На фронті від початку доби відбулося 101 боєзіткнення. Ворог безперервно атакує на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 101. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 7 вересня.

Обстріли території України

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонним районам Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів таких як Миколаївка, Порозок, Семенівка, Тимофіївка. Авіаційних ударів зазнали Горіле, Первомайське, Береза, Мала Рибиця, Веселівка та Годунівка. Загалом на цей час ворог скинув на Сумщину 14 КАБів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, на цей час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилася Козача Лопань.

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Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. В напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував у напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки і Діброви. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на цей час всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки, Неліпівка де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

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Безперервно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль.

Складна ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки, на цей час тривають бої у шести локаціях.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку наші війська відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдають обстрілів по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по населених пунктах, таких як Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

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