УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4157 відвідувачів онлайн
Новини
3 515 31
ВР (14812) Міністерство молоді та спорту (149) призначення (2239)

Рада призначила Бідного міністром молоді та спорту

Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту

Верховна Рада призначила Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 239 нардепів.

Зазначимо, Бідний виконував обов'язки міністра молоді та спорту з 9 листопада 2023 року.

Читайте: Понад 800 осіб вже внесено до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні, - Мінспорту

Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
05.09.2024 16:08
+9
Бедний Йорик
показати весь коментар
05.09.2024 16:05
+7
Прізвище міністра дуже підходить до теми молоді та спорту - Бідний...
показати весь коментар
05.09.2024 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бедний Йорик
показати весь коментар
05.09.2024 16:05 Відповісти
не партися!

йому скоро доведеться міняти прізвище
показати весь коментар
05.09.2024 16:14 Відповісти
Бiдний дуже скоро стане Багатим...😏☹️
показати весь коментар
05.09.2024 18:43 Відповісти
Матвій не Дем'ян?!
показати весь коментар
05.09.2024 16:05 Відповісти
Прізвище міністра дуже підходить до теми молоді та спорту - Бідний...
показати весь коментар
05.09.2024 16:05 Відповісти
Прізвище най собі буде хоч голий але такі "важливі" міністерства під час війни затія до імітації бурхливої діяльності
показати весь коментар
05.09.2024 16:27 Відповісти
Бо немає що звідти тягти)
показати весь коментар
05.09.2024 17:58 Відповісти
Йому б, хоть би отой закон України прочитати «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», бо вони тільки про ТЦК і знають!!
Горе, бідній Україні, з отакою челяддю призначеною Оманськими!!
показати весь коментар
05.09.2024 16:07 Відповісти
Ну - бідним він буде не довго
показати весь коментар
05.09.2024 16:07 Відповісти
Можливо навіть і прізвище змінить. Бо для міністра якось некомільфо, та й знайти після відставки компетентним органам важче буде.
показати весь коментар
05.09.2024 16:12 Відповісти
Чому не міністром економіки?
показати весь коментар
05.09.2024 16:08 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 16:08 Відповісти
А коли буде покидати посаду то змінить прізвище на Багатий, аби відповідати покращеному фінансовому стану?!
показати весь коментар
05.09.2024 16:10 Відповісти
це вже боротьба з бідністю, як обіцяли у 19-му, чи ще ні?
показати весь коментар
05.09.2024 16:10 Відповісти
А міністром культури призначать якого-небудь Злиденного?
показати весь коментар
05.09.2024 16:10 Відповісти
Та краще Безталанного)
а Злиденного у фінансову сферу потрібно
показати весь коментар
05.09.2024 17:59 Відповісти
Скоро стане олігархом..
показати весь коментар
05.09.2024 16:31 Відповісти
Хто це?
показати весь коментар
05.09.2024 16:36 Відповісти
По закінченні каденції міністра буде вже Багатий.
показати весь коментар
05.09.2024 16:51 Відповісти
НИЧЧЕ, СКОРО СТАНЕТ БОГАТЫМ
показати весь коментар
05.09.2024 17:03 Відповісти
теж пройшов через ліжко ОП
показати весь коментар
05.09.2024 17:29 Відповісти
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. (С)
Видно Шмигаль забув про Звіт??
показати весь коментар
05.09.2024 17:36 Відповісти
Зараз Бідний - стане Багатим!
показати весь коментар
05.09.2024 18:12 Відповісти
Він Бідний, він буде красти
Треба призначати Чесного
показати весь коментар
05.09.2024 18:58 Відповісти
уже не бідний.при цій владі - без варіантів.
показати весь коментар
05.09.2024 20:53 Відповісти
Залишилася вакансія для босого.
показати весь коментар
05.09.2024 21:18 Відповісти
 
 