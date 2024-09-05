У Херсоні лунають вибухи

Зранку 5 вересня ворог обстрілює Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи. В місті та області повітряна тривога не оголошена", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем минулої доби опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Токарівка, Томарине, Нововоронцовка, Комишани, Садове, Станіслав, Золота Балка, Широка Балка, Осокорівка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Придніпровське та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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