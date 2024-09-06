Алексей Кулеба очертил ключевые принципы работы на должности вице-премьера по восстановлению
Алексей Кулеба начал работу па должности вице-премьера по восстановлению и очертил ключевые принципы работы на этой должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук-страницу.
"Начинаю работу на должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Украины", - написал Кулеба.
Также он очертил ключевые принципы работы на новой должности.
- Постоянное взаимодействие между всеми ветвями власти и стейкхолдерами. Должны слышать друг друга и только так решать насущные вопросы. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему периоду.
- Все, что мы делаем - это для людей и о людях. Прежде всего, внимание на тех, кто пострадал от войны, нуждается в поддержке государства.
- Евроинтеграция. Внедрение на местном уровне лучших практик для усиления возможностей громад. Это предоставит новые возможности, подходы и стандарты в управлении.
- Восстановление. Должны завершить все запланированное максимально быстро, максимально качественно. Принцип - "отстроить лучше, чем было" - остается приоритетным.
- Прозрачность и подотчетность. Только благодаря такому подходу реальны все вышеперечисленные основополагающие идеи в близкой перспективе.
Кроме того, он отметил важность обновления Государственной стратегии регионального развития, которая предусмотрит функциональные территории и отдельные региональные политики, учтет способность громад, гуманитарный, социальный, инфраструктурный, демографический потенциалы регионов и влияние фактора войны.
"Продолжим реформу местного управления с усилением эффективности управления, координации и взаимодействия в условиях войны. С учетом всех возможных угроз и вызовов военного времени - что сегодня, что в будущем", - добавил Кулеба.
Напомним, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий.
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Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
Перед "кєм нада!" всі звітують!
А перед "кєм папало" і не збираються!
Що, знову ?
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
виповнювати прикази єрмака