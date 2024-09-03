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Більшість українців вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди, - опитування

Офіс президента

Більшість опитаних українців вважають, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху "Чесно", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більше ніж половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим українці вважають вплив ОП на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла з 52% до 59% порівняно з минулим роком", - йдеться у повідомленні "Чесно" за підсумками соцопитування.

58% українців вважають, що Офіс президента впливає на рішення, які ухвалює Верховна Рада, а 59% вбачають і вплив ОП на рішення Кабміну. У 2023 році кількість таких людей була 54% і 52% відповідно.

Водночас станом на зараз 25% опитаних вважають, що ОП не впливає на рішення Ради, а ще близько 20% не мають відповіді.

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Крім того, як показало опитування, українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження й у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. У порівнянні з минулим роком все більше українців поділяє таку думку.

Близько 55% опитаних вважають надмірним вплив Офісу президента на роботу судів, правоохоронних і антикорупційних органів. Торік так вважали 47% громадян.

Близько 22% українців не згодні з такою тезою і приблизно стільки ж не мають відповіді.

Опитування проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року. Респондентами стали 2017 громадян віком від 18 років.

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Автор: 

опитування (1932) ЧЕСНО (111) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+54
вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди

От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.

Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
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04.09.2024 00:14
+50
Це по-народному.
В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в Вікіпедії Кримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
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04.09.2024 00:14
+32
Вплив? ОП і є ВР, урядом та судом.
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03.09.2024 23:58
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Вплив? ОП і є ВР, урядом та судом.
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03.09.2024 23:58 Відповісти
саме так-оп пхає свого носа усюди...
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04.09.2024 00:00 Відповісти
Це по-народному.
В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в Вікіпедії Кримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
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04.09.2024 00:14 Відповісти
По конституции уже должны быть выборы и президента и скоро Рады
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04.09.2024 00:02 Відповісти
з таким то рейтингом ЗЄлі йти на вибори ?
побійтесь Бога !!!
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04.09.2024 00:05 Відповісти
***** те саме вчора казав.
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04.09.2024 00:08 Відповісти
"и скоро Рады" - що означає "скоро"? Ви з якої країни?
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04.09.2024 00:53 Відповісти
Якщо незабаром, то воно не зрозуміє за яким таким баром.
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04.09.2024 00:57 Відповісти
а якби питання поставили руба?

ЗЄля зає..в, чи ні ? пітух Офісний (це не про нього, а так, фігура рєчі і скульптура)

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04.09.2024 00:03 Відповісти
Місце дислокації психічно хворих..
Навіть для безименних клерків це пздц. А тут взагалі керують країною
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04.09.2024 00:56 Відповісти
😀зе&ермак 🤮
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04.09.2024 06:36 Відповісти
сьогодні люба думка українців взагалі не має ніякого значення для сьогоднішньої т.з. влади.
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04.09.2024 00:05 Відповісти
Raven
Та не "люба", а "будь-яка"!!
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04.09.2024 08:46 Відповісти
вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди

От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.

Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
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04.09.2024 00:14 Відповісти
Именно так. Нарушение Конституции и законов Украины.
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04.09.2024 00:19 Відповісти
Та ти шо?! Аж ціла більшість? Це треба було скільки років диктатури кривожопського ОПГ щоб бидло маса репу почухала і зрозуміла що єрмачелло з зельонкою остаточно ох*ело
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04.09.2024 00:15 Відповісти
Нє. Покищо це не розуміння, а здогадки.
Тобто, коли хата вже палає повним ходом, "генії" стали здогадуватися, що щось тут не так.
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04.09.2024 00:18 Відповісти
кривожопського ОПГ?хм...єрмак з київа,татаров з села під кропивницьким,стефанчук з тернополя,шмигаль зі львова...то скажи мені,м.удло,чиє це ОПГ?
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04.09.2024 11:04 Відповісти
Не надмірним,злочинним!
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04.09.2024 00:16 Відповісти
Т.е. согласно опросу у нас до сих пор от 40 до 45% невменяемых? Они это хотели показать?
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04.09.2024 00:17 Відповісти
Це повний інфантилізм. Навіть у побуті.

