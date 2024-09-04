Большинство украинцев считают чрезмерным влияние Офиса президента на парламент, правительство и суды, - опрос

Большинство опрошенных украинцев считают, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу движения "Честно", сообщает Цензор.НЕТ.

"Более половины украинцев считает, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий. Самым большим украинцы считают влияние ОП на парламент и правительство. Количество тех, кто разделяет такое мнение, выросло с 52% до 59% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении "Честно" по итогам соцопроса.

58% украинцев считают, что Офис президента влияет на решения, которые принимает Верховная Рада, а 59% видят и влияние ОП на решения Кабмина. В 2023 году количество таких людей было 54% и 52% соответственно.

В то же время по состоянию на сейчас 25% опрошенных считают, что ОП не влияет на решения Рады, а еще около 20% не смогли ответить.

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Кроме того, как показал опрос, украинцы считают, что ОП превышает свои полномочия и во взаимодействии с правоохранительными, антикоррупционными и судебными органами. По сравнению с прошлым годом все больше украинцев разделяет такое мнение.

Около 55% опрошенных считают чрезмерным влияние Офиса президента на работу судов, правоохранительных и антикоррупционных органов. В прошлом году так считали 47% граждан.

Около 22% украинцев не согласны с таким тезисом и примерно столько же не имеют ответа.

Опрос проводился с 8 по 15 августа 2024 года. Респондентами стали 2017 граждан в возрасте от 18 лет.

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