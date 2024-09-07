Ситуация на Покровском направлении непростая, - Зеленский
Ситуация на Покровском направлении до сих пор непростая.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация там (на Покровском направлении - ред.) в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - ред.) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским (главнокомандующим ВСУ. - Ред.), поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - сказал Зеленский.
Ранее Сырский отмечал, что за последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр.
Пожалуйста, подождите...
Штурмують Українське, атаки йдуть з усіх сторін, в лоб, з флагнів, намагаються обходити населений пункт, навіть пробують по балкам та комишам пролазити, але без значного успіху, потроху пацани вибивають та тримають позиції.
Також хочу зауважити, що південь Галицинівки все ще під нашим контролем і там тривають важкі бої, це я окремо для «любителів тикати в Deep State» і розповідати, що там вже підари.
Загалом хлопці, зокрема мої побратими з 🪢59-ої ОМпБр стоять на своїх позиціях, мінусують близько 100 підарів на добу в зоні відповідальності. Обстановка стала значно краще."
Или для тебя удобнее что-то сообщать, чем руководить?
Мудрість, гулє...