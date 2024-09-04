Большинство украинцев считают чрезмерным влияние Офиса президента на парламент, правительство и суды, - опрос
Большинство опрошенных украинцев считают, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу движения "Честно", сообщает Цензор.НЕТ.
"Более половины украинцев считает, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий. Самым большим украинцы считают влияние ОП на парламент и правительство. Количество тех, кто разделяет такое мнение, выросло с 52% до 59% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении "Честно" по итогам соцопроса.
58% украинцев считают, что Офис президента влияет на решения, которые принимает Верховная Рада, а 59% видят и влияние ОП на решения Кабмина. В 2023 году количество таких людей было 54% и 52% соответственно.
В то же время по состоянию на сейчас 25% опрошенных считают, что ОП не влияет на решения Рады, а еще около 20% не смогли ответить.
Кроме того, как показал опрос, украинцы считают, что ОП превышает свои полномочия и во взаимодействии с правоохранительными, антикоррупционными и судебными органами. По сравнению с прошлым годом все больше украинцев разделяет такое мнение.
Около 55% опрошенных считают чрезмерным влияние Офиса президента на работу судов, правоохранительных и антикоррупционных органов. В прошлом году так считали 47% граждан.
Около 22% украинцев не согласны с таким тезисом и примерно столько же не имеют ответа.
Опрос проводился с 8 по 15 августа 2024 года. Респондентами стали 2017 граждан в возрасте от 18 лет.
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В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в
ВікіпедіїКримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
побійтесь Бога !!!
ЗЄля зає..в, чи ні ? пітух Офісний (це не про нього, а так, фігура рєчі і скульптура)
Навіть для безименних клерків це пздц. А тут взагалі керують країною
Та не "люба", а "будь-яка"!!
От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.
Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
Тобто, коли хата вже палає повним ходом, "генії" стали здогадуватися, що щось тут не так.
Я вже багато знаю дорослих людей, які замість пошуку якихось засобів альтернативного живлення електрикою на осінь-зиму, вірять "що все буде добре". Коли з таким стикаєшся, навіть не хочеться цих людей переконувати.
Шанси на приліт мінімальні , хіба збито невдало чи фронт посунувся 🤬, нема смогу, сирен, вибухів.
ЗЕмразотна гадюка веде країну до 16-17 ст. Але саме в ті часи зародилось козацтво саме в русинському/Українському дусі!
Свиней будемо розводити, бо кочівні нальотчики - мусульмани-"татари" та хазари брєзгують їх полонити))
І зародиться новий лад, як писав грушевський "з плугом в одній руці та мушкетом в другій" ..
Це діагноз. Діагноз населенню....
Ну що тут скажеш?
Я вам скажу від полішенеля - у цього кодла взагалі немає повноважень влади!!! Так якоже і окресленої відповідальності!!!
Всі їхні повноваження - подавати олівці, папери, кулери, та забезпечувати прибирання офісу, постачання папіру в клозєт.
Фактична узурпація! Повна і потужна! Всі гілки влади зламані, все керується купкою клерків без повноважень !!!!! Національна катастрофа!!!!
Відповідальний за це, отой Пересидент зеля!
два роки
Рішення в період війни приймаються невідкладно
Згадайте 2014 рік тимчасовий президент пастер шлаг
,,ми все решим мирним путем ,, рішаєм десять років