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Новости Война
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Китай (2791) россия (92999) Столтенберг (1619)

Китай должен перестать поддерживать РФ в ее войне против Украины. Это повлияет на его репутацию и интересы, – Столтенберг

Столтенберг попередив Китай через допомогу Росії

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Китай остановить военную поддержку России в ее войне против Украины. И подчеркнул, что помощь Пекина стала главным фактором продолжения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Китай стал решающим фактором, который будет способствовать войне России против Украины. Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно повлиять на его интересы и репутацию.

"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", - сказал он.

Столтенберг констатировал, что война, которую РФ ведет против Украины, демонстрирует, что "наша безопасность - не региональная, но глобальная".

"Иран и Северная Корея предоставляют дроны, амуницию, а Китай стал решающим соседом российской войны против Украины с помощью своего безграничного партнерства и поддержки российской военной промышленности", - детализировал генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг , что в 2025 году союзники по НАТО планируют предоставсообщилить Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро.

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Топ комментарии
+4
Як столтенберг тупнув ніжкою, так китай одразу перестав підтримувати рососію .
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06.09.2024 15:01
+4
Не вірю, що ви настільки наївні, щоб вірити, ніби Китай можна переконати діяти проти його інтересів.
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06.09.2024 15:53
+3
Мировые лидеры в сфере электроники выводят свои мощности из Китая. В Индию, Вьетнам и прочую Азию
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06.09.2024 15:21
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Та клав Китай на Штати та ЄС з НАТО та іншими оонами ...
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06.09.2024 14:59 Ответить
Мировые лидеры в сфере электроники выводят свои мощности из Китая. В Индию, Вьетнам и прочую Азию
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06.09.2024 15:21 Ответить
Make India great again.
Любителі дешевої азійської рабсили.
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06.09.2024 15:39 Ответить
Цю муйню недолугім розповідають вже років з 15
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06.09.2024 15:54 Ответить
Як столтенберг тупнув ніжкою, так китай одразу перестав підтримувати рососію .
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06.09.2024 15:01 Ответить
Хто так переконує?!?!
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06.09.2024 15:08 Ответить
Надо привести хоть одно доказательства помощи. Ведут себя как дети.
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06.09.2024 15:11 Ответить
Русня купує станки та деталі для них у Китаю. Всі русняві БПЛА збираються з китайських компонентів.
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06.09.2024 15:40 Ответить
Санкции против рашки не ввели не только Китай, а все страны кроме западных, то есть 90% мира. Зачем все время злить китайцев этими глупыми обвинениями.
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06.09.2024 15:45 Ответить
А росію злити теж не можна?
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06.09.2024 15:49 Ответить
Вначале войны, когда была нужна поддержка Китая против рашки, эти глупые 90-летние дети поехали в Тайвань защищать ее от Китая. Господи, даже дети не такие тупые.
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06.09.2024 15:52 Ответить
Не вірю, що ви настільки наївні, щоб вірити, ніби Китай можна переконати діяти проти його інтересів.
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06.09.2024 15:53 Ответить
Им выгодно чтобы рашка была против Запада, но они как бы должны быть ни при чем. Этому они научились у Запада.
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06.09.2024 15:57 Ответить
Тому їм вигідна наша війна. І тому ніхто й ніяк їх не переконає, можна лише натиснути на больові точки, щоб втрати від продовження війни хоча б у поточних обставинах перевищили зиски. Тоді можливі якісь рухи в зворотному напрямку. Іншого способу не існує.
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06.09.2024 16:00 Ответить
Не свисти.
Збираються на заводі, збудованому ізраілем по ізраільській технології.
Тільки Ізраіль чіпати табу, а валити все на Китай можна.
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06.09.2024 16:04 Ответить
Двигуни, акумулятори, оптика, електроніка - це все виключно з Ізраїлю імпортується? Чи може там по місцю все робиться, особливо оптика з електронікою?
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06.09.2024 16:07 Ответить
До 30 бортів щоденно возять *********?
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06.09.2024 17:09 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс вчергове закликав Китай зупинити військову підтримку Росії Джерело: Панда Сі і ху..ло вчергове посміялися
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06.09.2024 15:31 Ответить
Китай зацікавлений в продовженні війни на якомога довший термін і продає обом сторонам. В результаті ослаблення і впадання в залежність ********* стане повним холуєм Китаю і Китай поверне втрачені території разом з ресурсами які він відмовляється купувати. Ну дійсно? Навіщо купувати своє?
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06.09.2024 15:55 Ответить
На жаль, тепер продає не обом сторонам, а тільки русні.
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06.09.2024 15:58 Ответить
От тільки в магазинах у нас "чомусь" валом китайських товарів.
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06.09.2024 16:01 Ответить
Маю на увазі життєво необхідні для фронту БПЛА та їх компоненти.
Які з 1 вересня обмежені у продажу, але я впевнений, що попри всі проблеми з транзакціями між руснею та Китаєм ці деталі йдуть безперешкодно у повному обсязі.
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06.09.2024 16:04 Ответить
Так і до нас такі компоненти потрапляють... Скоро будуть потрапляти ще й з Індії та Вєтнаму...
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06.09.2024 16:08 Ответить
Будуть якось шукати обхідні шляхи. Але ціна, терміни постачання. Для русні буде дешево і швидко, для нас - дорого і довго.
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06.09.2024 16:10 Ответить
Нам простіше купувати виробниче обладнання, а якщо ми почнемо "гасити" їх енергосистему то у них зявляться такі проблеми які вони навіть уявити собі не можуть.
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06.09.2024 16:16 Ответить
Вони при своїх можливостях не змогли до кінця загасити нашу, що вже казати про навпаки.
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07.09.2024 08:32 Ответить
Та да ,китай буде мати падіння рейтінгу своєї репутації...а ви ЄС та США знаючи шо китай ,не тільки підтримав напад кремля на Україну ,а і дав добро на цю війну проти Україні ...теж в очах українців маєте свій х...вий рейтинг !!! Втюхали нам розпияреного вами 🤡 в президенти і чекали здачу нашої терріторії !!! Тільки після того як ви приторможені , зрозуміли шо китай та русня , замахнулися на всесвітьній географічний дерібан ,ви повсикалися та почали допомагати Україні , у свинячий голос !
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06.09.2024 15:57 Ответить
Топнуть ножкой не забыл?
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06.09.2024 16:03 Ответить
А, то будем грозно топать НОЖКАМИ. Клоуны...
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06.09.2024 16:14 Ответить
Який же смішний, цей столтенберг!
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06.09.2024 17:14 Ответить
 
 