Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной не будет до ее "полного разгрома".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность - переговорный капкан, куда наша страна могла попасть при определенном стечении обстоятельств. А именно - ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - говорится в сообщении.

По словам Медведева, после начала операции ВСУ в Курской области "все стало на свои места".

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"Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" - отметил представитель страны-оккупанта

Обвинил в этом Медведев Бориса Джонсона. Якобы Великобритания участвовала в подготовке операции на Курщине.

"Его страна сделала много хуже подопечной ему территории Украины: будет значительно больше бессмысленных расходов, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные похотливо целуют за это кровавые руки издевающихся над ними некрофилов - своих англосаксонских хозяев", - подытожил он.

В Кремле заявили, что мирные предложения Москвы относительно Украины не аннулированы, однако на данном этапе переговоры были бы "неуместными".

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