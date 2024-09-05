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ВР (14812) Кабмін (13940) звільнення (2623)

Сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів, - Гончаренко

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Сьогодні, 5 вересня 2024 року, Верховна Рада займеться кадровими перестановками в українському уряді.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля.

І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів

Як повідомлялося,  4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

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Топ коментарі
+20
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Radio Lemberg

Чинний уряд України (оновлено).



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05.09.2024 09:13
+18
Відбувається чергове озеленення кабміну.
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05.09.2024 09:04
+13
Виберуть ще зеленіших, ще гірших і з паспортами раші
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05.09.2024 09:14
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Відбувається чергове озеленення кабміну.
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05.09.2024 09:04 Відповісти
Виберуть ще зеленіших, ще гірших і з паспортами раші
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05.09.2024 09:14 Відповісти
В елітному борделі "Студія КралВрал 95' повії ляжуть на інші кроваті.
Хоча по справедливості їм більше підійдуть нари (шконки)
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05.09.2024 09:18 Відповісти
Банально думають що дадуть більше грошей. Більше нічого
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05.09.2024 09:56 Відповісти
Зелентрест
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05.09.2024 11:25 Відповісти
А ці певні, що звалять від відповідальності...????
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05.09.2024 09:06 Відповісти
Показуха без будь-яких вагомих наслідків для держави. Зате ніби показали демократію і живий парламентаризм партнерам, а народові - "перезавантаження".
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05.09.2024 09:07 Відповісти
Гончаренко, досить бути головним кореспондентом ВР, біжи ​​місце в уряді собі вибивай.
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05.09.2024 09:12 Відповісти
навіщо воно Гончеренко? Працювати в цій божевільні може лише божевільний
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05.09.2024 09:51 Відповісти
Йому якраз і треба. 10 років, а ніякого кар'єрного зростання, тільки шестерить шефу.
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05.09.2024 15:40 Відповісти
Щоб встати в один ряд з тупорилою зеленню , вони навіть вкрасти толково не вміють .
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05.09.2024 10:11 Відповісти
А ще він написав,що така заміна коштує дуже багато, як в грошовому еквіваленті так і в часі, бо це заміна усіх документів, печаток, усьому що мало відношення до минулого. І це при війні. До речі, є досить цікаве про Кубракова, а то ліпили з нього прямо супер героя.
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05.09.2024 09:12 Відповісти
https://x.com/RadioLemberg



https://x.com/RadioLemberg

Radio Lemberg

Чинний уряд України (оновлено).



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05.09.2024 09:13 Відповісти
Лохотрон, рівня наперсточників.....
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05.09.2024 09:13 Відповісти
зеленІ до наперсточників як на місяць рачки .
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05.09.2024 10:13 Відповісти
Не воші а зелені глисти
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05.09.2024 09:25 Відповісти
не воші, не глисти, а гніди
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05.09.2024 09:55 Відповісти
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05.09.2024 09:56 Відповісти
не пойняв. Що, знайшли ще більш хабалісту хабалку?
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05.09.2024 09:14 Відповісти
І що толку. Цих персон перевели в офіс єрмака, тобто тіньовий кабмін, який керує всім.
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05.09.2024 09:19 Відповісти
Сьогодні звинувачену за розкрадання в Мінюсті Ольгу Стефанішину ВР призначить... Міністром Юстиції.
Нагадуємо обставини судового розгляду:
Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.
Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 - лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.
Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу.
Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи тендеру.
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05.09.2024 09:23 Відповісти
то єрунда

вони у 2013 на "підтримці реєстрів" вкрали десь 200млн. але при порошенку лукаш себе добре почувала та ща й у фейсбуку глумилась...

