Сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів, - Гончаренко

Сьогодні, 5 вересня 2024 року, Верховна Рада займеться кадровими перестановками в українському уряді.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля.

І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів", - уточнив він.

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Як повідомлялося, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.