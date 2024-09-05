УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4278 відвідувачів онлайн
Новини
6 938 1
безпілотник (3653) Житомирщина (1234) Повітряні сили (2330)

Масована атака російських дронів: на Житомирщині пролунали вибухи

шахеди

Нічний наліт російських безпілотників-камікадзе триває. У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

О 3:14 на Житомирщині пролунав потужний вибух. Раніше ПС ЗСУ повідомляли  про рух  ударних безпілотників типу Shahed 131/136 у напрямку Житомира.

За інформацією місцевих мешканців, у місті прогриміла серія вибухів.

Станом на 6.10 "шахеди"  рухались на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині!

"Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум", - повідомили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час назад полетел один на Миргород.
показати весь коментар
05.09.2024 06:45 Відповісти
 
 