У серпні ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони, - Генштаб
Українські захисники збільшили на 25% застосування FPV-дронів на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що Сили оборони у серпні 2024 року в районах ведення бойових дій збільшили застосування fpv-дронів на 25% у порівняні з червнем місяцем.
"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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@ "Україна заново винаходить секретну зброю часів Другої світової війни за допомогою ******** технологій для безпілотних бомб
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d852853b0fd586baac9230/Airburst-fuse/960x0.jpg?format=jpg&width=1440
Мініатюрний лазерний неконтактний запал, вилучений з українського **********.
Публікація Z-блогера розкриває нову українську секретну зброю: бомбовий детонатор безпілотника з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі.
«Усі, хто мав лазерну рулетку, знають, про що я кажу», - говорить розробник БПЛА, зазначаючи, що вона може здетонувати бомбу при будь-якому бажаному віддаленні від цілі.
Розробник UAV описує це як простий пристрій без технологічної магії. Але досвід часів Другої світової війни показує, наскільки ефективним може бути цей тип повітряної зброї. І, зазначає він, російська бюрократична система закупівель не дає їм отримати нічого подібного.
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440
Росіянин наближається до міни ПТМ-3, скинутої безпілотником
Українці виявили рідкісний талант у створенні нових запалів для старої зброї. Найвідомішим прикладом є підривник «Джонні» або «Джонік», встановлений на протитанкові міни ПТМ-3 радянських часів .
Типовий підривач - це просте реле тиску, яке спрацьовує лише тоді, коли по ньому проїжджає гусениця танка. Запобіжник Джонні додає магнітометр і акселерометр. Магнітометр детонує міну, коли великий металевий об'єкт наближається близько, тому міна спрацьовує, коли гусениці танків проходять по обидві сторони від неї, не торкаючись. Акселерометр означає, що будь-яка спроба перемістити міну виключається.
Аналітик Twitter/X Рой задокументував кілька інших нових детонаторів, пов'язаних із дроновими мінами, із затримкою часу та магнітними чи іншими датчиками. Безпілотники встановлюють цю зброю на дорогах далеко за лінією ворога
«Україна систематично мінувала російські логістичні шляхи глибиною до 15 км різними протитранспортними мінами», - сказав мені Рой. «Вони роблять це вночі за допомогою важких безпілотників, де вони повинні бути дуже ефективними для знищення легких транспортних засобів, доки, ймовірно, не будуть очищені наступного дня».
Лазерний запал - це крок вперед у витонченості. Хоча його можна використовувати як міну поза маршрутом, це тип, пов'язаний з прямими ударами по цілям як у повітрі, так і на землі, варіант класичного безконтактного підривника.
Найсекретніша зброя
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8539586bf589cf66f5ebc/MK53-fuze/960x0.jpg?format=jpg&width=1440
Неконтактний підривник Mark 53 1950-х років, який демонструє складну конструкцію. США, ВМС
Як зазначається в документі командування морських систем ВМС США , неконтактний підривник врівноважується з радаром і атомною бомбою як одна з видатних секретних видів зброї Другої світової війни. Він був настільки секретним, що його не можна було назвати по імені, натомість його називали детонатором VT або «змінним часом», щоб дати оманливе уявлення про те, як він працює.
Снаряд, який може відчути ціль і вибухнути поблизу, більш ефективний, ніж той, який вибухає лише при контакті. Важко уразити рухомі повітряні цілі, тому снаряд, який вибухає щоразу, коли він знаходиться в зоні летального результату, є величезним покращенням. Проти наземних цілей снаряд, який вибухає, коли потрапляє на землю, витрачає більшу частину своєї вибухової сили, риючи кратер, і більшість уламків витрачається даремно. Повітряні вибухи, які засипають землю внизу уламками, набагато смертельніші.
Оригінальним рішенням для цього був детонатор із затримкою часу, який детонував через стільки-то секунд після пострілу. Це спрацьовувало, коли вівся загороджувальний вогонь і артилеристи мали змогу відкоригувати час. Для зенітного вогню він створював вузьку зону, де спрацьовували повітряні вибухи із затримкою часу, і стрільбу потрібно було точно оцінити, щоб упіймати ціль у цьому вікні.
