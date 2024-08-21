РФ могла попасть в "переговорный капкан". Больше никаких переговоров до полного разгрома Украины, - Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной не будет до ее "полного разгрома".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность - переговорный капкан, куда наша страна могла попасть при определенном стечении обстоятельств. А именно - ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - говорится в сообщении.
По словам Медведева, после начала операции ВСУ в Курской области "все стало на свои места".
"Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" - отметил представитель страны-оккупанта
Обвинил в этом Медведев Бориса Джонсона. Якобы Великобритания участвовала в подготовке операции на Курщине.
"Его страна сделала много хуже подопечной ему территории Украины: будет значительно больше бессмысленных расходов, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные похотливо целуют за это кровавые руки издевающихся над ними некрофилов - своих англосаксонских хозяев", - подытожил он.
В Кремле заявили, что мирные предложения Москвы относительно Украины не аннулированы, однако на данном этапе переговоры были бы "неуместными".
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гомокапкан дулина какой-то
прикиньте что б этот алкогном писал если бпла по домику с уточкой попал
а вообще это хороший знак,если у них попец на фронте или чтото идет не так сразу алкогном и додон вылазят,а вот когда тишина от этих потешных то это плохо
От же ж дурне! В.о. прес-алкаше!
У тебе Курская волость відпадає!!!
Розгромщик уєв...
Назва наукова є..
Дехто, хто ще не вмер від рос снарядів, продовжує їх рятувати слухаючи рос музику, переглядаючи фільмики, використовуючи *********** у побуті і вклоняючись рос секті МП.
- Чё это ты пьёшь, Димон?
- Вот на шухере в кремле сижу. Налили уже... Ну, я пошёл писать страшилки хохлам...(с)
а де ж "ядєрний пепєл"? хахали ж напалє на рассеюшку. доколє?
Ак аватара зламали .
Та ще F-16 нахабно літає на дні кожної рюмки ...