до речі реєстри вони зламали дебагером у серверній (з подачі сбу) бо там був захист від "рейдерства", я навіть знаю хто хакер і де він зараз працює керівником 😁

звідки знаю? там "моя людина" працювала інженером
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05.09.2024 09:36 Відповісти
Митька, може ти не в курсі, вибори закінчились в 19 році, на яких тупе бидло для поржать вибрало зграю ЗЕбанутих ідіотів. А в цілому твій висер зараховано, зайди в ж.ОПу до д,Ермаки, він тобі дасть чесно зароблений гранчак стекломою і 200 гр. ліверки на закуску.
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05.09.2024 09:59 Відповісти
митька твій тато який кондоми не використовував
а я пишу шо знаю з власного досвіду
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05.09.2024 10:00 Відповісти
Їм ніяка влада не заважає ! Вони гарно фарбуються під червоних, зелених, кольору хакі. Красти можна навіть у кольори веселки, аби було .... КРІСЛО повноважень
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05.09.2024 10:33 Відповісти
Зверніть увагу, що вказана справа відправлена до суду у вересні 2023 року. Слідство інкримінує вчинення протиправних дії за період липень 2013 - лютий 2014 року. Найближчим часом ця справа буде закрита судом в звʼязку із закінченням строків давності як нещодавно позакривалися справи проти беркутівці за вбивства на Майдані, і отже ніякого звинувачення за розкрадання в Мінюсті для Ольги Стефанішиної не існуватиме. Вона стане «чистою» перед законом і зможе спокійно керувати Мінʼюстом.
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05.09.2024 11:37 Відповісти




Путіністка не змогла здати Київ, бо кияни не обрали її мером, тепер посилить агентуру ОПи.
Цей зміїнець під своїм дахом зібрав Зеленський:
риги, родичи колаборантів та офіцерів спецслужб рф, антимайданівці, мародери, агенти рф...
Якби їх зібрати в одну купу і на годину зняти клістрони з ППО.
Та свої по своїх не пульнуть, на жаль.
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05.09.2024 09:28 Відповісти
Чим вона готова служити ?
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05.09.2024 10:34 Відповісти
Так помалу уся зелайнота намутить собі бабла, а потім злиняє...
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05.09.2024 09:29 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7863 Дмитро "Калинчук" Вовнянко https://t.me/dragonspech/7863 , блогер і письменник, в 2022-му пілот БПЛА в 72-й бр. під Києвом і Вугледаром, нині сержант-інструктор в навчальному центрі ЗСУ :

Глянув по диагоналі список нових назначенців у Кабмін. Відверто - навіть не захотів розбиратися - ху із ху. Я просто переконаний, що новий уряд буде нічим не кращий за попередній. З дуже простої причини.
У президента-шоумена, уряд може бути лише естрадно-цирковий - і ніякий інший.
Цю владу ми спостерігаємо уже шість років - понад Конституційну норму. Нічого нового від неї я не чекаю як таке.
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05.09.2024 09:32 Відповісти
...нажралися,та почали драпати.
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05.09.2024 09:33 Відповісти
всі, тотально всі інституції начисто розчавлені моделлю одноосібної царської влади, узурпованої й надконституційної...Тому звільняй, міняй....
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05.09.2024 09:35 Відповісти
Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал!!!
P.S. А вчора її і знімали, і залишали, і і і і і ....
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05.09.2024 09:37 Відповісти
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05.09.2024 09:37 Відповісти
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05.09.2024 09:50 Відповісти
Україні потрібен Уряд національної єдності, а не оце от усе. І ще позавчора
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05.09.2024 09:52 Відповісти
Не буде в Україні Уряду нацєдності ...є зе🤡...підтриманий фсб , травмований , озлоблений диктатор і це надовго...
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05.09.2024 10:01 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/28898 Олексій Голбуцький :



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05.09.2024 10:24 Відповісти
Якщо вибір серед своїх зеДебілів з освітою "заушно" (як у Лідора) або з КВН чи 95 -ї пісочниці, то результат буде відомий : балаканина 100% та результат 0 %. Вони імітують бурхливу діяльність, пусті заяви та повну некомпетентність у всьому. Навіть організувати роботу ні свою, ні підлеглих не в змозі. Тупий, тупий і ще тупіший. Лідор з розряду 3 категорії. Проте звітувати про досягнення вони не поспішають - а які досягнення, коли все у них з рук валиться.
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05.09.2024 10:29 Відповісти
Якби валилося. В них до рук все липне.
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05.09.2024 11:33 Відповісти
 
 