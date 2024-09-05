Рада назначила Бедного министром молодежи и спорта
Верховная Рада назначила Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 239 нардепов.
Отметим, Бедный исполнял обязанности министра молодежи и спорта с 9 ноября 2023 года.
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показать весь комментарий05.09.2024 16:08
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йому скоро доведеться міняти прізвище
Горе, бідній Україні, з отакою челяддю призначеною Оманськими!!
а Злиденного у фінансову сферу потрібно
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. (С)
Видно Шмигаль забув про Звіт??
Треба призначати Чесного