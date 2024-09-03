Більшість українців вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди, - опитування

Більшість опитаних українців вважають, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху "Чесно", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більше ніж половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим українці вважають вплив ОП на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла з 52% до 59% порівняно з минулим роком", - йдеться у повідомленні "Чесно" за підсумками соцопитування.

58% українців вважають, що Офіс президента впливає на рішення, які ухвалює Верховна Рада, а 59% вбачають і вплив ОП на рішення Кабміну. У 2023 році кількість таких людей була 54% і 52% відповідно.

Водночас станом на зараз 25% опитаних вважають, що ОП не впливає на рішення Ради, а ще близько 20% не мають відповіді.

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Крім того, як показало опитування, українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження й у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. У порівнянні з минулим роком все більше українців поділяє таку думку.

Близько 55% опитаних вважають надмірним вплив Офісу президента на роботу судів, правоохоронних і антикорупційних органів. Торік так вважали 47% громадян.

Близько 22% українців не згодні з такою тезою і приблизно стільки ж не мають відповіді.

Опитування проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року. Респондентами стали 2017 громадян віком від 18 років.

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