Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров относительно разрешения на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал о спасательной операции, которая продолжается на месте попадания российских ракет в Полтаве. Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Президент передал текущие потребности Сил обороны, среди которых системы ПВО и бронированная техника. Также во время разговора затронули темы сотрудничества в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения по безопасности, которое лидеры подписали 24 февраля этого года.

Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров о предоставлении Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории России.

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Стороны договорились о дальнейших контактах, в частности для подготовки тематической конференции на основе пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая должна состояться в Канаде.