Россия пытается возобновить старые конфликты на Западных Балканах, - фон дер Ляйен
Хотя страны Западных Балкан выбрали путь европейской интеграции, Россия пытается возобновить старые конфликты в регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии форума по безопасности в Бледе.
Фон дер Ляйен отметила, что исторически Западные Балканы часто оказывались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга. Однако теперь новое поколение выбрало курс на Европу. По ее мнению, российское руководство "не может принять эту реальность" и остается в прошлом.
"Кремль пытается восстановить старые конфликты и сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Несмотря на это, страны Западных Балкан продолжают реализовывать ключевые реформы и движутся к интеграции в ЕС, подчеркнула она.
"Наша политическая воля к более быстрой интеграции региона идет вместе с твердым убеждением, что ЕС является сообществом демократий. Любые компромиссы с нашими демократическими принципами могли бы быть фатальными для достижения наших целей. Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан, будут стоять перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция в ЕС будет зависеть от правительств, которым придется принимать тяжелые и порой непопулярные решения", - подытожила фон дер Ляйен.
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