Я вже багато знаю дорослих людей, які замість пошуку якихось засобів альтернативного живлення електрикою на осінь-зиму, вірять "що все буде добре". Коли з таким стикаєшся, навіть не хочеться цих людей переконувати.
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04.09.2024 00:27 Відповісти
Краща альтернатива - будинок в селі, запас дров, круп, консервів, медикаментів і класика: сіль, цукор, сірники.
Шанси на приліт мінімальні , хіба збито невдало чи фронт посунувся 🤬, нема смогу, сирен, вибухів.
ЗЕмразотна гадюка веде країну до 16-17 ст. Але саме в ті часи зародилось козацтво саме в русинському/Українському дусі!
Свиней будемо розводити, бо кочівні нальотчики - мусульмани-"татари" та хазари брєзгують їх полонити))
І зародиться новий лад, як писав грушевський "з плугом в одній руці та мушкетом в другій" ..
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04.09.2024 01:03 Відповісти
***********, ну чому я не звалив звідси
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04.09.2024 02:55 Відповісти
І все рівно 70 відсотків довіряють Зеленьському.
Це діагноз. Діагноз населенню....
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04.09.2024 00:24 Відповісти
Де ви таких знаходите? Я чомусь жодного "зєлофіла" не знаю. Навіть ті що були вже його люто або тихо ненавидять...
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04.09.2024 00:52 Відповісти
У мами навіть геть упороті сусідки, які з піною у роті волали про пасана з народу, і недай Боже не те сказати - становились скаженими, тепер кажуть що не голосували за нього, очки ховають..
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04.09.2024 01:52 Відповісти
Повно. Є знайомі . У брата на роботі всі слюсарі і механіки -повна підтримка. Це діагноз..
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04.09.2024 13:48 Відповісти
Якого віку ті слюсарі?
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04.09.2024 19:28 Відповісти
25- 45
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04.09.2024 23:03 Відповісти
Там у них точно є якийсь демагогічний "лідєр"!
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05.09.2024 02:53 Відповісти
Всі призовного віку. Може ти з братовою ОПою сплутав? Там слюсарів нема, але зепідтримка беззаперечна на всю братію московську
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07.09.2024 01:03 Відповісти
Чувак, зміни нєдружєствєнній прапорецью і вимкни штучний інтелект, ведмедчук за лажу із вкидами , і " чужєроднім" прапорцем, на фермі випоре
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07.09.2024 01:19 Відповісти
Це мабуть у нього план такий зепоца піарити, дим напускати щоб часом владу не втратив
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07.09.2024 00:58 Відповісти
Цє маніпуляція в постановці питань , бздливість центрів опитувань ! Нема ніякого цензу їм вірити ! Брешуть і маніпулюють !
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04.09.2024 06:41 Відповісти
не знаю, чи 70%? Але надавно розмовляла з таксистом, ніби нормальна украіномовна людина, вважає Зеленського великим президентом і хоче щоб він пішов на 2-й строк.
Ну що тут скажеш?
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04.09.2024 14:50 Відповісти
70 ваших разом з тобою це не 70% мрійник чи під медканабісом
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07.09.2024 00:56 Відповісти
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04.09.2024 00:34 Відповісти
Яка політкоректність - замість того щоб написати прямо - вплив деструктивний і шкідливий - кажуть "надмірний"... От лизуни...
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04.09.2024 00:49 Відповісти
Кєк!
Я вам скажу від полішенеля - у цього кодла взагалі немає повноважень влади!!! Так якоже і окресленої відповідальності!!!
Всі їхні повноваження - подавати олівці, папери, кулери, та забезпечувати прибирання офісу, постачання папіру в клозєт.

