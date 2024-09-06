Силы обороны восстановили позиции в районе Нью-Йорка, - DeepState
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
Силы Обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.
В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.
"По поводу хороших новостей - ожидайте завтра официальную информацию", - добавляют в сообщении осинтеры DeepState.
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+3 Az AZLK
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Очевидно, не лише Україна маневрує військовими з'єднаннями, перекидаючи їх з однієї ділянки фронту на іншу, напевне так само робить і Московщина, схоже, що немає у неї ліній оборони у два-три ешелони, може щонайбільше лише там, де вони хочуть продавити фронт (як у районі Покровська)
Для унеможливлення цього сценарію Сирському замість роздачі інтерв'ю про "а ні одного метра землі ворогу", потрібно віднайти боєздатні резерви для зрізання цього ворожого "язика" біля його основи і відбити у супротивника Мемрик, Галицинівку і Карлівку.
Джерело:
Але Сирський бреше, що ні метра не втрачено.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні
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