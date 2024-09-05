Рада призначила Бідного міністром молоді та спорту

Верховна Рада призначила Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 239 нардепів.

Зазначимо, Бідний виконував обов'язки міністра молоді та спорту з 9 листопада 2023 року.

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