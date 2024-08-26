Латвія розпочала програму підготовки українських операторів БПЛА, - міністр оборони Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів деталі про нову програму підготовки українських операторів безпілотників.

Про це він заявив в інтервʼю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Спрудс нагадав, що минулого року Латвія підготувала близько 4 000 українських військових та наголосив – країна готова підготувати приблизно таку ж кількість і цього року.

"З нового – ми розпочали програму підготовки пілотів БПЛА", - зазначив він.

Також латвійський міністр оборони акцентував, що Латвія серйозно готується до участі у Коаліції дронів, а з тією партією 1400 безпілотників – країна загалом передала Україні вже 3000 дронів, незабаром буде наступна закупівля.

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Його спитали, чи можуть Сили оборони України використовувати надані Латвією дрони для ударів по території Росії, на що він відповів: "Україна має повне право захищатися".

"Зброя, яку ми надаємо, може бути використана на законних підставах проти законних цілей у РФ", - наголосив Спрудс.

Також Латвія цього і наступного року виділяє 0,25% ВВП на військову підтримку України.

"Щорічно це понад 100 мільйонів євро. Також, ми залучені до міжнародних ініціатив, таких як чеська. І, звичайно, ми є частиною Коаліції дронів, ІТ-коаліції, коаліції з розмінування, коаліції F-16", - додав міністр.

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