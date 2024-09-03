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Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров относительно разрешения на удары вглубь РФ

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал о спасательной операции, которая продолжается на месте попадания российских ракет в Полтаве. Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Президент передал текущие потребности Сил обороны, среди которых системы ПВО и бронированная техника. Также во время разговора затронули темы сотрудничества в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения по безопасности, которое лидеры подписали 24 февраля этого года.

Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров о предоставлении Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории России.

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Стороны договорились о дальнейших контактах, в частности для подготовки тематической конференции на основе пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая должна состояться в Канаде.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Канада (2077) Трюдо Джастин (298)


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Як вже задовбав Зеленський всю світову спільноту дозволом бити американськими ракетами на глибину до 300 тметрів по росії.Та вже за тих більше як 5 років мав би виготовити класні далекобійні ракети, але слугориги ракети не роблять, вони специ по марафонах і відосах і кожного дня нав'язують наріду 73%, що у всьому винні США, як у 2019 році нав'язували цьому ж наріду, що у всьогму винен Порошенко. І саме страшне - нарід вірить і обурюється на США, а не на слугориг, які нічогісілько не зробили, крім корупції, схем розкрадання армії та України.
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03.09.2024 19:44 Ответить
потужний зе!закликач!
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03.09.2024 20:25 Ответить
Зеленський закликав Трюдо посилити адвокацію

...дефекацію та еякуляцію.
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03.09.2024 20:33 Ответить
Скрінінг , пдвокація , *********
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03.09.2024 21:28 Ответить
Сначала кейсы отскринить надо, там ,гляди, и адвокация настанет.
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03.09.2024 22:20 Ответить
 
 