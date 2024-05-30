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Министерство молодежи и спорта (127) спорт (2377)

Более 800 человек уже внесены в перечень российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине, - Минспорта

Російські спортсмени

Министерство молодежи и спорта уже внесло более 800 атлетов и спортивных чиновников в перечень российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минспорта вместе с Центром противодействия дезинформации СНБО Украины, журналистами Watchers.Media и спортивным сообществом сформировали базу данных из более 800 представителей России и Беларуси, которые поддерживают войну. С доказательствами, как каждый из этих спортсменов или функционеров поддерживает войну в целом и диктатора Путина в частности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины (НОК) и спортивными федерациями эти факты передают Международному олимпийскому комитету (МОК).

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Также в министерстве заявили, что мировое сообщество должно осознавать, что спортсмены из РФ и Беларуси, которые получили предварительные лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже, фактически являются соучастниками войны в Украине и не могут претендовать на статус индивидуальных нейтральных атлетов.

"Поэтому важно прилагать совместные усилия к отстранению спортсменов из стран-агрессоров от участия в Олимпийских играх", - отметили в Минспорта.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов,
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В серпні 2022 колишній віце-прем"єр уряду Росії Аркадій Дворкович переобраний на новий чотирирічний термін президентом Міжнародної федерації шахів - за 157 голосів проти 16. Його нібито дипломатичні висловлювання щодо вторгнення Росії в Україну звучать приблизно як "Мы за мир и дружбу между народами", але зовсім не містять засудження агресії. Явний стопроцентний путініст, делегований ФСБ в міжнародний спорт. Справедиво внесений в список мінмолодьспорту. Цей кричущий факт показує безнадійну слабкість світу перед диктатурами. Влада України повинна розпочати активну дипломатію щодо створення дуже широкої коаліції країн, які поставлять Дворковичу ультимативну вимогу піти у відставку, і це має бути вирішено до початку Олімпіади в Парижі. Нинішній віцепрезидент ФІДЕ п"ятнадцятий чемпіон світу Вішванатан Ананд має достатній авторитет, щоб очолювати Міжнародну федерацію шахів до нових виборів
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31.05.2024 00:34 Ответить
 
 