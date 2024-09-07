Ситуація на Покровському напрямку непроста, - Зеленський
Ситуація на Покровському напрямку досі непроста.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтервʼю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація там (на Покровському напрямку, - ред.) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії ,- ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським (головнокомандувачем ЗСУ. - Ред.), тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", - сказав Зеленський.
Раніше Сирський зазначав, що за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр.
Будь ласка, зачекайте...
Штурмують Українське, атаки йдуть з усіх сторін, в лоб, з флагнів, намагаються обходити населений пункт, навіть пробують по балкам та комишам пролазити, але без значного успіху, потроху пацани вибивають та тримають позиції.
Також хочу зауважити, що південь Галицинівки все ще під нашим контролем і там тривають важкі бої, це я окремо для «любителів тикати в Deep State» і розповідати, що там вже підари.
Загалом хлопці, зокрема мої побратими з 🪢59-ої ОМпБр стоять на своїх позиціях, мінусують близько 100 підарів на добу в зоні відповідальності. Обстановка стала значно краще."
Или для тебя удобнее что-то сообщать, чем руководить?
Мудрість, гулє...