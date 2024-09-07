Латвія проведе міжнародний саміт коаліції дронів

На початку 2025 року в Латвії відбудеться міжнародний саміт, покликаний популяризувати діяльність коаліції дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії.

На засіданні контактної групи з оборони України в Рамштайні у п'ятницю, 6 вересня, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що для того, щоб допомогти Україні отримати перевагу у використанні безпілотних літальних апаратів, створити надійні ланцюжки поставок компонентів та розвивати виробництво дронів у країнах НАТО, необхідно сприяти діяльності коаліції дронів та обмінюватися інформацією про інновації в галузі безпілотних літальних апаратів.

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Спрудс наголосив, що саміт у Латвії стане місцем зустрічі керівництва коаліції, експертів із різних країн, представників держав та індустрії дронів.

Крім того, глава латвійського Міноборони повідомив, що Латвія виділить у 2025 році міжнародній коаліції дронів 20 млн євро і уклала з Україною договір про навчання українських солдатів пілотування безпілотних апаратів.

Також Спрудс закликав учасників контактної групи надати підтримку Україні, забезпечуючи її дронами та зробивши фінансовий внесок у фонд коаліції для підтримки виробництва нових безпілотних апаратів.

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Що таке коаліція дронів?

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії з 2024 року.

Коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.