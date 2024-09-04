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Большинство украинцев считают чрезмерным влияние Офиса президента на парламент, правительство и суды, - опрос

Офіс президента

Большинство опрошенных украинцев считают, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу движения "Честно", сообщает Цензор.НЕТ.

"Более половины украинцев считает, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий. Самым большим украинцы считают влияние ОП на парламент и правительство. Количество тех, кто разделяет такое мнение, выросло с 52% до 59% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении "Честно" по итогам соцопроса.

58% украинцев считают, что Офис президента влияет на решения, которые принимает Верховная Рада, а 59% видят и влияние ОП на решения Кабмина. В 2023 году количество таких людей было 54% и 52% соответственно.

В то же время по состоянию на сейчас 25% опрошенных считают, что ОП не влияет на решения Рады, а еще около 20% не смогли ответить.

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Кроме того, как показал опрос, украинцы считают, что ОП превышает свои полномочия и во взаимодействии с правоохранительными, антикоррупционными и судебными органами. По сравнению с прошлым годом все больше украинцев разделяет такое мнение.

Около 55% опрошенных считают чрезмерным влияние Офиса президента на работу судов, правоохранительных и антикоррупционных органов. В прошлом году так считали 47% граждан.

Около 22% украинцев не согласны с таким тезисом и примерно столько же не имеют ответа.

Опрос проводился с 8 по 15 августа 2024 года. Респондентами стали 2017 граждан в возрасте от 18 лет.

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Автор: 

опрос (2825) ЧЕСНО (101) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+54
вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди

От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.

Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
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04.09.2024 00:14
+50
Це по-народному.
В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в Вікіпедії Кримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
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04.09.2024 00:14
+32
Вплив? ОП і є ВР, урядом та судом.
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03.09.2024 23:58
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Вплив? ОП і є ВР, урядом та судом.
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03.09.2024 23:58 Ответить
саме так-оп пхає свого носа усюди...
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04.09.2024 00:00 Ответить
Це по-народному.
В цивілізовному світі це називається "ручне управління" , "узурпація влади", "перевищення повноважень","захоплення влади" -усе описано в Вікіпедії Кримінальному кодексі.
Може наївно,але,надіюсь, будуть відповідати.
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04.09.2024 00:14 Ответить
По конституции уже должны быть выборы и президента и скоро Рады
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04.09.2024 00:02 Ответить
з таким то рейтингом ЗЄлі йти на вибори ?
побійтесь Бога !!!
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04.09.2024 00:05 Ответить
***** те саме вчора казав.
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04.09.2024 00:08 Ответить
"и скоро Рады" - що означає "скоро"? Ви з якої країни?
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04.09.2024 00:53 Ответить
Якщо незабаром, то воно не зрозуміє за яким таким баром.
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04.09.2024 00:57 Ответить
а якби питання поставили руба?

ЗЄля зає..в, чи ні ? пітух Офісний (це не про нього, а так, фігура рєчі і скульптура)

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04.09.2024 00:03 Ответить
Місце дислокації психічно хворих..
Навіть для безименних клерків це пздц. А тут взагалі керують країною
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04.09.2024 00:56 Ответить
😀зе&ермак 🤮
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04.09.2024 06:36 Ответить
сьогодні люба думка українців взагалі не має ніякого значення для сьогоднішньої т.з. влади.
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04.09.2024 00:05 Ответить
Raven
Та не "люба", а "будь-яка"!!
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04.09.2024 08:46 Ответить
вважають надмірним вплив Офісу президента на парламент, уряд та суди

От подобаються мені ці м'які формулювання. Це все одно, що гвалтування називати невдалим статевим актом.

Це називається - повна узурпація всіх гілок влади.
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04.09.2024 00:14 Ответить
Именно так. Нарушение Конституции и законов Украины.
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04.09.2024 00:19 Ответить
Та ти шо?! Аж ціла більшість? Це треба було скільки років диктатури кривожопського ОПГ щоб бидло маса репу почухала і зрозуміла що єрмачелло з зельонкою остаточно ох*ело
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04.09.2024 00:15 Ответить
Нє. Покищо це не розуміння, а здогадки.
Тобто, коли хата вже палає повним ходом, "генії" стали здогадуватися, що щось тут не так.
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04.09.2024 00:18 Ответить
кривожопського ОПГ?хм...єрмак з київа,татаров з села під кропивницьким,стефанчук з тернополя,шмигаль зі львова...то скажи мені,м.удло,чиє це ОПГ?
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04.09.2024 11:04 Ответить
Не надмірним,злочинним!
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04.09.2024 00:16 Ответить
Т.е. согласно опросу у нас до сих пор от 40 до 45% невменяемых? Они это хотели показать?
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04.09.2024 00:17 Ответить
Це повний інфантилізм. Навіть у побуті.

