Сили оборони відновили позиції в районі Нью-Йорка, - DeepState
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про відбиття Силами оборони позицій в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.
Так Сили Оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців.
Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - додають в повідомленні осінтери DeepState.
Топ коментарі
+3 Az AZLK
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+2 Олег Мандрівник 5f262892
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+2 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показати весь коментар06.09.2024 10:27
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Очевидно, не лише Україна маневрує військовими з'єднаннями, перекидаючи їх з однієї ділянки фронту на іншу, напевне так само робить і Московщина, схоже, що немає у неї ліній оборони у два-три ешелони, може щонайбільше лише там, де вони хочуть продавити фронт (як у районі Покровська)
Для унеможливлення цього сценарію Сирському замість роздачі інтерв'ю про "а ні одного метра землі ворогу", потрібно віднайти боєздатні резерви для зрізання цього ворожого "язика" біля його основи і відбити у супротивника Мемрик, Галицинівку і Карлівку.
Джерело:
Але Сирський бреше, що ні метра не втрачено.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні
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