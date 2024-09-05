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ВР (27371) Министерство молодежи и спорта (127) назначение (2142)

Рада назначила Бедного министром молодежи и спорта

Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту

Верховная Рада назначила Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 239 нардепов.

Отметим, Бедный исполнял обязанности министра молодежи и спорта с 9 ноября 2023 года.

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Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту
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Топ комментарии
+15
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05.09.2024 16:08
+9
Бедний Йорик
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05.09.2024 16:05
+7
Прізвище міністра дуже підходить до теми молоді та спорту - Бідний...
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05.09.2024 16:05
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Бедний Йорик
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05.09.2024 16:05 Ответить
не партися!

йому скоро доведеться міняти прізвище
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05.09.2024 16:14 Ответить
Бiдний дуже скоро стане Багатим...😏☹️
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05.09.2024 18:43 Ответить
Матвій не Дем'ян?!
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05.09.2024 16:05 Ответить
Прізвище міністра дуже підходить до теми молоді та спорту - Бідний...
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05.09.2024 16:05 Ответить
Прізвище най собі буде хоч голий але такі "важливі" міністерства під час війни затія до імітації бурхливої діяльності
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05.09.2024 16:27 Ответить
Бо немає що звідти тягти)
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05.09.2024 17:58 Ответить
Йому б, хоть би отой закон України прочитати «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», бо вони тільки про ТЦК і знають!!
Горе, бідній Україні, з отакою челяддю призначеною Оманськими!!
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05.09.2024 16:07 Ответить
Ну - бідним він буде не довго
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05.09.2024 16:07 Ответить
Можливо навіть і прізвище змінить. Бо для міністра якось некомільфо, та й знайти після відставки компетентним органам важче буде.
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05.09.2024 16:12 Ответить
Чому не міністром економіки?
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05.09.2024 16:08 Ответить
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05.09.2024 16:08 Ответить
А коли буде покидати посаду то змінить прізвище на Багатий, аби відповідати покращеному фінансовому стану?!
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05.09.2024 16:10 Ответить
це вже боротьба з бідністю, як обіцяли у 19-му, чи ще ні?
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05.09.2024 16:10 Ответить
А міністром культури призначать якого-небудь Злиденного?
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05.09.2024 16:10 Ответить
Та краще Безталанного)
а Злиденного у фінансову сферу потрібно
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05.09.2024 17:59 Ответить
Скоро стане олігархом..
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05.09.2024 16:31 Ответить
Хто це?
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05.09.2024 16:36 Ответить
По закінченні каденції міністра буде вже Багатий.
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05.09.2024 16:51 Ответить
НИЧЧЕ, СКОРО СТАНЕТ БОГАТЫМ
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05.09.2024 17:03 Ответить
теж пройшов через ліжко ОП
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05.09.2024 17:29 Ответить
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. (С)
Видно Шмигаль забув про Звіт??
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05.09.2024 17:36 Ответить
Зараз Бідний - стане Багатим!
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05.09.2024 18:12 Ответить
Він Бідний, він буде красти
Треба призначати Чесного
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05.09.2024 18:58 Ответить
уже не бідний.при цій владі - без варіантів.
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05.09.2024 20:53 Ответить
Залишилася вакансія для босого.
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05.09.2024 21:18 Ответить
 
 