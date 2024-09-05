Масована атака російських дронів: на Житомирщині пролунали вибухи
Нічний наліт російських безпілотників-камікадзе триває. У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
О 3:14 на Житомирщині пролунав потужний вибух. Раніше ПС ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників типу Shahed 131/136 у напрямку Житомира.
За інформацією місцевих мешканців, у місті прогриміла серія вибухів.
Станом на 6.10 "шахеди" рухались на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині!
"Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум", - повідомили у Повітряних силах.
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показати весь коментар05.09.2024 06:45 Відповісти Мені подобається 0
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