Я вже багато знаю дорослих людей, які замість пошуку якихось засобів альтернативного живлення електрикою на осінь-зиму, вірять "що все буде добре". Коли з таким стикаєшся, навіть не хочеться цих людей переконувати.
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04.09.2024 00:27 Ответить
Краща альтернатива - будинок в селі, запас дров, круп, консервів, медикаментів і класика: сіль, цукор, сірники.
Шанси на приліт мінімальні , хіба збито невдало чи фронт посунувся 🤬, нема смогу, сирен, вибухів.
ЗЕмразотна гадюка веде країну до 16-17 ст. Але саме в ті часи зародилось козацтво саме в русинському/Українському дусі!
Свиней будемо розводити, бо кочівні нальотчики - мусульмани-"татари" та хазари брєзгують їх полонити))
І зародиться новий лад, як писав грушевський "з плугом в одній руці та мушкетом в другій" ..
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04.09.2024 01:03 Ответить
***********, ну чому я не звалив звідси
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04.09.2024 02:55 Ответить
І все рівно 70 відсотків довіряють Зеленьському.
Це діагноз. Діагноз населенню....
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04.09.2024 00:24 Ответить
Де ви таких знаходите? Я чомусь жодного "зєлофіла" не знаю. Навіть ті що були вже його люто або тихо ненавидять...
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04.09.2024 00:52 Ответить
У мами навіть геть упороті сусідки, які з піною у роті волали про пасана з народу, і недай Боже не те сказати - становились скаженими, тепер кажуть що не голосували за нього, очки ховають..
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04.09.2024 01:52 Ответить
Повно. Є знайомі . У брата на роботі всі слюсарі і механіки -повна підтримка. Це діагноз..
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04.09.2024 13:48 Ответить
Якого віку ті слюсарі?
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04.09.2024 19:28 Ответить
25- 45
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04.09.2024 23:03 Ответить
Там у них точно є якийсь демагогічний "лідєр"!
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05.09.2024 02:53 Ответить
Всі призовного віку. Може ти з братовою ОПою сплутав? Там слюсарів нема, але зепідтримка беззаперечна на всю братію московську
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07.09.2024 01:03 Ответить
Чувак, зміни нєдружєствєнній прапорецью і вимкни штучний інтелект, ведмедчук за лажу із вкидами , і " чужєроднім" прапорцем, на фермі випоре
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07.09.2024 01:19 Ответить
Це мабуть у нього план такий зепоца піарити, дим напускати щоб часом владу не втратив
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07.09.2024 00:58 Ответить
Цє маніпуляція в постановці питань , бздливість центрів опитувань ! Нема ніякого цензу їм вірити ! Брешуть і маніпулюють !
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04.09.2024 06:41 Ответить
не знаю, чи 70%? Але надавно розмовляла з таксистом, ніби нормальна украіномовна людина, вважає Зеленського великим президентом і хоче щоб він пішов на 2-й строк.
Ну що тут скажеш?
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04.09.2024 14:50 Ответить
70 ваших разом з тобою це не 70% мрійник чи під медканабісом
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07.09.2024 00:56 Ответить
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04.09.2024 00:34 Ответить
Яка політкоректність - замість того щоб написати прямо - вплив деструктивний і шкідливий - кажуть "надмірний"... От лизуни...
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04.09.2024 00:49 Ответить
Кєк!
Я вам скажу від полішенеля - у цього кодла взагалі немає повноважень влади!!! Так якоже і окресленої відповідальності!!!
Всі їхні повноваження - подавати олівці, папери, кулери, та забезпечувати прибирання офісу, постачання папіру в клозєт.

