Латвія розпочала програму підготовки українських операторів БПЛА, - міністр оборони Спрудс
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів деталі про нову програму підготовки українських операторів безпілотників.
Про це він заявив в інтервʼю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
Спрудс нагадав, що минулого року Латвія підготувала близько 4 000 українських військових та наголосив – країна готова підготувати приблизно таку ж кількість і цього року.
"З нового – ми розпочали програму підготовки пілотів БПЛА", - зазначив він.
Також латвійський міністр оборони акцентував, що Латвія серйозно готується до участі у Коаліції дронів, а з тією партією 1400 безпілотників – країна загалом передала Україні вже 3000 дронів, незабаром буде наступна закупівля.
Його спитали, чи можуть Сили оборони України використовувати надані Латвією дрони для ударів по території Росії, на що він відповів: "Україна має повне право захищатися".
"Зброя, яку ми надаємо, може бути використана на законних підставах проти законних цілей у РФ", - наголосив Спрудс.
Також Латвія цього і наступного року виділяє 0,25% ВВП на військову підтримку України.
"Щорічно це понад 100 мільйонів євро. Також, ми залучені до міжнародних ініціатив, таких як чеська. І, звичайно, ми є частиною Коаліції дронів, ІТ-коаліції, коаліції з розмінування, коаліції F-16", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль