Рада призначила Бідного міністром молоді та спорту
Верховна Рада призначила Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 239 нардепів.
Зазначимо, Бідний виконував обов'язки міністра молоді та спорту з 9 листопада 2023 року.
Топ коментарі
+15 CrossFirenko
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+9 Komunalnyk
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йому скоро доведеться міняти прізвище
Горе, бідній Україні, з отакою челяддю призначеною Оманськими!!
а Злиденного у фінансову сферу потрібно
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. (С)
Видно Шмигаль забув про Звіт??
Треба призначати Чесного