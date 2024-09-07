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Ситуация на Покровском направлении непростая, - Зеленский

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Ситуация на Покровском направлении до сих пор непростая.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация там (на Покровском направлении - ред.) в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - ред.) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским (главнокомандующим ВСУ. - Ред.), поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - сказал Зеленский.

Также читайте: Ситуация под Покровском резко изменилась: ВСУ контратакуют, - Forbes

Ранее Сырский отмечал, что за последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр.
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Топ комментарии
+20
Ну то покращ ситуацію - піди у відставку з усім своїм кодлом
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07.09.2024 15:28
+14
Може Татарова з Єрмаком в прорив, під Покровськ,відправити,щоб ситуація з непростої переросла в потужну потужність?
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07.09.2024 15:32
+12
Потрібно було слухати Залужного та робити те що казав дорослий, а не "памалчі Валєра, паслушай умних людєй"...
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07.09.2024 15:35
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Ну то покращ ситуацію - піди у відставку з усім своїм кодлом
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07.09.2024 15:28 Ответить
нарід не проти кварталу. людям все подобаетьс.
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07.09.2024 15:31 Ответить
ситуація для головкма не проста бо , повинен виконувати зобовязання тв відкривати Дніпропетровський фронт
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07.09.2024 15:30 Ответить
Шо ти ниєш, всепропальне?
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07.09.2024 16:14 Ответить
https://t.me/s/officer_alex33 @ "Обстановка на Покровському.
Штурмують Українське, атаки йдуть з усіх сторін, в лоб, з флагнів, намагаються обходити населений пункт, навіть пробують по балкам та комишам пролазити, але без значного успіху, потроху пацани вибивають та тримають позиції.
Також хочу зауважити, що південь Галицинівки все ще під нашим контролем і там тривають важкі бої, це я окремо для «любителів тикати в Deep State» і розповідати, що там вже підари.
Загалом хлопці, зокрема мої побратими з 🪢59-ої ОМпБр стоять на своїх позиціях, мінусують близько 100 підарів на добу в зоні відповідальності. Обстановка стала значно краще."
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07.09.2024 15:30 Ответить
Може Татарова з Єрмаком в прорив, під Покровськ,відправити,щоб ситуація з непростої переросла в потужну потужність?
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07.09.2024 15:32 Ответить
Потрібно було слухати Залужного та робити те що казав дорослий, а не "памалчі Валєра, паслушай умних людєй"...
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07.09.2024 15:35 Ответить
Прозріло нарешті! Ще б щось зробило б для покращення, наприклад не стромляти шнобеля не в свої справи, особливо якщо ти далекий від справ.
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07.09.2024 15:43 Ответить
Всі ПАЗЛИ давно склались ! ІУДА ,згноів команду Залужного , генерала Марченко, Сергія Кривоноса, щоб поставити Сирьського , який вдохноляеться ,найнахабнішим перевертнем « лідором Всесвіту», щоб не за три дні , але виконати завдання ОМАНСЬКІ!Як цього не хочуть розуміти оті патріоти , що обіцяли знести , як, щось підє не так ? Дє потужні надування свинок? Вам подобалось , як зеленє стрибало в фонтан Маріуполя і розміНовували акваторіі,потім Чонгар ………? Невжє ви не розумієтє , що доки МАФІЯ БУДЄ ВВМ ЛАПШУ ВІШАТИ , як про ШАШЛИКІ , не будє зовсім України
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07.09.2024 15:46 Ответить
Ну ти ж прові "потужну" ротацію командовання ЗСУ, сам з дЄрмаком і безумной керуєш операціями. Чому ж зараз все так погано?
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07.09.2024 15:51 Ответить
Зеленский, у тебя есть пресс-секретарь?
Или для тебя удобнее что-то сообщать, чем руководить?
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07.09.2024 15:58 Ответить
коли країною керує клоун - то ситуація дуже не проста
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07.09.2024 16:01 Ответить
А коли у клоуна заступник торгаш і корупціонер, то ще гірше...
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07.09.2024 16:33 Ответить
Ось, виявляється, для чого у нас Верховний головнокомандувач
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07.09.2024 16:11 Ответить
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07.09.2024 16:34 Ответить
Ситуація на Покровському напрямку непроста, - Зеленський

Мудрість, гулє...
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07.09.2024 17:34 Ответить
 
 