Фактична узурпація! Повна і потужна! Всі гілки влади зламані, все керується купкою клерків без повноважень !!!!! Національна катастрофа!!!!
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04.09.2024 00:54 Відповісти
безвідносно всієї дічі, яку творить наш манюня черчіль, чому саме у нього нема повноважень? хотілося б почути думку експерта з конституційного права
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04.09.2024 02:17 Відповісти
По конституції влада вообще належить наріду. І кожен з нас - президент (це не з конституції, але какая разница)
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04.09.2024 02:57 Відповісти
Єрмак з татаровим, та отим зеленським, для цього і поставлені патрушевим в ОПУ!! А Конституція України, для рашистів, то порожня тема!! В Оманщині так договорено! Ну, хоть паржом, до крові на губах!!
Відповідальний за це, отой Пересидент зеля!
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04.09.2024 01:31 Відповісти
Більше турбує вплив речовин на президента.
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04.09.2024 02:13 Відповісти
Допоки у нас при владі зєлєнскій та єрмак які розставляють прокацаплених виродків на всі державні посади у ***** зберігається надія на наближення його перемоги. Якби ми очистили владу від корумпованого і прокацапленого то ***** відразу б довелось забиратися з України - жодних сподівань на підкорення українців у нього б не лишилось.
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04.09.2024 02:19 Відповісти
Саме тому і почалась війна. Зелений недоносок розставив на ключові пости прокацаплених виродків, і змусив пуйла повірити, що українці чекають не дочекаються руського міра. Тільки ліквідаційні спецпідрозділи змінять ситуацію. І в списку цього підрозділу перший має бути єрмак, другий зеленський.
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04.09.2024 04:27 Відповісти
Зєлєнскій має давати покази і сидіти довічно в одиночній камері.
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04.09.2024 05:06 Відповісти
За те, що ця тварина натворила будь яке покарання буде не достатнім. Здохнути в страшних муках має весь його поганий рід до 10-го коліна. І щоб клоунам, скоморохам і дебілам найближчі 100 років страшно було навіть подумати про Гетьманську булаву.
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04.09.2024 05:28 Відповісти
Цє мрії здоровомислячих, але ж , нажаль вжє ДУЖЄ пізно ! Були сподівання після вторгнення , але ніхто не ризикнув сказати правду всі ЛСД І ЖУРНАЛІСТИ ПОЧАЛИ РОБИТИ ВИГЛЯД, що Зеленський не ПЕРЕВЕРТЕНЬ З БУЛАВОЮ , який не брехав і не готував , Україну до ЗДАЧІ за три дні ! Всі ЗЕГНИДИ знали , що будє , і саботували підготовку до оборони ( протидіяли створенню тероборони міст ) , РОЗМІНОВУВАЛИ , відводили , МЕГАМАРОДЕРИЛИ Брехали «не дивіться в гору « « жріть шашлики « і зустрічайте БРАТУШОК «
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04.09.2024 07:22 Відповісти
це просто ганьба, люди опущені владою чекають її краху
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04.09.2024 03:59 Відповісти
Взагалі потрібно вводити військову хунту, бо жиденя добиває Україну, сидить тварина " на верху" і шкіриться
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04.09.2024 05:39 Відповісти
Військом керують кацапи чи їх холуї. Яка хунта? Лише демократичні прискорені вибори без жодної реклами і брехливих обіцянок
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07.09.2024 01:12 Відповісти
А опитування проводилось серед ббаранів і прихильників 95 кварталу?
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04.09.2024 06:24 Відповісти
Швец за 3 вересня про ермака. https://youtu.be/NVm0oAiSH4Y?si=20yhH_-BGzFxSb_C
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04.09.2024 06:32 Відповісти
Повноваження президента 5 рокiв згiдно ст. 103. Констiтуцiï
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04.09.2024 06:38 Відповісти
Это что за бунт на корабле,сам потрох всеялипецкий сказал,что они все легитимны,а значит все делают правильно и законно.
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04.09.2024 07:26 Відповісти
Він ще з ними договорнячок підписав, мовляв, крадіть, грабуйте, убивайте далі, ми не заважатимемо. Все йде за кремлівським планом
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07.09.2024 01:14 Відповісти
Давайте всі рішення приймають як закон про мобілізацію
два роки
Рішення в період війни приймаються невідкладно
Згадайте 2014 рік тимчасовий президент пастер шлаг
,,ми все решим мирним путем ,, рішаєм десять років
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04.09.2024 08:12 Відповісти
Щоо, Опехою? Та там щуряка фе-ес-бешний всім керує і найвеличнішевшивого тримає за коки (бо має на нього компромат). Ту д'єрмако-зелену банду пора розстріляти за законами воєнного часу за саботаж та державну зраду!!!
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04.09.2024 08:49 Відповісти
Єрмак вже повинен сидіти на нарах довічно разом з "подєльніками".
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04.09.2024 09:14 Відповісти
Закрити треба цей "Охвіс" та розігнати нафік цих завгоспів та наркоманів! Який ще народ у світі таке терпить?
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04.09.2024 09:41 Відповісти
Уся влада законодавча виконавча та судова є внутрішнім ворогом українців!!! Потрібно перезавантаження!!!
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04.09.2024 09:42 Відповісти
"Охвіс" на мило! Єру та Зелю геть!Геть!Геть!
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04.09.2024 09:43 Відповісти
С учётом последней пресс-конференции Зеленского, его поведение - отклонение от нормы. Человек устал на своей должности, и это нормально. Но в таком состоянии нельзя управлять страной. Пора на перевыборы. И, конечно же, ждём, когда он сам и его мега патриотическое окружение возьмут лопаты и пойдут на 0. От слов к делу
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04.09.2024 09:50 Відповісти
Опу треба скасувати разом з дерьмаком
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04.09.2024 10:26 Відповісти
 
 