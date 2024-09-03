РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11689 посетителей онлайн
Новости
2 483 7

Россия пытается возобновить старые конфликты на Западных Балканах, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Хотя страны Западных Балкан выбрали путь европейской интеграции, Россия пытается возобновить старые конфликты в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии форума по безопасности в Бледе.

Фон дер Ляйен отметила, что исторически Западные Балканы часто оказывались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга. Однако теперь новое поколение выбрало курс на Европу. По ее мнению, российское руководство "не может принять эту реальность" и остается в прошлом.

"Кремль пытается восстановить старые конфликты и сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Несмотря на это, страны Западных Балкан продолжают реализовывать ключевые реформы и движутся к интеграции в ЕС, подчеркнула она.

"Наша политическая воля к более быстрой интеграции региона идет вместе с твердым убеждением, что ЕС является сообществом демократий. Любые компромиссы с нашими демократическими принципами могли бы быть фатальными для достижения наших целей. Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан, будут стоять перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция в ЕС будет зависеть от правительств, которым придется принимать тяжелые и порой непопулярные решения", - подытожила фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны ЕС увеличили свои оборонные расходы с 200 до 300 млрд евро, - фон дер Ляен

Автор: 

Балканы (53) россия (95467) Урсула фон дер Ляйен (512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тупорилі спостерігачі, безсилі куколди, смердючі лицеміри
показать весь комментарий
03.09.2024 09:22 Ответить
Які прийняли біженців України, надають зброю вводять санкції проти кацапії і передають кошти орків Україні. Чи ви про кого?
показать весь комментарий
03.09.2024 09:26 Ответить
Одною рукою вводять, другою гроші за газ та добриво платять, і за багато чого іншого.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:59 Ответить
А ЕС "уважно спостерігає" та "постійно слідкує" за розвитком подій?...
показать весь комментарий
03.09.2024 09:44 Ответить
Бери вище - проявляє занепокоїнність
показать весь комментарий
03.09.2024 10:00 Ответить
Та ти що, яка занепокоєність?
Там же, навіть, ще не почали стріляти!
показать весь комментарий
03.09.2024 11:13 Ответить
безкорисні організації! І розпалить вона війну, і створить купу терористичних актів по світу, і бомбуватиме Польщу, Балтію і ЩО? На цей момент перше, що потрібно зробити на користь людству- вигнати всіх, хто має російське походження з УСІХ міжнародних організацій, судів і т.п. Все одно, яке прізвище вони зараз мають - всі працюють на росію. Дослідити біографію і звідки ноги ростуть - не так важко. Далі - виселити всіх з російським походженням за термінологією "токсичні", "агресори"- з територій цивілізованих країн, все одно, де вони живуть і скільки років- вони все одно працюють на росію. Це показали недавні вибори на сході Німеччини. Міжнародна організація повинна оголосити ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ - і гнати цих тварин звідусіль. А далі - вже санкції, закриття, перекриття і т.п.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:45 Ответить
 
 