Безконтактний підривник вирішив проблему, випромінюючи радіоімпульс і виявляючи його ехо повернення. Мініатюрний радіолокаційний далекомір, - його можна налаштувати на вибух на заданій відстані від цілі. Проти літаків він вважався щонайменше в чотири рази ефективнішим і врятував тисячі життів на ТВД, збиваючи японських камікадзе.
Коли згодом неконтактні підривачі використовували проти наземних цілей, ефект був руйнівним. Вони виявилися особливо ефективними в битві при Балджі . Ейзенхауер був настільки вражений, що занепокоївся, що могло б трапитися, якби ворог випередив у розробці цих ***********: «Якби німцям вдалося вдосконалити та використати цю нову зброю на шість місяців раніше, ніж він, наше вторгнення в Європу виявилося б надзвичайно важким, можливо, неможливо».
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8545486bf589cf66f5ec2/M-Weapons-1-HT-Win11-crop-2000x1125/960x0.jpg?format=jpg&width=1440
Артилерійські снаряди з неконтактними запалами показали високу ефективність у битві при Балджі під час Другої світової війни. США, армія
Радіолокаційні безконтактні підривники все ще широко використовуються, але вони дорогі та складні у виготовленні. Детонатор армії США https://www.l3harris.com/sites/default/files/2021-08/as-pes-resource-fos-m734a1-mofm.pdf M734A1 Multi-Option Fuze for Mortars для 60-міліметрових мінометів https://www.dacis.com/budget/budget_pdf/FY17/PROC/N/1091_19.pdf коштує 213 доларів відповідно до бюджету *********** армії. Українським виробникам дронів потрібно щось простіше, що вони можуть зробити самі..."
(продовження статті - нижче)
@ "Лазерна зброя
Дешеві міцні твердотільні лазери означають, що тепер ви можете придбати https://www.amazon.com/Charcity-Distance-Waterproof-Pythagorean-Measuring/dp/B0CF25L9V8/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.4ZGR--WhnN3dtLwEP4K57efBZYuKVwSMjfgNz2sGdjVY6UOzwmW8CaMMA5_UnNVMiJ2CXIwfotonRShFU2784b2M5CDovqwsJpMzrn23_m5Hd8so42QBjPC95aZgiLRjaQRX3Uk1FNHOT1CoamdXV9TdwwvBFdvhdWlJc_JxtV4C0MipBLgUZE4G2H10B_KV7uy2RW9vrKbsBWK0pg34Y0A1973f1sHdebLdFWnQpD3ojSegVX5jtHX3KUd0mLsWnUzPk3CKi-HXwI05NtZa-3wJAQ8kQGu5RgVn0xCbAqk.K9PjdUBLDyOhqi_tLiT2k8n5vL4GhmbUH8Pp06IPQmU&dib_tag=se&keywords=laser+tape+measure&qid=1725449264&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 лазерний вимірювач менш ніж за 20 доларів , і українські інженери, схоже, застосували ту саму технологію.
«Мікроконтролер ATmega328, підсилювач напруги, МОП-транзистори - все стандартно», - каже розробник UAV. «На що варто звернути увагу - [українці] абсолютно вірно йдуть шляхом електрифікації ***********».
Він зазначає, що у підривнику також є резервний контактний детонатор на випадок відмови лазерної системи.
Це не є повною несподіванкою. Раніше українські розробники звернулися до https://brave1.gov.ua/en/ прискорювача оборонних технологій Brave1 з планами створення повітряного підривника для бомб безпілотників. Він важить пару унцій, сумісний з різноманітними гранатами та іншими ************ та може бути налаштований на вибух на висоті 6-10 футів над землею. Важливо те, що він коштує менше 40 доларів і його можна виготовити в Україні. Цей пристрій або щось подібне зараз може бути у виробництві завдяки Brave1. Як і самі безпілотники, його, ймовірно, збирають вручну в невеликих майстернях з імпортних комерційних компонентів.
