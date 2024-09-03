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Росія намагається відновити старі конфлікти на Західних Балканах, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Безпекового форуму в Бледі.

Фон дер Ляєн зазначила, що історично Західні Балкани часто опинялися на перехресті Сходу і Заходу, Півночі та Півдня. Проте тепер нове покоління вибрало курс на Європу. На її думку, російське керівництво "не може прийняти цю реальність" і залишається в минулому.

"Кремль намагається відновити старі конфлікти і сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Попри це, країни Західних Балкан і далі реалізовують ключові реформи і рухаються до інтеграції в ЄС, наголосила вона.

"Наша політична воля до швидшої інтеграції регіону йде разом із твердим переконанням, що ЄС є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", – підсумувала фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС збільшили свої оборонні витрати із 200 до 300 млрд євро, - фон дер Ляєн

Автор: 

Балкани (44) росія (65073) фон дер Ляєн Урсула (765)


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тупорилі спостерігачі, безсилі куколди, смердючі лицеміри
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03.09.2024 09:22 Відповісти
Які прийняли біженців України, надають зброю вводять санкції проти кацапії і передають кошти орків Україні. Чи ви про кого?
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03.09.2024 09:26 Відповісти
Одною рукою вводять, другою гроші за газ та добриво платять, і за багато чого іншого.
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03.09.2024 09:59 Відповісти
А ЕС "уважно спостерігає" та "постійно слідкує" за розвитком подій?...
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03.09.2024 09:44 Відповісти
Бери вище - проявляє занепокоїнність
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03.09.2024 10:00 Відповісти
Та ти що, яка занепокоєність?
Там же, навіть, ще не почали стріляти!
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03.09.2024 11:13 Відповісти
безкорисні організації! І розпалить вона війну, і створить купу терористичних актів по світу, і бомбуватиме Польщу, Балтію і ЩО? На цей момент перше, що потрібно зробити на користь людству- вигнати всіх, хто має російське походження з УСІХ міжнародних організацій, судів і т.п. Все одно, яке прізвище вони зараз мають - всі працюють на росію. Дослідити біографію і звідки ноги ростуть - не так важко. Далі - виселити всіх з російським походженням за термінологією "токсичні", "агресори"- з територій цивілізованих країн, все одно, де вони живуть і скільки років- вони все одно працюють на росію. Це показали недавні вибори на сході Німеччини. Міжнародна організація повинна оголосити ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ - і гнати цих тварин звідусіль. А далі - вже санкції, закриття, перекриття і т.п.
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03.09.2024 09:45 Відповісти
 
 