Фактична узурпація! Повна і потужна! Всі гілки влади зламані, все керується купкою клерків без повноважень !!!!! Національна катастрофа!!!!
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04.09.2024 00:54 Ответить
безвідносно всієї дічі, яку творить наш манюня черчіль, чому саме у нього нема повноважень? хотілося б почути думку експерта з конституційного права
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04.09.2024 02:17 Ответить
По конституції влада вообще належить наріду. І кожен з нас - президент (це не з конституції, але какая разница)
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04.09.2024 02:57 Ответить
Єрмак з татаровим, та отим зеленським, для цього і поставлені патрушевим в ОПУ!! А Конституція України, для рашистів, то порожня тема!! В Оманщині так договорено! Ну, хоть паржом, до крові на губах!!
Відповідальний за це, отой Пересидент зеля!
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04.09.2024 01:31 Ответить
Більше турбує вплив речовин на президента.
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04.09.2024 02:13 Ответить
Допоки у нас при владі зєлєнскій та єрмак які розставляють прокацаплених виродків на всі державні посади у ***** зберігається надія на наближення його перемоги. Якби ми очистили владу від корумпованого і прокацапленого то ***** відразу б довелось забиратися з України - жодних сподівань на підкорення українців у нього б не лишилось.
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04.09.2024 02:19 Ответить
Саме тому і почалась війна. Зелений недоносок розставив на ключові пости прокацаплених виродків, і змусив пуйла повірити, що українці чекають не дочекаються руського міра. Тільки ліквідаційні спецпідрозділи змінять ситуацію. І в списку цього підрозділу перший має бути єрмак, другий зеленський.
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04.09.2024 04:27 Ответить
Зєлєнскій має давати покази і сидіти довічно в одиночній камері.
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04.09.2024 05:06 Ответить
За те, що ця тварина натворила будь яке покарання буде не достатнім. Здохнути в страшних муках має весь його поганий рід до 10-го коліна. І щоб клоунам, скоморохам і дебілам найближчі 100 років страшно було навіть подумати про Гетьманську булаву.
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04.09.2024 05:28 Ответить
Цє мрії здоровомислячих, але ж , нажаль вжє ДУЖЄ пізно ! Були сподівання після вторгнення , але ніхто не ризикнув сказати правду всі ЛСД І ЖУРНАЛІСТИ ПОЧАЛИ РОБИТИ ВИГЛЯД, що Зеленський не ПЕРЕВЕРТЕНЬ З БУЛАВОЮ , який не брехав і не готував , Україну до ЗДАЧІ за три дні ! Всі ЗЕГНИДИ знали , що будє , і саботували підготовку до оборони ( протидіяли створенню тероборони міст ) , РОЗМІНОВУВАЛИ , відводили , МЕГАМАРОДЕРИЛИ Брехали «не дивіться в гору « « жріть шашлики « і зустрічайте БРАТУШОК «
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04.09.2024 07:22 Ответить
це просто ганьба, люди опущені владою чекають її краху
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04.09.2024 03:59 Ответить
Взагалі потрібно вводити військову хунту, бо жиденя добиває Україну, сидить тварина " на верху" і шкіриться
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04.09.2024 05:39 Ответить
Військом керують кацапи чи їх холуї. Яка хунта? Лише демократичні прискорені вибори без жодної реклами і брехливих обіцянок
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07.09.2024 01:12 Ответить
А опитування проводилось серед ббаранів і прихильників 95 кварталу?
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04.09.2024 06:24 Ответить
Швец за 3 вересня про ермака. https://youtu.be/NVm0oAiSH4Y?si=20yhH_-BGzFxSb_C
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04.09.2024 06:32 Ответить
Повноваження президента 5 рокiв згiдно ст. 103. Констiтуцiï
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04.09.2024 06:38 Ответить
Это что за бунт на корабле,сам потрох всеялипецкий сказал,что они все легитимны,а значит все делают правильно и законно.
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04.09.2024 07:26 Ответить
Він ще з ними договорнячок підписав, мовляв, крадіть, грабуйте, убивайте далі, ми не заважатимемо. Все йде за кремлівським планом
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07.09.2024 01:14 Ответить
Давайте всі рішення приймають як закон про мобілізацію
два роки
Рішення в період війни приймаються невідкладно
Згадайте 2014 рік тимчасовий президент пастер шлаг
,,ми все решим мирним путем ,, рішаєм десять років
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04.09.2024 08:12 Ответить
Щоо, Опехою? Та там щуряка фе-ес-бешний всім керує і найвеличнішевшивого тримає за коки (бо має на нього компромат). Ту д'єрмако-зелену банду пора розстріляти за законами воєнного часу за саботаж та державну зраду!!!
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04.09.2024 08:49 Ответить
Єрмак вже повинен сидіти на нарах довічно разом з "подєльніками".
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04.09.2024 09:14 Ответить
Закрити треба цей "Охвіс" та розігнати нафік цих завгоспів та наркоманів! Який ще народ у світі таке терпить?
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04.09.2024 09:41 Ответить
Уся влада законодавча виконавча та судова є внутрішнім ворогом українців!!! Потрібно перезавантаження!!!
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04.09.2024 09:42 Ответить
"Охвіс" на мило! Єру та Зелю геть!Геть!Геть!
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04.09.2024 09:43 Ответить
С учётом последней пресс-конференции Зеленского, его поведение - отклонение от нормы. Человек устал на своей должности, и это нормально. Но в таком состоянии нельзя управлять страной. Пора на перевыборы. И, конечно же, ждём, когда он сам и его мега патриотическое окружение возьмут лопаты и пойдут на 0. От слов к делу
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04.09.2024 09:50 Ответить
Опу треба скасувати разом з дерьмаком
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04.09.2024 10:26 Ответить
 
 