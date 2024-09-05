Сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів, - Гончаренко
Сьогодні, 5 вересня 2024 року, Верховна Рада займеться кадровими перестановками в українському уряді.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля.
І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів", - уточнив він.
Як повідомлялося, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Топ коментарі
+20 Алла Новосад 5b57f84f
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Хоча по справедливості їм більше підійдуть нари (шконки)
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Radio Lemberg
Чинний уряд України (оновлено).
Нагадуємо обставини судового розгляду:
Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.
Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 - лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.
Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу.
Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи тендеру.
вони у 2013 на "підтримці реєстрів" вкрали десь 200млн. але при порошенку лукаш себе добре почувала та ща й у фейсбуку глумилась...
до речі реєстри вони зламали дебагером у серверній (з подачі сбу) бо там був захист від "рейдерства", я навіть знаю хто хакер і де він зараз працює керівником 😁
звідки знаю? там "моя людина" працювала інженером
а я пишу шо знаю з власного досвіду
Путіністка не змогла здати Київ, бо кияни не обрали її мером, тепер посилить агентуру ОПи.
Цей зміїнець під своїм дахом зібрав Зеленський:
риги, родичи колаборантів та офіцерів спецслужб рф, антимайданівці, мародери, агенти рф...
Якби їх зібрати в одну купу і на годину зняти клістрони з ППО.
Та свої по своїх не пульнуть, на жаль.
Глянув по диагоналі список нових назначенців у Кабмін. Відверто - навіть не захотів розбиратися - ху із ху. Я просто переконаний, що новий уряд буде нічим не кращий за попередній. З дуже простої причини.
У президента-шоумена, уряд може бути лише естрадно-цирковий - і ніякий інший.
Цю владу ми спостерігаємо уже шість років - понад Конституційну норму. Нічого нового від неї я не чекаю як таке.
P.S. А вчора її і знімали, і залишали, і і і і і ....