Тим часом розробник UAV зазначає у другій публікації, що Росія не має нічого схожого на лазерний безконтактний підривник або Джонні, тому що люди, які керують процесом закупівель, за його словами, дебіли.
Розробник БПЛА каже, що йому відомі щонайменше чотири випадки, коли люди приносили вироби, подібні до підривника Джонні, до "міністерства оборони росії", але їм було відмовлено, оскільки бюрократам не подобалися складні електронні системи, якими б надійними вони не були.
«Відмінність дебіла від недебіла полягає в нерозумінні суті оточуючих речей і відсутності бажання в них розбиратися», - каже UAV Developer. «Усі ці програми та демонічні транзистори його лякають».
У підсумку українці мають Джонні і «100-500 типів детонаторів», а росіяни мають «палку з тумблером і щасливих ідіотів».
Він зазначає, що деякі невеликі незалежні російські підприємства, такі як виробники безпілотників «Овод», здатні створювати передові ефективні системи, але розробник UAV зневірився у військовій установі.
Хоча новий український пристрій може не відповідати стандартам Пентагону щодо надійності, міцності та безпеки, він надає цінні нові можливості. Ці підривачі зроблять https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/03/12/ukraines-flying-claymore-mines-cut-down-russian-infantry/ протипіхотні удари безпілотних бомб і FPV значно смертоноснішими. Ймовірно, вони також будуть використовуватися https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/08/29/video-shows-ukrainian-interceptors-downing-over-100-russian-drones/ на нових безпілотниках-перехоплювачах, щоб значно підвищити шанси на знищення. І українські інженери працюватимуть над наступним проектом із використання дешевої, потужної та легкодоступної електроніки.".
Тобто стаття видання Forbes побудована на інформації з рашистського ТГ-каналу.
лазєри в часи другої світової (facepalm) - дно немає дна
1960 Т. Майман создал первый лазер на кристалле рубина (Cr3+ : Al2 O 3) (λ = 694,3 нм)
Озброєння та ********** з безконтактними підривниками у ДСВ взято як приклад і за саму ідею. Яка тепер втілюється на іншій технологічній базі, зокрема на лазерах.
Ось цитата з цієї статті:
"Як зазначається в документі командування морських систем ВМС США , неконтактний підривник на рівні із радаром і атомною бомбою був одним з видатних секретних видів зброї Другої світової війни. Він був настільки секретним, що його не можна було назвати по імені, натомість його називали детонатором VT або «змінним час», щоб дати оманливе уявлення про те, як він працює."
твоє "взято як приклад і за саму ідею" - можна дійти до абсурду - сказавши:
в ********* беспілотнику використовується давня ідея підриву пороху, що запропонували в Китаї ще у 1500 років тому... 😂
Треба тобі визначитись з чим ти не згоден: із фактами, викладеними у статті, чи із авторським стилем викладення для читачів доволі таки сухого матеріалу на тему електронізації ***********.
Невже ти ввважаєш що "технологія підриву боеприпасу біля цілі до контакту з нею" це щось нове? Думаєш військові після Другої світової її забули і ніде не використовували?
Цимус - саме в лазері і міінатюрізації на основі нано-електроніки - і друга світова тут взагалі мімо.
Д прикладу в ссср колись тестували літаючі танки - так що виходить дрони це заново винайдена секретна зброя часів ссср за допомогою ******** технологій?
Як ті журналюги ще не впихнули у публікацію заговор масонів та рептілоїдів для скандалу. 🤣
Ти пишеш, що то все - дурня і "відстій".
Може істина десь посередині?
Якщо копнути глибше - то це публікація зед-кацапа, що заробляють на війні пишучи всяку ахінею в тєлеграм - а західна пресса підхоплює це як стрім
ще скажи що ти не кацпоїдний троляка 🤣
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Читаємо між рядків: волонтерська допомога збільшилася нв 25%, зелені стали красти на 25% більше.