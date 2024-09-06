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Новости Война
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Нью-Йорк (203) Донецкая область (8745) боевые действия (3457)

Силы обороны восстановили позиции в районе Нью-Йорка, - DeepState

Нью-Йорк

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

Силы Обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.

В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

"По поводу хороших новостей - ожидайте завтра официальную информацию", - добавляют в сообщении осинтеры DeepState.

Карта бойових дій поблизу Нью-Йорка

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Топ комментарии
+3
Є сіра зона, де воювати складно або напівоточення. Орк зайшов - ууу зрада виє. Зайшли наші - всеосяжна перемога переможного рівня потужності..
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06.09.2024 01:03
+2
Судя по карте Нью-Йорк сдан и атака на Торецк
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06.09.2024 01:04
+2
Це вони, як самі кажуть, довго запрягають, а потім.... будуть бігти на свої болотв як той "Ахмат" лапотний зааладініний!
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06.09.2024 10:27
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Є сіра зона, де воювати складно або напівоточення. Орк зайшов - ууу зрада виє. Зайшли наші - всеосяжна перемога переможного рівня потужності..
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06.09.2024 01:03 Ответить
"KosAn30", придивись краще до коментаря "Az AZLK", текст в нього якийсь недолугий, але сенс саме зрадофільний, типу "не варто" переоцінювати досягнення ЗСУ, тож то ще та рашистська скотиняка!
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06.09.2024 09:56 Ответить
Судя по карте Нью-Йорк сдан и атака на Торецк
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06.09.2024 01:04 Ответить
https://deepstatemap.live/#12/48.3360549/37.9989624 Судити по мапі треба порівнюючи стан ******** доби із попередніми для чого у лівому верхньому куті мапи є стрілочки із датами, аби передивлятись події у хронології, тож заткни пельку рашистська мразота "Олег Мандрівник" і не нявкай!!!
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06.09.2024 10:01 Ответить
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06.09.2024 02:30 Ответить
Ну нормаль така =окупація= силами ЗСУ території "Russland
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06.09.2024 10:05 Ответить
Діпстейт ресурс досить консервативний, не пригадую, щоб він щось перебільшував, тому блакитна пляма на карті в районі Нью-йорка це територія, де принаймні ворог був відкинутий.
Очевидно, не лише Україна маневрує військовими з'єднаннями, перекидаючи їх з однієї ділянки фронту на іншу, напевне так само робить і Московщина, схоже, що немає у неї ліній оборони у два-три ешелони, може щонайбільше лише там, де вони хочуть продавити фронт (як у районі Покровська)
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06.09.2024 04:45 Ответить
Взагалі не існує
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06.09.2024 10:08 Ответить
Взагалі не існує суцільних та безперервних фронтів і не існувало у жодній війні. А безперервний фронт існує лише в недолугих головах осіб котрі так саме знаються на війні, як прибиральниця у теорії Ейнштейна!
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06.09.2024 10:29 Ответить
Встали кацапи, вже декілька діб задкують
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06.09.2024 08:03 Ответить
Це вони, як самі кажуть, довго запрягають, а потім.... будуть бігти на свої болотв як той "Ахмат" лапотний зааладініний!
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06.09.2024 10:27 Ответить
Рашистські війська вклинились по висотах між Українськом і Желанним Першим, а далі вочевидь будуть намагатись просуватись й далі по тому високому кряжу строго на південь, проходячи між Гірником і Желанним Другим, щоби вийти нв рубіж Курахівка-Зоряне для оточення українського угрупування в Невельській "кишені".
Для унеможливлення цього сценарію Сирському замість роздачі інтерв'ю про "а ні одного метра землі ворогу", потрібно віднайти боєздатні резерви для зрізання цього ворожого "язика" біля його основи і відбити у супротивника Мемрик, Галицинівку і Карлівку.
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06.09.2024 08:23 Ответить
А як же, от "саме так" і буде, чи не тобі коричнева, ой пробач, "червона лінія" )(уйла (воно ж путін) це невідомо?!
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06.09.2024 10:15 Ответить
Пабеде, пабеда, перемога. Якщо Deep State не дивитись
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06.09.2024 08:27 Ответить
То подивись, чи тобі не до вподоби коли на https://deepstatemap.live/#8/49.3519666/36.7327881 DeepStateMAP почали з'являтись просування ЗСУ уперед, а не лише рашистів?!
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06.09.2024 10:18 Ответить
Штати наказали відбити Нью-Йорк любими силами?
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06.09.2024 08:41 Ответить
Поки ти "Кіт Бегемот" команду не даси ніхто й не поворухнеться, "точно точно". Ви рашисти вже визначиться, чи то "Україна танцює Штати", чи навпаки, а то усі ваши пропагандони та кремляді ніяк не визначаться і кажуть кожен раз різне і навіть протилежне. Варто вам швидше розповсюджувати методички, не всі встигають вчасно отримувати!
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06.09.2024 10:22 Ответить
"Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці."

Джерело:

Але Сирський бреше, що ні метра не втрачено.
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06.09.2024 09:03 Ответить
Так у бік Покровська точно не просунулись, а лише викинули ложноножку на південь та й далеченько від Покровська, то що тобі хараняка "не так"?!
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06.09.2024 10:23 Ответить
Не так в тому, що зеленсько-сирські не визнають своїх втрат.
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06.09.2024 10:40 Ответить
Що значить "не визнають", може не сповіщають?! Так для цього достатньо інших ПУБЛІЧНИХ ресурсів!!! Сповістить "Алла Новосад" що там "визнають" рашисти???!!! Той же ISW вже неодноразово спростовував заяви Кремля про ряд "перемог", і що, питань до Москви не має, де їх подібний ресурс?! Сповістить який рашистський ресурс може як https://deepstatemap.live/#8/49.3519666/36.7327881 DeepStateMAP викладати реальну ситуацію на фронті? Вимагайте від )(уйла (воно ж путін) відмінити його указ від 2015 року про засекречування інформації про будь які втрати рашистів будь де, і не приставайте з маячнею прокремлівською!!!
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06.09.2024 11:40 Ответить
https://deepstatemap.live/#8/49.3519666/36.7327881 DeepStateMAP повідомляє про наші втрати, Сирський із Зєлєю ні.
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06.09.2024 11:43 Ответить
Що за маячня коється на "Цензорі", зникає частина посту після натиснення кнопки "Відправити"?!
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06.09.2024 10:09 Ответить
Чомусь якщо емоджі наприкінці вставляєш то із текстом усе добре, а без - в значній кількості зникає!
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06.09.2024 10:24 Ответить
Хто знає, що зараз в Курській області, декілька днів ніякої інформації ?
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06.09.2024 10:30 Ответить
Без суттєвих змін. Це тобі не серіал по ТБ, коли кожен день нова серія та нові події у ній!!!
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06.09.2024 11:33 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku Азов залучено до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні
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06.09.2024 11:27 Ответить
Моє сонечко з побратимами під Липцями..
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06.09.2024 13:13 Ответить

❤️
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06.09.2024 14:20 Ответить
 
 