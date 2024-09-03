Більшість українців вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди, - опитування
Більшість опитаних українців вважають, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху "Чесно", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Більше ніж половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим українці вважають вплив ОП на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла з 52% до 59% порівняно з минулим роком", - йдеться у повідомленні "Чесно" за підсумками соцопитування.
58% українців вважають, що Офіс президента впливає на рішення, які ухвалює Верховна Рада, а 59% вбачають і вплив ОП на рішення Кабміну. У 2023 році кількість таких людей була 54% і 52% відповідно.
Водночас станом на зараз 25% опитаних вважають, що ОП не впливає на рішення Ради, а ще близько 20% не мають відповіді.
Крім того, як показало опитування, українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження й у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. У порівнянні з минулим роком все більше українців поділяє таку думку.
Близько 55% опитаних вважають надмірним вплив Офісу президента на роботу судів, правоохоронних і антикорупційних органів. Торік так вважали 47% громадян.
Близько 22% українців не згодні з такою тезою і приблизно стільки ж не мають відповіді.
Опитування проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року. Респондентами стали 2017 громадян віком від 18 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в
ВікіпедіїКримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
побійтесь Бога !!!
ЗЄля зає..в, чи ні ? пітух Офісний (це не про нього, а так, фігура рєчі і скульптура)
Навіть для безименних клерків це пздц. А тут взагалі керують країною
Та не "люба", а "будь-яка"!!
От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.
Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
Тобто, коли хата вже палає повним ходом, "генії" стали здогадуватися, що щось тут не так.
Я вже багато знаю дорослих людей, які замість пошуку якихось засобів альтернативного живлення електрикою на осінь-зиму, вірять "що все буде добре". Коли з таким стикаєшся, навіть не хочеться цих людей переконувати.
Шанси на приліт мінімальні , хіба збито невдало чи фронт посунувся 🤬, нема смогу, сирен, вибухів.
ЗЕмразотна гадюка веде країну до 16-17 ст. Але саме в ті часи зародилось козацтво саме в русинському/Українському дусі!
Свиней будемо розводити, бо кочівні нальотчики - мусульмани-"татари" та хазари брєзгують їх полонити))
І зародиться новий лад, як писав грушевський "з плугом в одній руці та мушкетом в другій" ..
Це діагноз. Діагноз населенню....
Ну що тут скажеш?
Я вам скажу від полішенеля - у цього кодла взагалі немає повноважень влади!!! Так якоже і окресленої відповідальності!!!
Всі їхні повноваження - подавати олівці, папери, кулери, та забезпечувати прибирання офісу, постачання папіру в клозєт.
Фактична узурпація! Повна і потужна! Всі гілки влади зламані, все керується купкою клерків без повноважень !!!!! Національна катастрофа!!!!
Відповідальний за це, отой Пересидент зеля!
два роки
Рішення в період війни приймаються невідкладно
Згадайте 2014 рік тимчасовий президент пастер шлаг
,,ми все решим мирним путем ,, рішаєм десять років