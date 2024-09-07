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Ситуація на Покровському напрямку непроста, - Зеленський

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку досі непроста. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтервʼю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація там (на Покровському напрямку, - ред.) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії ,- ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським (головнокомандувачем ЗСУ. - Ред.), тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ситуація під Покровськом різко змінилася: ЗСУ контратакують, - Forbes

Раніше Сирський зазначав, що за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр.

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Топ коментарі
+20
Ну то покращ ситуацію - піди у відставку з усім своїм кодлом
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07.09.2024 15:28
+14
Може Татарова з Єрмаком в прорив, під Покровськ,відправити,щоб ситуація з непростої переросла в потужну потужність?
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07.09.2024 15:32
+12
Потрібно було слухати Залужного та робити те що казав дорослий, а не "памалчі Валєра, паслушай умних людєй"...
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07.09.2024 15:35
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Ну то покращ ситуацію - піди у відставку з усім своїм кодлом
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07.09.2024 15:28 Відповісти
нарід не проти кварталу. людям все подобаетьс.
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07.09.2024 15:31 Відповісти
ситуація для головкма не проста бо , повинен виконувати зобовязання тв відкривати Дніпропетровський фронт
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07.09.2024 15:30 Відповісти
Шо ти ниєш, всепропальне?
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07.09.2024 16:14 Відповісти
https://t.me/s/officer_alex33 @ "Обстановка на Покровському.
Штурмують Українське, атаки йдуть з усіх сторін, в лоб, з флагнів, намагаються обходити населений пункт, навіть пробують по балкам та комишам пролазити, але без значного успіху, потроху пацани вибивають та тримають позиції.
Також хочу зауважити, що південь Галицинівки все ще під нашим контролем і там тривають важкі бої, це я окремо для «любителів тикати в Deep State» і розповідати, що там вже підари.
Загалом хлопці, зокрема мої побратими з 🪢59-ої ОМпБр стоять на своїх позиціях, мінусують близько 100 підарів на добу в зоні відповідальності. Обстановка стала значно краще."
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07.09.2024 15:30 Відповісти
Може Татарова з Єрмаком в прорив, під Покровськ,відправити,щоб ситуація з непростої переросла в потужну потужність?
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07.09.2024 15:32 Відповісти
Потрібно було слухати Залужного та робити те що казав дорослий, а не "памалчі Валєра, паслушай умних людєй"...
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07.09.2024 15:35 Відповісти
Прозріло нарешті! Ще б щось зробило б для покращення, наприклад не стромляти шнобеля не в свої справи, особливо якщо ти далекий від справ.
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07.09.2024 15:43 Відповісти
Всі ПАЗЛИ давно склались ! ІУДА ,згноів команду Залужного , генерала Марченко, Сергія Кривоноса, щоб поставити Сирьського , який вдохноляеться ,найнахабнішим перевертнем « лідором Всесвіту», щоб не за три дні , але виконати завдання ОМАНСЬКІ!Як цього не хочуть розуміти оті патріоти , що обіцяли знести , як, щось підє не так ? Дє потужні надування свинок? Вам подобалось , як зеленє стрибало в фонтан Маріуполя і розміНовували акваторіі,потім Чонгар ………? Невжє ви не розумієтє , що доки МАФІЯ БУДЄ ВВМ ЛАПШУ ВІШАТИ , як про ШАШЛИКІ , не будє зовсім України
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07.09.2024 15:46 Відповісти
Ну ти ж прові "потужну" ротацію командовання ЗСУ, сам з дЄрмаком і безумной керуєш операціями. Чому ж зараз все так погано?
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07.09.2024 15:51 Відповісти
Зеленский, у тебя есть пресс-секретарь?
Или для тебя удобнее что-то сообщать, чем руководить?
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07.09.2024 15:58 Відповісти
коли країною керує клоун - то ситуація дуже не проста
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07.09.2024 16:01 Відповісти
А коли у клоуна заступник торгаш і корупціонер, то ще гірше...
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07.09.2024 16:33 Відповісти
Ось, виявляється, для чого у нас Верховний головнокомандувач
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07.09.2024 16:11 Відповісти
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07.09.2024 16:34 Відповісти
Ситуація на Покровському напрямку непроста, - Зеленський

Мудрість, гулє...
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07.09.2024 17:34 Відповісти
 
 