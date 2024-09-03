Росія намагається відновити старі конфлікти на Західних Балканах, - фон дер Ляєн

Хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Безпекового форуму в Бледі.

Фон дер Ляєн зазначила, що історично Західні Балкани часто опинялися на перехресті Сходу і Заходу, Півночі та Півдня. Проте тепер нове покоління вибрало курс на Європу. На її думку, російське керівництво "не може прийняти цю реальність" і залишається в минулому.

"Кремль намагається відновити старі конфлікти і сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Попри це, країни Західних Балкан і далі реалізовують ключові реформи і рухаються до інтеграції в ЄС, наголосила вона.

"Наша політична воля до швидшої інтеграції регіону йде разом із твердим переконанням, що ЄС є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", – підсумувала фон дер Ляєн.

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