, підари кацапські, будь які переговори, то марна справа!
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21.08.2024 12:28 Відповісти
"жив курилка". А то вже почали хвилюватися: 2 тижні не вилазив зі своїми промовами.
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21.08.2024 12:39 Відповісти
Дімон єщьо нє пьйот одєколон ?
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21.08.2024 12:40 Відповісти
Нет. Уже фсьо выпил 😁
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21.08.2024 15:22 Відповісти
Всаднік Алкокалісіпса.
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21.08.2024 13:50 Відповісти
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21.08.2024 15:21 Відповісти
Мєдвєдові в жодному разі не можна зав'язувати з алкашизмом. Бо та дичина, котру він верзе зараз, здасться всього лише милими жартами, порівняно з тим, що нашепче йому https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUb0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C-0YfQutCw ця потвора .
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21.08.2024 21:26 Відповісти
про якого "ублюдка с белесими волосами" мова? у байдена 3 волосини, і вони не растрепани. Джонсон давно ніхто в англії. Не второпаю.
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22.08.2024 02:16 Відповісти
 
 