За прошедшие сутки оккупанты активно наступали на двух направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4200 обстрелов, из них 129 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Бездрик, Малушино, Юнаковка, Бояро-Лежачи, Ямполь и Ровное Сумской области; Малые Проходы, Поповка, Петропавловка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Торецк, Дружба, Александрополь, Покровск, Новодмитровка, Елезаветовка, Богоявленка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области; Бургунка, Тягинка, Садовое, Одрадокаменка, Раковка и Казацкое Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении произошло 27 боестолкновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

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На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли восемь боев в районах Григорьевки, Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 46 атак противника возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления БпЛА, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

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В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили танк, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету и 55 автомобилей.