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Зеленський закликав Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо дозволу на удари вглиб РФ

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував про рятувальну операцію, яка триває на місці влучання російських ракет у Полтаві. Трюдо висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Президент передав поточні потреби Сил оборони, серед яких системи ППО та броньована техніка. Також під час розмови порушили теми співпраці в межах коаліції дронів та реалізації двосторонньої безпекової угоди, яку лідери підписали 24 лютого цього року.

Зеленський закликав Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території Росії.

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Сторони домовилися про подальші контакти, зокрема для підготовки тематичної конференції на основі пункту Формули миру "Звільнення полонених та депортованих осіб", яка має відбутися в Канаді.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Канада (2191) Трюдо Джастін (355)


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Як вже задовбав Зеленський всю світову спільноту дозволом бити американськими ракетами на глибину до 300 тметрів по росії.Та вже за тих більше як 5 років мав би виготовити класні далекобійні ракети, але слугориги ракети не роблять, вони специ по марафонах і відосах і кожного дня нав'язують наріду 73%, що у всьому винні США, як у 2019 році нав'язували цьому ж наріду, що у всьогму винен Порошенко. І саме страшне - нарід вірить і обурюється на США, а не на слугориг, які нічогісілько не зробили, крім корупції, схем розкрадання армії та України.
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03.09.2024 19:44 Відповісти
потужний зе!закликач!
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03.09.2024 20:25 Відповісти
Зеленський закликав Трюдо посилити адвокацію

...дефекацію та еякуляцію.
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03.09.2024 20:33 Відповісти
Скрінінг , пдвокація , *********
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03.09.2024 21:28 Відповісти
Сначала кейсы отскринить надо, там ,гляди, и адвокация настанет.
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03.09.2024 22:20 Відповісти
 
 