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Китай (4353) росія (63574) Столтенберг Єнс (1595)

Китай має припинити підтримувати РФ у її війні проти України. Це вплине на його репутацію та інтереси, - Столтенберг

Столтенберг попередив Китай через допомогу Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчергове закликав Китай зупинити військову підтримку Росії у її війні проти України. Та наголосив, що допомога Пекіна стала головиним чинником продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України. Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.

Він додав, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно вплинути на його інтереси та репутацію.

"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", - сказав він.

Столтенберг констатував, що війна, яку РФ веде проти України, демонструє, що "наша безпека - не регіональна, але глобальна".

"Іран і Північна Корея надають дрони, амуніцію, а Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України за допомогою свого безмежного партнерства і підтримки російської військової промисловості", - деталізував генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що у 2025 році союзники по НАТО планують надати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро.

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Автор: 
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Топ коментарі
+4
Як столтенберг тупнув ніжкою, так китай одразу перестав підтримувати рососію .
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06.09.2024 15:01
+4
Не вірю, що ви настільки наївні, щоб вірити, ніби Китай можна переконати діяти проти його інтересів.
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06.09.2024 15:53
+3
Мировые лидеры в сфере электроники выводят свои мощности из Китая. В Индию, Вьетнам и прочую Азию
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06.09.2024 15:21
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Та клав Китай на Штати та ЄС з НАТО та іншими оонами ...
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06.09.2024 14:59 Відповісти
Мировые лидеры в сфере электроники выводят свои мощности из Китая. В Индию, Вьетнам и прочую Азию
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06.09.2024 15:21 Відповісти
Make India great again.
Любителі дешевої азійської рабсили.
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06.09.2024 15:39 Відповісти
Цю муйню недолугім розповідають вже років з 15
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06.09.2024 15:54 Відповісти
Як столтенберг тупнув ніжкою, так китай одразу перестав підтримувати рососію .
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06.09.2024 15:01 Відповісти
Хто так переконує?!?!
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06.09.2024 15:08 Відповісти
Надо привести хоть одно доказательства помощи. Ведут себя как дети.
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06.09.2024 15:11 Відповісти
Русня купує станки та деталі для них у Китаю. Всі русняві БПЛА збираються з китайських компонентів.
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06.09.2024 15:40 Відповісти
Санкции против рашки не ввели не только Китай, а все страны кроме западных, то есть 90% мира. Зачем все время злить китайцев этими глупыми обвинениями.
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06.09.2024 15:45 Відповісти
А росію злити теж не можна?
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06.09.2024 15:49 Відповісти
Вначале войны, когда была нужна поддержка Китая против рашки, эти глупые 90-летние дети поехали в Тайвань защищать ее от Китая. Господи, даже дети не такие тупые.
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06.09.2024 15:52 Відповісти
Не вірю, що ви настільки наївні, щоб вірити, ніби Китай можна переконати діяти проти його інтересів.
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06.09.2024 15:53 Відповісти
Им выгодно чтобы рашка была против Запада, но они как бы должны быть ни при чем. Этому они научились у Запада.
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06.09.2024 15:57 Відповісти
Тому їм вигідна наша війна. І тому ніхто й ніяк їх не переконає, можна лише натиснути на больові точки, щоб втрати від продовження війни хоча б у поточних обставинах перевищили зиски. Тоді можливі якісь рухи в зворотному напрямку. Іншого способу не існує.
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06.09.2024 16:00 Відповісти
Не свисти.
Збираються на заводі, збудованому ізраілем по ізраільській технології.
Тільки Ізраіль чіпати табу, а валити все на Китай можна.
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06.09.2024 16:04 Відповісти
Двигуни, акумулятори, оптика, електроніка - це все виключно з Ізраїлю імпортується? Чи може там по місцю все робиться, особливо оптика з електронікою?
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06.09.2024 16:07 Відповісти
До 30 бортів щоденно возять *********?
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06.09.2024 17:09 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс вчергове закликав Китай зупинити військову підтримку Росії Джерело: Панда Сі і ху..ло вчергове посміялися
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06.09.2024 15:31 Відповісти
Китай зацікавлений в продовженні війни на якомога довший термін і продає обом сторонам. В результаті ослаблення і впадання в залежність ********* стане повним холуєм Китаю і Китай поверне втрачені території разом з ресурсами які він відмовляється купувати. Ну дійсно? Навіщо купувати своє?
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06.09.2024 15:55 Відповісти
На жаль, тепер продає не обом сторонам, а тільки русні.
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06.09.2024 15:58 Відповісти
От тільки в магазинах у нас "чомусь" валом китайських товарів.
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06.09.2024 16:01 Відповісти
Маю на увазі життєво необхідні для фронту БПЛА та їх компоненти.
Які з 1 вересня обмежені у продажу, але я впевнений, що попри всі проблеми з транзакціями між руснею та Китаєм ці деталі йдуть безперешкодно у повному обсязі.
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06.09.2024 16:04 Відповісти
Так і до нас такі компоненти потрапляють... Скоро будуть потрапляти ще й з Індії та Вєтнаму...
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06.09.2024 16:08 Відповісти
Будуть якось шукати обхідні шляхи. Але ціна, терміни постачання. Для русні буде дешево і швидко, для нас - дорого і довго.
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06.09.2024 16:10 Відповісти
Нам простіше купувати виробниче обладнання, а якщо ми почнемо "гасити" їх енергосистему то у них зявляться такі проблеми які вони навіть уявити собі не можуть.
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06.09.2024 16:16 Відповісти
Вони при своїх можливостях не змогли до кінця загасити нашу, що вже казати про навпаки.
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07.09.2024 08:32 Відповісти
Та да ,китай буде мати падіння рейтінгу своєї репутації...а ви ЄС та США знаючи шо китай ,не тільки підтримав напад кремля на Україну ,а і дав добро на цю війну проти Україні ...теж в очах українців маєте свій х...вий рейтинг !!! Втюхали нам розпияреного вами 🤡 в президенти і чекали здачу нашої терріторії !!! Тільки після того як ви приторможені , зрозуміли шо китай та русня , замахнулися на всесвітьній географічний дерібан ,ви повсикалися та почали допомагати Україні , у свинячий голос !
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06.09.2024 15:57 Відповісти
Топнуть ножкой не забыл?
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06.09.2024 16:03 Відповісти
А, то будем грозно топать НОЖКАМИ. Клоуны...
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06.09.2024 16:14 Відповісти
Який же смішний, цей столтенберг!
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06.09.2024 17:14 Відповісти
 
 