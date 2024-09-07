На фронте с начала суток произошло 101 боестолкновение. Враг непрерывно атакует на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 101. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 7 сентября.

Обстрелы территории Украины

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов таких как Николаевка, Порозок, Семеновка, Тимофеевка. Авиационным ударам подверглись Горелое, Первомайское, Береза, Малая Рыбица, Веселовка и Годуновка. Всего в настоящее время враг сбросил на Сумщину 14 КАБов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время продолжается бой. Под ударами вражеских КАБов оказалась Казачья Лопань.

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Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В направлении Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал в направлении Чернещины, Невского, Лозовой, Торского и вблизи Макеевки и Дибровы. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, до сих пор продолжается два боестолкновения в районе Невского. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время все атаки отбиты.

На Краматорском направлении захватчики осуществили пять штурмовых действий вблизи Часова Яра, Андреевки и Клещиевки. Идет бой вблизи Андреевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами по Часову Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до пяти. Враг, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, где наши защитники отбили три атаки, Нелиповка где уже отражено одно атакующее действие, еще два боестолкновения продолжаются.

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Непрерывно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор осуществил 28 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, десять боев еще продолжаются. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь.

Сложная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Георгиевки, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении наши войска отражают три атаки в сторону Водяного и Угледара, три попытки продвинуться к Водяному успехов противнику не принесли.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наносят обстрелы по позициям украинских подразделений и по населенным пунктам. Также враг применял штурмовую авиацию по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по населенным пунктам, таким как Урожайное, Берислав, Тягинка и Токаревка Херсонской области, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

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