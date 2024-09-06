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Кулеба Олексій (173) відновлення (524)

Олексій Кулеба окреслив ключові засади роботи на посаді віце-прем’єра з відновлення

Віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба

Олексій Кулеба розпочав роботу па посаді віце-прем'єра з відновлення й окреслив ключові засади роботи на цій посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук-сторінку.

"Розпочинаю роботу на посаді Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України", - написав Кулеба.

Також він окреслю ключові засади роботи на новій посаді:

  • Постійна взаємодія між усіма гілками влади та стейкхолдерами. Маємо чути одне одного і тільки так вирішувати нагальні питання. Особливо зараз, у час підготовки до зимового періоду.
  • Все, що ми робимо – це для людей і про людей. Насамперед увага на тих, хто постраждав від війни, потребує підтримки держави.
  • Євроінтеграція. Впровадження на місцевому рівні найкращих практик для посилення спроможності громад. Це надасть нові можливості, підходи та стандарти в управлінні.
  • Відновлення. Маємо завершити усе заплановане максимально швидко, максимально якісно. Принцип "відбудувати краще, ніж було" – залишається пріоритетним.
  • Прозорість та підзвітність. Лише завдяки такому підходу реальними є усі вищеперелічені засадничі ідеї у близькій перспективі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР призначила Олексія Кулебу віце-прем’єром із відновлення

Крім того, він наголосив на важливості оновлення Державної стратегії регіонального розвитку, яка передбачить функціональні території і окремі регіональні політики, врахує спроможність громад, гуманітарний, соціальний, інфраструктурний, демографічний потенціали регіонів та вплив фактору війни.

"Продовжимо реформу місцевого врядування з посиленням ефективності управління, координації та взаємодії в умовах війни. З урахуванням усіх можливих загроз і викликів воєнного часу – що сьогодні, що у майбутньому", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.

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Топ коментарі
+3
Починає відновлювати шо до ньго не вспіли "відновити"
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06.09.2024 11:22
+2
Я так і думав, що про те, щоб не красти навіть язик не повернувся сказати
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06.09.2024 11:24
+2
Же одна куйло? Клуба.ротація😄
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06.09.2024 11:25
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Починає відновлювати шо до ньго не вспіли "відновити"
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06.09.2024 11:22 Відповісти
обережно, західні партнери !

Велике Відновливництво починається !
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06.09.2024 11:31 Відповісти
Я так і думав, що про те, щоб не красти навіть язик не повернувся сказати
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06.09.2024 11:24 Відповісти
Же одна куйло? Клуба.ротація😄
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06.09.2024 11:25 Відповісти
Жодного ЗВІТУ від Шмигаля за результат діяльності отих утікачів та мудрил?? А Законодавство, це вимагає!!
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Та шо ви про ті звіти перед якоюсь ВЗєР!
Перед "кєм нада!" всі звітують!
А перед "кєм папало" і не збираються!
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06.09.2024 11:46 Відповісти
Забув про РОЗМІНУВАННЯ???
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06.09.2024 11:29 Відповісти
Єто другоє.
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06.09.2024 11:32 Відповісти
Чонгару ?
Що, знову ?
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06.09.2024 11:32 Відповісти
Міняють тапки
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06.09.2024 11:59 Відповісти
ключовим завдання для себе він поставив отримання ключів від квартири де гроші з міжнародною фінансовою та гуманітарною допомогою лежать. онуки дуже прохають ))
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06.09.2024 11:43 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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06.09.2024 11:57 Відповісти
Ти там?
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06.09.2024 12:00 Відповісти
Ключови засады! Баблосов халявных побольше!
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06.09.2024 12:16 Відповісти
буде швидко без заперечень
виповнювати прикази єрмака
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06.09.2024 12:45 Відповісти
 
 